9 октября 2019



Член избиркома, совершивший ДТП с тяжкими последствиями, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении члена избирательной комиссии Орловской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что обвиняемый 30 ноября 2018 года, управляя автомобилем с нарушением скоростного режима, допустил в Заводском районе города Орла на нерегулируемом пешеходном переходе наезд на 56-летнюю женщину. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в медицинском учреждении.

Обвиняемый в ходе предварительного следствия вину не признал.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 09 Окт 2019 в 14:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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