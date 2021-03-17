«Что бы мэр ни делал – не идут дела»

Почему Справедливая команда выступает за отставку Юрия Парахина

№9 (633) от 17 марта 2021 г.

В прошлый четверг депутаты Орловского горсовета из Справедливой команды Виталий Рыбаков, Евгений Косогов и Руслан Перелыгин провели пресс-конференцию, посвященную злободневным городским проблемам. Кстати, подобные мероприятия стали уже традицией с тех пор, как Справедливая команда начала свою работу в городском совете Орла.

На этот раз темами для обсуждения стали три городские беды, две – типичные, одна – специфическая. Типичные беды – это напрочь «убитые» после зимы городские дороги и такой же «убитый» после ремонта мост «Дружба», а специфическая орловская беда – это мэр Парахин: Справедливая команда будет настаивать на его удалении с должности.

Многострадальный мост

Депутат Виталий Рыбаков на протяжении нескольких лет пристально наблюдал (и, что важно, фиксировал свои наблюдения на видео) за ходом ремонта моста «Дружба». И результаты этих наблюдений заставили депутата скептически отнестись к факту приемки в эксплуатацию моста с многочисленными дефектами. Более того, на пресс-конференции Виталий Рыбаков заявил, что подобная приемка «попахивает коррупцией», и объяснил, почему.

— В начале августа 2020 года Клычков и команда с помпой открыли движение по мосту «Дружба», — припомнил депутат недавние события, — при этом Клычков неоднократно заявлял в СМИ, что держит ремонт моста на личном контроле. Документов приемки моста в начале августа никто не подписывал, что вызвало массу вопросов.

29 октября 2020 года появился акт за подписью Москвичекова А. В., Патова А. В., Соколова А. С. и Заставного В. Д. (члены комиссии УКХ г. Орла. – Прим. ред.). Акт состоял из 14 пунктов, на основании которых члены комиссии пришли к выводу, что «принять в эксплуатацию данный объект (то есть мост «Дружба») в текущем состоянии недопустимо.

Однако 22 декабря 2020 года мост был официально принят в эксплуатацию комиссией под председательством Юрия Парахина (члены приемной комиссии – Минкин, Кузнецов, Логвинов, Подрезов, Стикин, Гущин, Товбин и Москвичеков). Самого председателя комиссии Парахина 22 декабря на мосту «Дружба» не было, и кто конкретно из членов этой комиссии был на объекте, выяснить не удалось ни мне, ни другим депутатам горсовета, — сообщил Рыбаков, добавив, что замечания по акту от 29 октября 2020 года не устранены, и при этом они странным образом не отображены в акте от 22 декабря 2020 года.

— Но к этому сроку были освобождены от своих должностей начальник УКХ, начальник УКСа и ведущий специалист Заставный, — обратил внимание Рыбаков на странную закономерность.

Приемку моста Дружбы депутат сравнил с приемкой дома с протекающей крышей, падающей штукатуркой и неработающей канализацией:

— Дырявая крыша – это нарушенная гидроизоляция моста, падающая штукатурка – это трещины по всему телу моста, а неработающая канализация – это ливневая канализация моста, — пояснил Рыбаков и задал резонный вопрос:

— Можно ли было принимать мост в таком состоянии?

Состояние, в котором сегодня находится «отремонтированный» и принятый комиссией под председательством Парахина мост, прекрасно иллюстрируют кадры из видеоролика, снятого депутатом Виталием Рыбаковым в феврале (см. фото)

— На днях на своей пресс-конференции гражданин Парахин заявил, что недоделки на мосту «Дружба» носят чисто косметический характер. Глядя на документальное видео напрашивается следующий вопрос – о компетенции членов комиссии и самого председателя, — прокомментировал Рыбаков. – Ведь в составе комиссии, по моим данным, нет ни одного специалиста-мостовика с профильным образованием. Кто дал право этой комиссии принимать дом с текущей крышей?

Полагаю, что при детальном рассмотрении этого вопроса просматривается ситуация преференции подрядчику, и такая приемка позволила ему в спешном порядке приступить к демонтажу Красного моста со сметой в полтора миллиарда рублей. Куда смотрит Клычков, у которого этот вопрос стоит на личном контроле? Ситуация с подобной приемкой попахивает коррупцией, заявил Рыбаков и продолжил:

— Отдельно хочу обратить внимание на замечание ГИБДД на отклонение от проекта в части замены деформационных швов. Те швы, которые выполнил подрядчик «РЕМСПЕЦМОСТ», не соответствуют проекту и стали сыпаться уже через неделю. Да, им назначили штраф в 300 тысяч рублей. Но что такое 300 тысяч в сравнении с полутора миллиардами рублей, которые они думают получить на Красном мосту?!

В завершении своего выступления депутат Виталий Рыбаков сообщил, что все вышеизложенное вкупе с актом КСП, проверявшей процесс ремонта моста «Дружба» и его приемки в эксплуатацию дает основания для депутатского обращения в региональную прокуратуру и Следственный комитет.

Дороги и бездорожье

О второй орловской беде – «убитых» дорогах – рассказал депутат горсовета Евгений Косогов.

— Данная проблема, наверное, самая злободневная, поэтому считаю необходимым как специалист в данной области объяснить жителям, в чем причина таких «замечательных» дорог в городе Орле, — отметил депутат.

— Многие жители города помнят, как в 2016 году производился крупномасштабный ремонт улично-дорожной сети Орла, многие также помнят череду скандалов, связанную с подрядными организациями, которые производили в Орле ремонт дорог, приуроченный к юбилею города.

Например, подрядная организация «АРИДА» проводила ремонт дороги по Наугорскому шоссе, которую бросила, так и не доделав, в 2016 году. И только в 2017 году был завершён ремонт дороги по Наугорскому шоссе, — напомнил Косогов. – Однако уже в 2018 году и до настоящего времени на некоторых участках этой же дороги ежегодно производился ямочный ремонт не подрядной организацией, которая должна была содержать данную дорогу по гарантии, а за счет бюджета г. Орла.

Также «АРИДА» производила ремонт на мосту «Дружба», на Красном мосту и так далее. И что мы видим? Что в 2018 году и в последующие годы на Красном мосту производился ямочный ремонт снова за счёт бюджета города Орла, а не по гарантии, которая закончилась лишь 24 ноября 2020 г.

А дорогу по улице Степана Разина, где было необходимо произвести гарантийный ямочный ремонт ещё в 2017 году, данная подрядная организация также ни разу не отремонтировала до конца гарантийного срока.

«АРИДА» ремонтировала в 2016 году и дорогу по Московскому шоссе, где снова в 2018-м и последующих годах за счёт бюджета города Орла был произведен ямочный ремонт. Подрядчик гарантию не исполнил.

Следующая компания – «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» — в 2016 году производила ремонт дороги по ул. Лескова и бросила её, не доделав. И только в 2017 году на данной дороге было произведено завершение укладки верхнего слоя дорожного полотна. Однако в начале 2018 года на данной дороге начали образовываться ямы, которые также ни разу не были отремонтированы по гарантии.

Дорогу по ул. Тургенева в 2016 году данная компания также не доделала, успев произвести только укладку выравнивающего слоя дорожного полотна, а завершение ремонта и укладка верхнего слоя «дорожной одежды» были произведены только в 2018 г. Однако за этот период выравнивающий слой на некоторых участках был разрушен, и весной 2018 года снова из бюджета г. Орла были выделены денежные средства на ямочный ремонт выравнивающего слоя по ул. Тургенева.

Также «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» производил в 2016 г. ремонт центральной дороги по ул. Комсомольская, где буквально через несколько месяцев стали образовываться ямы. В результате на ямочный ремонт гарантийной дороги по ул. Комсомольская ежегодно выделялись миллионы рублей из бюджета г. Орла.

Косогов напомнили о том, что гарантия на реконструкцию ул. Ленина, которую выполняла подрядная организация ООО «ЭкоТех», действует до 24 ноября 2021 года, однако гарантийный ремонт здесь так и не производился. Вместо того, чтобы обязать подрядчика устранить дефекты (это мягко говоря), городские власти ждут окончания гарантии, чтобы вновь передлать Ленинскую – разумеется, за бюджетный счет…

— Нецелевое и неэффективное использование бюджетных денежных средств с 2017 г. по 2020 г. осуществлялось руководителями УКХ г. Орла Зуевым, Климовой, Балашовой, а также на тот момент времени руководителем администрации г. Орла Муромским, — резюмировал депутат Косогов. – Бездействие и преступная халатность привели к потере десятков миллионов бюджетных средств, то есть наших денег, которые платят жители города Орла в виде различных налоговых платежей и т.д.

Впрочем, подобное отношение городские власти проявили не только к «юбилейным» дорогам. Бесконечный ямочный ремонт улично-дорожной сети – это вообще любимое занятие орловских чиновников, что Евгений Косогов и доказал на конкретных примерах.

— По Болховскому шоссе, которое ремонтировало ГУП «Дорожная служба» в 2015 году, и где гарантия была до 6 августа 2019 года, невозможно безопасно передвигаться, — рассказал депутат. – С конца 2019 г. по настоящее время на проведение ямочного ремонта на Болховском шоссе выделяются миллионы рублей из бюджета. Однако данная дорога имеет стратегическое значение, и именно поэтому еще в 2020 г. данную дорогу было необходимо капитально отремонтировать в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», однако этого не было сделано!

Еще один пример: ремонт дороги по ул. Горького был выполнен ООО «Стройэнергомонтаж» с гарантией была до 10 октября 2020 г. Однако почему-то в УКХ г. Орла не приняли меры, чтобы осенью 2020 г. все мелкие ямы, выбоины и трещины в дорожном полотне были отремонтированы по гарантии.

Вспомнил депутат и о многострадальной дороге на Маслозаводском переулке:

— В последний раз капитальный ремонт дорожного полотна производился здесь в 2011 году, а после истечения гарантии в 2015 г. ежегодно производится ямочный ремонт. А ведь это дорога, которая имеет стратегическое значение не только для жителей города Орла, но и для автотранспорта, который двигается транзитом через Орёл. Чиновники планировали капитально отремонтировать данную дорогу ёще в 2017 году, но до сих пор дорога капитально не отремонтирована. В данном случае налицо преступная халатность со стороны чиновников администрации г. Орла, — полагает депутат.

Одной из главных причин плачевного состояния орловских дорог Евгений Косогов считает фактическое отсутствие гарантии на ямочный ремонт.

— Например, в Казани гарантия на ямочный ремонт картами составляет от 1 до 3 лет, — пояснил Косогов. — Однако в городе Орле до 2020 г. гарантия на ямочный ремонт была всего 6 месяцев, т.е. фактически отсутствовала. И только благодаря нашим многочисленным обращениям в прокуратуру Орловской области чиновники прописали в договорах и контрактах гарантию на ямочный ремонт картами 1 год. Однако, по нашему мнению, в контрактах на проведение ямочного ремонта дорог в городе Орле гарантия должна составлять на центральных улицах 1-й и 2-й категорий – 2 года, а на дорогах 3-й категории – 3 года ввиду кратного снижения интенсивности движения автотранспорта.

Также депутат сообщил, сколько денег город ежегодно вкладывает в дорожные ямы:

— Например, только в 2020 г. на ямочный ремонт было потрачено порядка 50 миллионов рублей, и это по факту денежные средства, выброшенные на ветер! Если посчитать, сколько денежных средств было впустую потрачено в городе Орле за 10 лет на так называемый ямочный ремонт, то сумма составит порядка полумиллиарда рублей. Если бы гарантия на ямочный ремонт картами в г. Орле, к примеру, была 2-3 года, то на сэкономленные средства можно было построить новый детский сад или купить новую дорожную технику для спецавтобазы, заявил Косогов и выдвинул вполне логичное предложение:

— Мы предлагаем руководству администрации Орла, а также УКХ прописывать гарантийный срок на ремонт автодорог в городе Орле согласно интенсивности движения на конкретном участке автодороги, а также устанавливать гарантийный срок на ямочный ремонт от 2 до 3 лет также в зависимости от интенсивности движения автотранспорта и от категории конкретного участка автодороги. Гарантийные обязательства подрядными организациями должны выполняться круглогодично и оперативно при появлении трещин в дорожном полотне (я подчеркиваю, именно трещин), которые должны устраняться с помощью дорожной техники для ямочного струйно-инъекционного ремонта дорожного полотна.

Наконец, Косогов обратил внимание на то, что чиновники, которые по должности должны контролировать состояние городских дорог, своими обязанностями манкируют:

— В УКХ города Орла есть 4 куратора, которые должны в ежедневном режиме следить за состоянием улично-дорожной сети и выписывать предписания на проведение гарантийного ремонта. В свою очередь подрядные организации также должны осуществлять контроль состояния дорожного полотна, которое находится на гарантии. Особо подчеркну, что так должно быть на практике, а по факту в городе Орле, пока не появится яма метр в ширину и метр в длину, ни УКХ, ни подрядные организации не считают обязательным проведение ямочного ремонта.

Таким образом, можно полагать, что администрация Орла на сегодняшний день заинтересована в неэффективном использовании десятков миллионов бюджетных денежных средств, ежегодно выделяемых на ямочный ремонт, а также не заинтересована в своевременном и качественном содержании гарантийных участков дорог и дорог в целом, — резюмировал Косогов.

— Именно поэтому нами будут направлены депутатские запросы в прокуратуру Орловской области, которую мы попросим разобраться с историей ремонта дорог в 2016 г. при Вадиме Потомском, которые ни разу не ремонтировалась по гарантии, а также направим письменные обращения в администрацию г. Орла за разъяснением происходящего в рамках содержания улично-дорожной сети, — заявил депутат.

Косогов также подчеркнул, что с приходом нового мэра ситуация с содержанием улично-дорожной сети не улучшилась, Юрий Парахин как управленец не предпринял никаких мер для ее стабилизации.

— Мы прекрасно понимаем, что эта ситуация досталась от предыдущих руководителей города – от Муромского, от Усикова, но… если ты не контролируешь, как строятся дороги, как они ремонтируются, как они содержатся, то возникает вопрос: может быть, тогда ты контролируешь другое? Может, ты контролируешь строительство своего частного дома где-нибудь в Горках?.. Если бы в городе Орле был мэр, настоящий хозяин, настоящий управленец, то дороги ремонтировались бы по гарантии в тот период, когда на них образовываются трещины, а не метровые ямы. Я не случайно обратил внимание на четырех кураторов УКХ в каждом районе города, которые должны следить за состоянием дорог. А нам что мэр говорит? «Уважаемые жители города Орла, предлагаю вам сигнализировать, где у нас ямы на дорогах». Ну смешно!.. Если Муромский в принципе ничего не делал, то действующий глава старается что-то делать, но у него инструментария недостаточно. Те люди, которые его окружают, профнепригодны, и их нужно выгнать с занимаемых должностей. Ранее власть в городе Орле не была смешной, а сегодня она делает все, чтобы быть смешной… Так что, думаю, на сегодняшний день работы для прокуратуры Орловской области по ситуации с дорогами будет немеряно. А мы им поможем, завершил свое выступление Евгений Косогов.

Вопрос о мэре остается открытым

В заключительной части пресс-конференции речь зашла о главной орловской беде – той самой власти, которая, по словам депутата Косогова, выглядит смешно, но это смех сквозь слезы. Напомним, на февральской сессии горсовета представители прокуратуры заявили, что в действиях мэра Юрия Парахина по переносу ярмарок выходного дня с площадей Жукова и Комсомольской имела место его личная заинтересованность. И что мэр так и не устранил и не предотвратил возможный конфликт интересов. А это – повод для отставки градоначальника, считают депутаты горсовета из Справедливой команды.

Вот что рассказал на пресс-конференции лидер орловских эсеров депутат Руслан Перелыгин:

— Третий пункт нашей повестки – это отставка мэра. Справедливая команда обозначила свою позицию на сессии горсовета. После сессии мы направили на имя председателя городского совета Василия Федоровича Новикова предложение о том, чтобы он инициировал удаление мэра по причине наличия конфликта интересов. Мы поддерживаем мнение прокуратуры: конфликт интересов, на наш взгляд, не устранен. В ближайшее время мы планируем провести большую пикетную кампанию за отставку мэра, чтобы власти услышали людей. Наша команда изначально говорила, что мы – за прямые общенародные выборы мэра города Орла, что выборы должны быть конкурентными. И нас с вами не должно волновать, есть ли у кого-то «скамейка запасных» или нет (на случай досрочной отставки мэра. – Прим. ред.). У нас сегодня есть задача: в городе должен быть мэр, который связывает свою жизнь с Орлом, опытный, с хорошей деловой репутацией, у которого нет «скелетов в шкафу», и самое главное – у него должно быть желание развивать город, а не легализовывать свои, так сказать, интересы. А интересы, как выяснилось, у Юрия Николаевича, есть… Вопрос о переносе ярмарок мы держим на контроле, мы поддерживаем предпринимателей, которые до сих пор страдают от инициативы мэрии: на Комсомольской площади им урезают места, чтобы они работали, буквально стоя друг на друге… Что касается площади Жукова, то сейчас в кулуарах обсуждается цена проекта ее реконструкции. По неофициальной информации, называется сумма в 75 миллионов рублей. Когда мы считали, как заказчики проекта, получалось до 20 миллионов рублей. То есть мы видим, что свободные площади в Орле заканчиваются, но благоустройством заниматься надо, бюджеты осваивать надо…

Кстати, Справедливая команда – единственная из депутатского корпуса, кто поддержал предпринимателей с ярмарок и отстаивал их интересы. Ни один депутат из других партий никаких действий, кроме заявлений в соцсетях, не предпринимал. Ситуацию с ярмарками мы продолжаем держать на контроле и одновременно ведем с некоторыми партиями переговоры о том, чтобы они присоединились к нашему запросу об удалении мэра. До мартовской сессии осталось совсем немного – посмотрим, с чем мы выйдем на эту сессию…

Мы хотели бы обратиться к жителям города Орла с тем, чтобы они призвали депутатов со своих округов не игнорировать нашу инициативу, а подключиться к ней. И вместе мы бы удалили мэра Парахина. И выбрали бы нового мэра. Посмотрим, что товарищ Новиков ответит на наш запрос, сможет ли он проявить характер, стойкость, мужское начало в конце концов, и присоединиться к нашему требованию. Или нет. Выводы будем делать на мартовской сессии.

Коллегу поддержал депутат Виталий Рыбаков, заявивший, что позиция каждого депутата по вопросу об отставке Парахина станет своеобразным индикатором:

— Это будет как лакмусовая бумажка: кто из депутатов за коррупцию, кто – против коррупции в нашем городе, — заявил Рыбаков в финале пресс-конференции.

Прямая речь

Депутат Орловского горсовета Евгений Косогов:

— Каждый человек занимает либо свою должность, либо не свою. Либо она его принимает, либо – нет. Так вот, Юрия Парахина эта должность (мэра города Орла. – Прим. ред.) не приняла. Что он ни делает – не идут дела. Как в песне… И для него, и для жителей города будет лучше, чтобы он как можно скорее сам подал в отставку.