Что было в папке Музалевского?

№44 (623) от 16 декабря 2020 г.

Совместный проект «Агентства федеральных расследований FLB.RU» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

1 сентября 2020 года на FLB.RU был опубликован материал о том, как председатель Орловского областного Совета народных депутатов Музалевский лично пытался убедить незнакомого ему гражданина снять свою кандидатуру с выборов в горсовет Орла, обещая ему при этом поддержку и, выражаясь языком юристов, «общее покровительство». В само существование этой истории было бы трудно поверить, но гражданин обратился в правоохранительные органы и потребовал привлечь Музалевского к ответственности. https://flb.ru/6/4270.html

«За отсутствием события преступления»

Зовут гражданина Андрей Верижников. На выборах депутатов Орловского горсовета он был зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца на том же избирательном округе, где от партии «Единая Россия» баллотировался и действующий на тот момент депутат городского совета Андрей Верижников. Можно предположить, что именно наличие конкурента-двойника единоросса Верижникова и не устроило председателя реготделения ЕР Музалевского, который попытался решить вопрос путем переговоров и назначил самовыдвиженцу Верижникову личную встречу в центре Орла, у кафе «Миндаль». Ей предшествовали телефонные переговоры, которые самовыдвиженец Верижников записал на диктофон. Также он сделал запись беседы с Музалевским у кафе «Миндаль». Сами аудиозаписи и их расшифровка были опубликованы на портале FLB.RU в материале «Как председатель Орловского облсовета Музалевский пытался «убить двойника» (https://flb.ru/6/4270.html) 1 сентября 2020 г.

Фрагмент беседы Верижникова и Музалевского:

«М.Л.С.

– Андрей?

В.А.Е.

– Здравствуйте.

– Как настроение? Как обстановка? Скажи, а кто тебе дал мой телефон?

— Мне позвонили из города Липецка и оставили…

– Понятно, скажи, ты в Липецке работаешь? Или что там?

— Да, работаю, ну работаю…

– Скажи, тебе нужна поддержка по Липецкой области и любую поддержку, и всё, что нужно можно?

— Мне нужно подумать.

– Вот и подумай, потому что там и губернатор, и председатель Заксобрания. Я не хочу много говорить, просто уши, почитай вот это, (открывает папку, в которой лежит лист бумаги с надписью: сколько нужно, чтобы снять кандидатуру и любая помощь) подумай, если что нужна поддержка. Тут люди играются в политику, потом им будет дана определённая … деятельности. Конечно это право каждого, но я же прекрасно понимаю, как ты выдвинулся. У меня есть просьба, поддержать дальше, моя поддержка, моя дружба, я человек слова и никогда я своими словами, нигде не кидался, что по Орлу, что по Липецку, да и по другим регионам. Подумай пожалуйста.

— Я могу подумать в течение дня?

– Да. Смотри ты молодой, у тебя должны быть в жизни перспективы, в том числе и по Орлу. Ты живёшь сам себе здесь? Живёшь здесь. Давай, мы готовы по работе и по бизнесу посмотреть, и поддержать, и так поддержать… https://flb.ru/6/4270.html

Эти же записи Верижников предоставил следственным органам, однако их содержание, как мы понимаем, следователей не заинтересовало.

Заявление Верижникова было зарегистрировано в Книге регистрации совершённых преступлений (КРСП №187 пр-20), а затем передано по подследственности в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Орловской области. Материалы попали в Следственное управление в тот период, когда оно на время осталось «безголовым». Руководитель управления генерал-майор А.П. Щуров в начале августа отправился на новое место службы и, по нашему субъективному мнению, его заместители просто не решились санкционировать возбуждение уголовного дела в отношении второго лица в регионе.

Насколько нам известно, проверку сообщения о преступлении осуществлял следователь по особо важным делам СУ СК России по Орловской области Компаниец А.О. 30 сентября 2020 года он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ. В данном случае это воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, соединенное с подкупом, обманом, принуждением, которое может повлечь наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Юристы, представляющие интересы Андрея Верижникова, обжаловали постановление как незаконное, необоснованное и подлежащее отмене, а журналисты в свою очередь продолжили сбор информации. И вот две недели назад появились первые результаты…

Исключительно в партийных интересах

И у нас, и у юристов, представляющих интересы Верижникова, вызвало обоснованные сомнения то, что при подготовке постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следователь принял во внимание лишь пояснения председателя облсовета. Вот как это сформулировано в жалобе на имя прокурора Орловской области В.А. Малкина адвокатом В.В. Василевским: «Указанное решение вынесено исключительно на основании объяснения, полученного от высокого должностного лица, в отношении которого и написано заявление о преступлении, — Музалевского Л.С. При оценке доказательств о принятии обжалуемого решения следователем полностью проигнорирован тот факт, что объяснение Музалевского Л.С. полностью опровергается полученными заявителем самостоятельно объективными доказательствами — аудиозаписями их разговоров. При этом правдивость стенограмм данных аудиозаписей не вызывает сомнения ни у следователя, ни у других фигурантов данных правоотношений».

17 сентября 2020 года председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевский давал объяснения следователю. И убеждал следователя в том, что 22 августа на встречу с Верижниковым «взял с собой папку с документами, в которой находились документы по вступлению в партию «Единая Россия», чтобы для примера показать её Верижникову А.Е.». А потом секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» заявил, что он решил склонить доселе незнакомого ему электромонтажника к вступлению в партию «Единая Россия». И утверждал, что во время разговора предложил Верижникову А.Е. свою поддержку в случае, если тот пожелает вступить в партию.

При этом любой из наших читателей может ещё раз прослушать запись на сайте FLB.RU или изучить стенограмму беседы двух «высоких договаривающихся сторон» и понять, что ни прямо, ни косвенно партийная принадлежность Верижникова не обсуждалась, и ни единого слова о вступлении в «Единую Россию» не было произнесено.

Музалевский также заявлял следователю, что якобы вообще не знал о том, что заявитель на момент разговора с ним выдвигался кандидатом в депутаты. А в имеющейся в распоряжении следствия стенограмме есть такие слова спикера: «Конечно, это право каждого, но я же прекрасно понимаю, как ты выдвинулся». Да и вообще секретарь регионального отделения «Единой России» не агитирует своего визави вступать в партию, а призывает не заниматься политикой и сосредоточиться на работе и общении с близкими: «Не надо, Андрюш, я вообще не хотел бы эту тему и политики касаться, это ни к чему, в жизни есть много других интересов, как работа, как друзья». Думается, что подобная попытка оправдать свои действия «партийными интересами» должна получить принципиальную оценку руководства «Единой России».

В своих объяснениях Музалевский основательно запутался. Сообщая, что с А.Е. Верижниковым он был незнаком, что является чистой правдой, он пытается объяснить своё предложение покровительства, причём не только личного, но и на межрегиональном уровне (называя липецкого губернатора и председателя Липецкого областного совета в качестве возможных «помощников») просьбой также каких-то незнакомых ему людей! «Таким образом, — говорится в жалобе адвоката в прокуратуру, — в основание принятого процессуального решения положено абсурдное по содержанию утверждение Музалевского Л.С. о том, что он якобы предлагал межрегиональную поддержку незнакомому человеку «просто так», ничего не требуя взамен». Это заявление полностью опровергается стенограммой разговоров Музалевского с А.Е. Верижниковым.

Следователь, приняв решение взять за основу объяснения председателя Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевского, решил не принимать во внимание и не приобщать к делу видеозаписи камер наружного наблюдения со здания администрации Орловской области от 22 августа 2020 года, на которых зафиксированы передвижения Музалевского, а также – что весьма важно — официальные результаты психофизиологического исследования с применением полиграфа, которые подтверждают показания Верижникова А.Е. о встрече с Музалевским Л.С. и обещании покровительства в обмен на снятие им своей кандидатуры с выборов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов. И подтверждённые с помощью полиграфа показания А.Е. Верижникова были фактически проигнорированы следователем в пользу путаных и местами абсурдных объяснений Л.С. Музалевского, который в свое время антикоррупционный полиграф пройти отказывался, причем в самой нелитературной форме. https://newsorel.ru/fn_486684.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Сколь веревочка ни вейся…

30 ноября 2020 года первый заместитель прокурора Орловской области, советник юстиции Тимошин А.Н., изучив материалы доследственной проверки от 30 сентября 2020 г., а также жалобу адвоката, представляющего интересы Верижникова А.Е., установил, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанное следователем Компаниецем, является незаконным и необоснованным, поскольку вынесено в нарушение требований, предусмотренных ч.2 ст. 21 и ст. 148 УПК РФ, без выяснения всех обстоятельств, необходимых для принятия законного и обоснованного процессуального решения. В связи с этим постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ было отменено заместителем прокурора области. Соответственно, была удовлетворена и жалоба адвоката.

Постановление первого заместителя прокурора области об удовлетворении жалобы с сообщением об отмене постановления следователя

Что это значит на практике? Первое: перспектива возбуждения уголовного дела в отношении спикера Орловского областного Совета народных депутатов и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» выглядит значительно более реальной, чем в сентябре. Второе: прокуратура Орловской области продемонстрировала принципиальную позицию — в соответствии с пожеланиями Президента России и указаниями Генерального прокурора РФ осуществлять надзор за соблюдением законодательства, невзирая на уровень замешанных в деле чиновников. Третье: вынесение этой ситуации в публичное пространство и попытка Музалевского оправдаться за счет «партийных интересов» скорее всего будут отмечены федеральным руководством «Единой России» и, не исключено, что в отношении функционера последуют организационные выводы. А журналистам остаётся изучать дополнительные документы и материалы по данному делу и надеяться на то, что объективная доследственная проверка, чего требует прокуратура, приведёт к возбуждению уголовного дела и не менее объективному расследованию…