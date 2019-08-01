Что бы это значило?

На днях в группе «Жизнь Орла|OREL LIFE| Новости нашего города» в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы снимки лозунга, вывешенного на одной из многоэтажек на улице 8 Марта в Орле. Исходя из его содержания, не исключено, что данным фактом заинтересуются правоохранительные органы.

Как стало известно «Орловской среде», после публикации лозунг убрали, однако затем вывесили опять. Затем снова сняли. По нашим данным, снимали сотрудники МЧС, добравшиеся до лозунга при помощи специальной вышки. Если это так, возникает вопрос: представлял ли данный лозунг какую-либо опасность для жизни и здоровья людей? И если нет, то на каком основании в операции по его снятию были задействованы сотрудники МЧС и эффективно ли в данном случае расходовались средства налогоплательщиков?