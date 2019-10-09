Член избиркома, совершивший ДТП с тяжкими последствиями, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении члена избирательной комиссии Орловской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что обвиняемый 30 ноября 2018 года, управляя автомобилем с нарушением скоростного режима, допустил в Заводском районе города Орла на нерегулируемом пешеходном переходе наезд на 56-летнюю женщину. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в медицинском учреждении.

Обвиняемый в ходе предварительного следствия вину не признал.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует пресс-служба регионального СУ СК.