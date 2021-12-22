22 декабря 2021



Чисто по-братски


№44 (668) от 22 декабря 2021 г.

20 декабря издание «Коммерсант» рассказало о необычном уголовном деле, расследование которого завершил Следственный комитет России. Фигурантами данного дела о мошенничестве являются сотрудники службы безопасности АО «Национальное радиотехническое бюро» (НРТБ), заместитель военного прокурора и бывший работник ФСБ, которые вымогали 100 миллионов рублей у руководства НРТБ.

Среди упомянутых сотрудников службы безопасности значится и Александр Лежнев, заместитель гендиректора АО НРТБ по безопасности, он же – родной брат советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева.

 

Итак, как сообщает «Коммерсант», «по данным следствия, группа, состоявшая из сотрудников службы безопасности АО «Национальное радиотехническое бюро» (НРТБ), заместителя военного прокурора и бывшего работника ФСБ вымогала 100 млн руб. у руководства этой компании. За вознаграждение предполагаемые злоумышленники обещали добиться прекращения проверок, которые сами же и организовали.

Военное следственное управление СКР по Москве завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывших заместителя генерального директора по безопасности АО НРТБ Александра Лежнева и его подчиненного Александра Золотых, экс-сотрудника ФСБ России Ивана Шумигая и заместителя прокурора 231-й военной прокуратуры Московского гарнизона Александра Вашурина. В зависимости от роли каждого они обвиняются в особо крупном мошенничестве, покушении на него, а также в превышении должностных полномочий (ст. 159, 30 и 159, а также ст. 286 УК РФ). По версии следствия, обвиняемые «намеревались путем обмана и злоупотребления доверием» похитить у руководителя АО НРТБ Виктора Приходько более 100 млн руб.

В материалах уголовного дела сообщается, что летом 2020 года сотрудник военной прокуратуры доставил в адрес АО НРТБ требование своего руководителя Александра Вашурина о предоставлении персональных данных сотрудников, информации и документов о деятельности компании в рамках гособоронзаказа. Встречные вопросы юристов о разъяснении заместителем прокурора Вашуриным своего требования были оставлены им без ответа. Вскоре Александр Лежнев сообщил директору, что с ним хочет встретиться и сообщить важную информацию, связанную с прокурорской проверкой, Иван Шумигай, которого он охарактеризовал как весьма влиятельного человека в ФСБ.

При встрече Иван Шумигай, назвавшийся руководителем центра правовых решений «Советник», рассказал бизнесмену, что ранее служил в органах госбезопасности, поэтому имеет богатый опыт посадок проворовавшихся военных и коммерсантов.

Отметив при этом, что по счастливой случайности он является братом жены прокурора Вашурина, Иван Шумигай сообщил, что работает в команде отставников контрразведки и может помочь решить проблемы с проверкой, которая, по его версии, финансируется конкурентами АО НРТБ.

Здесь следует отметить, что АО было создано в 2000 году для выполнения работ по обеспечению электромагнитной совместимости сотовых сетей стандарта GSM и навигационных систем государственной авиации. Клиентами НРТБ являются сотовые операторы «большой тройки» и региональные операторы, которым для получения разрешений на использование радиочастот необходимы проводимые компанией экспертизы на совместимость их радиоэлектронных средств с военными службами. Также НРТБ занимается разработкой решений в области развития сетей сотовой связи, цифрового телевидения и оптимизации использования радиочастотного ресурса. Разрабатывает системы обеспечения навигации и посадки беспилотных летательных аппаратов по заказу Минобороны. Выручка компании — 774,64 млн руб., чистая прибыль — 90,78 млн руб.

Более того, по данным следствия, Иван Шумигай сообщил, что Виктор Приходько и ряд его сотрудников давно находятся в оперативной разработке, которая вскоре завершится возбуждением уголовного дела и арестами. Для нейтрализации этой и других угроз Иван Шумигай, которого активно поддерживали сотрудники службы безопасности предприятия, ранее работавшие в ОБЭП, предложил заключить задним числом договор на юридическое сопровождение, чтобы, как он пояснил, придать «сотрудничеству» правовое обоснование. По нему за якобы оказанную помощь было выплачено 6 млн руб.

В свою очередь, прокурор Вашурин только обращением в компанию не ограничился. Направляя требования в различные государственные органы (интересно, что они, как и сами материалы прокурорской проверки, даже не регистрировались в надзорном ведомстве) — в военное представительство, ФСБ России и налоговые органы, — он инициировал проведение проверок АО НРТБ, а Иван Шумигай, убеждая господина Приходько, уверенного в законности и прозрачности своего бизнеса, что со дня на день за ним придут, оценил решение этого вопроса уже в 100 млн руб.

Роль Александра Лежнева как руководителя службы безопасности АО НРТБ, по версии следствия, заключалась в информировании других членов группы о характере действий господина Приходько, его психологическом состоянии и оказании на него давления «в целях формирования» его решения о необходимости срочно воспользоваться сценарием, предложенным Иваном Шумигаем (выделено нами. – Ред. ОС).

Однако афера не была доведена до конца по независящим от ее участников обстоятельствам.

Господин Приходько, поняв, что стал жертвой мошенников, обратился с заявлением в Московскую городскую военную прокуратуру, и обвиняемые были задержаны сотрудниками СКР и ФСБ.

Сейчас под стражей содержатся обвиняемые Лежнев и Шумигай. Последний, по версии представителей господина Приходько, мог использовать средства, вырученные в результате аферы, для инвестиций в компанию «Праймдеталь», директором и совладельцем которой является. Фирма участвует в крупном проекте по поставке композитных корпусов для беспилотников Минобороны и выполняет другие работы по гособоронзаказу, осваивая значительные бюджетные средства. Даже находясь в СИЗО, отмечают процессуальные противники Ивана Шумигая, он продолжает руководить компанией, пытаясь заключить контракты на работы, выполняемые в интересах военного ведомства.

Военная прокуратура, согласившись с выводами следствия, утвердила обвинительное заключение, направив его в Московский гарнизонный военный суд. Однако тот из-за экс-прокурора передал дело в 235-й военный суд.

Известно, что фигуранты расследования свою вину не признают. Иван Шумигай, например, считает, что его могли подставить бывшие коллеги по службе, которых он, еще работая в органах госбезопасности, якобы уличал в неблаговидных поступках. В свою очередь, адвокат Александра Лежнева Артем Мартиросян сказал “Ъ”, что у него много вопросов в связи с этим расследованием, но комментировать он пока ничего не может, поскольку в противном случае нарушит требования адвокатской этики», — сообщает «Коммерсант» (https://www.kommersant.ru/doc/5140129).

От редакции «ОС»:

Добавим, что слухи о проблемах с законом, возникших у брата губернаторского советника Сергея Лежнева, в Орле ходили уже давно. Учитывая специфику дела, неудивительно, что какая-либо конкретная информация до поры до времени не разглашалась. Поговаривали, что сам советник, стремясь всеми силами помочь близкому родственнику (что по-человечески понятно), чуть ли не еженедельно наведывался в столицу и якобы даже оплачивал услуги дорогостоящих адвокатов. Злые языки также не исключали, что и губернатор Клычков не оставался в стороне от проблем, возникших в семье его советника, и оказывал содействие в меру его губернаторских возможностей. Та или иначе, но на днях в распоряжении «Орловской среды» оказался любопытный документ, который был составлен 29 июля 2021 года и подписан орловским сенатором Василием Иконниковым.

Сенатор обращается к министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу и просит его рассмотреть коллективное обращение сотрудников АО «Национальное Радио Бюро-Т» (так в документе), присланное в его, сенатора, адрес.

В своем обращении к министру Иконников указывает, что сотрудники предприятия заявляют о действиях руководства АО, повлекших, по их мнению, хищение бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа.

В заключение сенатор просит министра рассмотреть обращение, принять меры реагирования и проинформировать его о принятых мерах.

Нам неизвестно, какие меры принял министр обороны, принял ли их вообще и проинформировал ли о них сенатора Иконникова. Но сам факт существования этого документа вызывает ряд вопросов.

Первый: почему работники более чем серьезного столичного предприятия обратились не к кому-нибудь, а к сенатору от заштатной Орловской области? Откуда им вообще стало известно о существовании такого сенатора? Уж не от Александра ли Лежнева, чей брат сделал головокружительную чиновничью карьеру в Орловской области в качестве советника губернатора-коммуниста? Кстати, упомянутый сенатор в той же Орловской области возглавляет областную организацию КПРФ.

Почему те же работники не обратились, скажем, в военную прокуратуру или в Следственный комитет? В ФСБ наконец? Почему к сенатору? И почему сенатор опять же обратился к министру, а не к силовикам?

Второй: почему работники того же предприятия якобы обнаружили факты хищения бюджетных средств не раньше и не позже, а как раз тогда, когда, как мы понимаем, закрутился маховик расследования дела о мошенничестве, в котором подозревается в том числе и Александр Лежнев?

И, наконец, третий вопрос: интересно, а сам Василий Иконников читал подписанный им документ и, главное, подписывал ли его?

Надеемся, на последний вопрос Василий Иконников нам ответит. И почему-то нам кажется, от этого ответа будут зависеть и ответы не предыдущие вопросы. А их мы обязательно постараемся найти. В людом случае.

 

 

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Опубликовано 22 Дек 2021 в 15:17. В рубриках: Экономика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 120

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