26 апреля 2019



Читателей библиотеки поблагодарили от имени 129 ёжиков

Недели три назад в библиотеке имени Пушкина (на Гостиной, 2) организовали новую коробочку для отработанных батареек. За это время здесь набралось 129 батареек. «А это значит, что чистыми останутся 5160 м3 почвы и 51 600 л воды! И 129 ежей сказали нам спасибо!» — написала в соцсетях Кристина Белевкина.

В ближайшие дни батарейки уедут в пункт приёма. Кстати, в многоквартирных домах подобные коробки должны устанавливать управляющие компании. Пока в Орле это скорее исключение из правил. Еще меньше тех, кто старается отделить опасные отходы от безопасных. А вот коробки, подобные библиотечной, можно встретить уже во многих торговых точках. В основном там, где продают электронику или сами же батарейки. Таким образом орловцы пытаются сделать мир чуточку чище.

 

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Опубликовано 26 Апр 2019 в 15:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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