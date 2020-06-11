Член правительства Орловской области Денис Блохин предстанет перед судом

Следственными органами СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении члена правительства Орловской области – руководителя департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Дениса Блохина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствием установлено, что Блохин, занимая на момент совершения преступления должность начальника казенного учреждения Орловской области «Орловской областной государственный заказчик», в декабре 2015 года подписал документы, содержащие ложные сведения о приемке выполненных работ, достоверно зная, что ООО «МосОблСтрой» не исполнило должным образом свои обязательства в рамках государственного контракта при реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина в городе Орле.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 33 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК по Орловской области.