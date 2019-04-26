Читателей библиотеки поблагодарили от имени 129 ёжиков

Недели три назад в библиотеке имени Пушкина (на Гостиной, 2) организовали новую коробочку для отработанных батареек. За это время здесь набралось 129 батареек. «А это значит, что чистыми останутся 5160 м3 почвы и 51 600 л воды! И 129 ежей сказали нам спасибо!» — написала в соцсетях Кристина Белевкина.

В ближайшие дни батарейки уедут в пункт приёма. Кстати, в многоквартирных домах подобные коробки должны устанавливать управляющие компании. Пока в Орле это скорее исключение из правил. Еще меньше тех, кто старается отделить опасные отходы от безопасных. А вот коробки, подобные библиотечной, можно встретить уже во многих торговых точках. В основном там, где продают электронику или сами же батарейки. Таким образом орловцы пытаются сделать мир чуточку чище.