Что ищет он в краю Орловском?..

В четверг на заседании комитета облсовета по экономической политике депутаты после нескольких безуспешных попыток наконец-то смогли вживую пообщаться с руководителем Корпорации развития Орловской области – загадочной коммерческой организации, учрежденной областным правительством, чтобы привлекать в регион инвесторов, а на деле прославившейся пока лишь одним достижением: разработкой и внедрением в общественное сознание образа Соловья-разбойника как символа Нового года в отдельно взятой Орловской губернии. В отличие от прежнего руководителя Корпорации Алексея Илясова, который с завидным постоянством игнорировал заседания комитета, новый директор Михаил Панченко явился к депутатам по первому зову.

Пристрастие к госслужбе

Генеральным директором АО «Корпорация развития Орловской области» Михаил Панченко был назначен в конце октября. Естественно, депутаты пожелали узнать детали биографии нового руководителя, попросив его рассказать о себе. Рассказ оказался впечатляющим.

— Панченко Михаил Юрьевич, — представился новый гендиректор. – Я родился в 68-м году в городе Херсон. В 86-м году призвался на срочную службу на Дальний Восток, там же, на Дальнем Востоке, закончил Хабаровский государственный университет, затем уехал в США, закончил два университета, шесть лет работал в корпорациях… В 2000-м году я вернулся в Россию, занимался реструктуризацией Телекома, затем я работал в группе ЕСН, которую возглавляет Березкин, затем я был зам генерального корпорации МиГ, военными самолетами занимался, затем группа «Интерпайп» (Киев) – первый зампредседателя правления у Пинчука (Виктор Пинчук – украинский олигарх, входивший в ближний круг экс-президента Украины Леонида Кучмы. – прим. ред.), затем группа РБ-инвест, это большая группа, в которой я занимался недвижимостью. По образованию по профильному я инвестиционщик, по отраслевой принадлежности – в тех отраслях, которые перечислил. Я женат, у меня четверо детей, занимаюсь спортом…

Естественно, депутатов заинтересовало, что же привело столь выдающегося менеджера с таким богатым послужным списком в совсем не выдающийся регион на более чем скромную по столичным меркам должность.

— Хотелось бы понять ваши цели и задачи, с которыми вы прибыли в Орловскую область. Какая у вас заработная плата? — спросил Михаила Панченко председатель комитета Сергей Потемкин.

— Моя зарплата составляет 200 тысяч рублей, из которых я на руки после вычетов получаю 174, — отчитался Панченко.

— Вы к нам приехали в Орловскую область, вы человек состоявшийся, — не успокоился Потемкин, — и приезжать на 170 тысяч, имея четырех детей, просто чисто по-человечески я не могу понять – для чего? Или у вас какой-то карьерный рост должен быть? Но это акционерное общество, которое не дает карьерного роста. Это корпорация, которая включает в себя миллиард рублей орловских денег. Эти деньги должны работать.

Выяснилось, что в орловскую Корпорацию развития великолепного господина Панченко привело… пристрастие к госслужбе.

— За 25 лет бизнеса я прошел все этапы от стажера до члена совета директоров самых крупных компаний, — снова напомнил о своих заслугах господин Панченко, — но, скажем так, львиная доля моих интересов, моих академических пристрастий – я не договорил, что из семи, не знаю, из шести высших образований, которые я получил, только одно работает на мою инвестиционную деятельность, все остальное – это истфак, две дипакадемии, докторантура, аспирантура, Высшая школа госуправления, РАНХИГС – и моими пристрастиями было то, чтобы уйти на госслужбу. Я нахожусь в кадровом резерве президента Российской Федерации, меня пригласил сюда губернатор. В моих мотивах сегодня нет потребности зарабатывать большие деньги лично для себя. Мои дети – трое из четверых – уже самостоятельные, мои потребности по пирамиде Маслоу с нижней части полностью удовлетворены. Я приехал просто работать. И моя задача – раскрытие потенциала, инвестиционного в частности, усиление инфраструктуры инвестиционной, создание, цементирование имиджа инвестиционного Орловской области. Ну вообще я с инвесторами, я с ними разговариваю на «ты» в переносном смысле, потому что я понимаю их язык, я вижу их насквозь, мне хватает пары фраз, чтобы разобраться, что стоит за инвестором и за его интересами. Поэтому я приехал сюда работать… перед этим я работал на Сахалине, был советником тогда врио Лимаренко Валерия Юрьевича, зарплаты там похожие, ну просто северный коэффициент…

— Честно говоря, не очень убедительно, — резюмировал председатель комитета Потемкин, после чего депутаты перешли к вопросам. Вопросов оказалось много.

Вопрос-ответ

Депутат Рыбаков, например, заготовил целый пакет вопросов. Далее мы практически дословно приведем спарринг депутата с гендиректором, чтобы читатели могли самостоятельно оценить как ответы господина Панченко, так и эффективность деятельности Корпорации развития Орловской области, в которую господин Панченко пришел «просто работать».

— У вас есть заместитель Шин, который работал с Илясовым. Какая у него зарплата? И вам надо будет посмотреть, чем они занимались в отчетный период. И куда ушел Илясов, вы не знаете, да?

— Зарплата Шина, она ниже моей. Что касается Илясова – понятия не имею. Я с ним познакомился в октябре этого года, он мне передал дела – да и все.

— Стоимость разработки бренда «Соловей-разбойник»? Во сколько это нашему бюджету региональному обошлось? Или кто-то заплатил со стороны?

— Насколько мне известно, это нам и вам обошлось в ноль. Мне предложили оплатить задним числом по договору услуги художника из Союзмультфильма в объеме 50 тысяч рублей, я в этом отказал.

— На инвестиционную инфраструктуру потрачено более 12 миллионов, полученных корпорацией за 2019 год. Вам дали 12 миллионов…

— Если вы говорите о части субсидий в 12 миллионов рублей, то в моем понимании они были потрачены на аренду, в фонд оплаты труда, командировки…

— Какой размер фонда оплаты труда за 11 месяцев потрачен на Корпорацию, сколько «съели» работники Корпорации?

— В предыдущие девять месяцев Корпорация в среднем тратила от 1,3 до 1,6 миллиона рублей в месяц… Кстати, от штатного расписания у нас сегодня работает ровно половина человек.

— Во сколько Корпорации обошлись работы по проведению Троицких хороводов?

— Мне неизвестно. Это было до меня.

— Сколько – поименно – новых внешних инвесторов Корпорация привела в Орловскую область за 2019 год?

— У меня есть три инвестора, которые приняли решение размещаться на территории «Зеленой Рощи» мценской – ООО «РК Премикс», это строительство завода по производству кормовых добавок, объем 120 миллионов рублей, количество рабочих мест – 20. Второе – ООО «КЛИКС», строительство завода по изготовлению фальцевой кровли, объем инвестиций – 125 миллионов, 46 рабочих мест; и третье – ООО «Агрос», строительство предприятия по переработке зерна, объем – 250 миллионов рублей, 20 рабочих мест. У нас также есть проектная база из примерно 20 проектов, просто долго перечислять, я вам потом пришлю, где объем инвестиций около 40 миллиардов рублей мы видим, это заключение рамочных соглашений о намерениях и 1300 рабочих мест.

— У меня имеются сигналы об отказе предоставить площадки для инвесторов. Что это – неготовность инфраструктуры? Или иная – коррупционная составляющая? Или площадки не пригодны?

— Ответ я дам потом, письменно.

Добавим, на сегодняшний день Корпорация развития, которая является акционерным обществом, а стало быть, ее деятельность направлена на получение прибыли, приносит одни убытки. Что, впрочем, не мешает ее руководителю получать зарплату сопоставимую с зарплатами областных чиновников первого звена и руководителей региональных управлений федеральных структур.

Операционный характер системных проблем

Естественно, депутаты не могли обойти вниманием и деятельность мусорного регоператора – ООО УК «Зеленая роща», учредителем которого является корпорация развития Орловской области. К слову, деятельность «Зеленой рощи» весьма интересует и прокуратуру, которая сейчас проводит соответствующую проверку компании.

Как пояснил депутатам Михаил Панченко, недавно он «столкнулся с конфликтной внутренней и внешней средой», связанной с деятельностью «Зеленой рощи», а также получил массу вопросов от журналистов. Вопросы, в частности, касались премирования и предстоящих сокращений работников «Зеленой рощи».

— Затем не до конца ясная финансовая отчетность (в понедельник мне там оборудуют кабинет, чтобы я получил доступ к бухгалтерии), — продолжил перечень проблем Панченко, — автомобили… Скажем так, я вижу эти проблемы, и на мой взгляд, это проблемы операционного характера системного порядка (?!!!- Прим. ред.), но я уверен, что эта компания как монополист и как компания, которой услуга вставлена в тариф, может быть совершенно успешной.

Депутат Руслан Перелыгин предложил своей рецепт успеха «Зеленой рощи»:

— Первое, что нужно сделать, — это уволить Ворожбита. – Человек не понимает, что такое операционная деятельность, хозяйственная деятельность, сейчас у них идет сумасшедшая дебиторка (дебиторская задолженность. – Прим. ред.). А если есть грамотные финансисты, они тотчас обнаружат, какая там причина… Дебиторка колоссально завышена. С этим надо разобраться. Нужно все-таки разобраться с аппетитами, вы же видели, какие там кабинеты, какая там зона отдыха и так далее. Надо поработать над оптимизацией…

— Я не просто так об этом говорю, — пояснил Перелыгин. – Сегодня перевозчики, ООО «Русресурс» отказались выходить на работу из-за того, что «Зеленая роща» им не выплатила 12 миллионов рублей… Обратите, пожалуйста, внимание. Чтобы навести там порядок. И первое, что нужно сделать, я повторю, — это уволить Ворожбита. Он некомпетентный руководитель, вы это поймете.

Коллегу поддержал депутат Рыбаков, заявивший, что если не уволить Ворожбита с должности директора «Зеленой рощи», то проблемы в деятельности регоператора будут только усугубляться.

Господин Панченко заявил, что в его полномочия не входит увольнение директора УК, оговорившись, правда, что депутатов услышал. Правда, какие выводы он сделает из услышанного, осталось неизвестным. Возможно, никаких – по той простой причине, что с выводами его опередят правоохранительные органы: как стало известно, в пятницу в «Зеленую рощу» наведались сотрудники УЭБиПК УМВД по Орловской области…

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

На заседании комитета наряду с другими вопросами мы заслушали выступление нового руководителя Корпорации развития Орловской области Панченко, который, во-первых, пояснил, что приехал работать в наш регион аж с Сахалина по приглашению Клычкова Андрея Евгеньевича. Во-вторых, он поведал нам о пяти своих высших образованиях, включая Джорджтаунский университет, перечислил большое количество компаний мирового уровня, а на вопрос председателя комитета Сергея Григорьевича Потемкина — какая мотивация была у него для переезда в Орловскую область после работы в таких крупных мировых компаниях – невозмутимо ответил: просто поработать. «Просто работает» он около двух месяцев и, как выяснилось, не может дать толковых пояснений ни по одному из вопросов.

У меня, например, было около двенадцати вопросов, на которые я планировал получить ответы, но господин Панченко ответил лишь на один: в какую сумму Корпорации развития обошёлся бренд «Соловей-разбойник». Вопросы, на которые мистер Панченко не ответил, я оформлю письменно, депутатским запросом.

Депутатов напряг ответ мистера Панченко на вопрос заместителя председателя комитета Руслана Перелыгина, уволит ли он с занимаемой должности директора ООО «Зеленая роща» Ворожбита за системные провалы в работе. Панченко ответил, что он не уполномочен это делать. В этой связи возникает еще один логичный вопрос: почему учредитель не уполномочен увольнять директора? Корпорация развития, которую не так давно возглавил Панченко, является акционерным обществом, контрольный пакет акций которого находится в собственности Орловской области, а если конкретнее, в прямом ведении областного департамента госимущества. Цели и задачи Корпорации развития — организация деятельности по привлечению инвестиций в Орловскую область и главное – извлечение прибыли!

Но на самом деле, если мы посмотрим на работу Корпорации, то увидим нехорошую картину: за три года накопилось около 50 миллионов рублей убытков. Только за 2019 год бывший руководитель корпорации гражданин Илясов допустил убыток в сумме 13 миллионов рублей! Во время выступления Панченко, когда шла речь о накопившихся убытках, со стороны члена правительства Орловской области господина Парахина Г.П. последовала реплика о том, что это плановые убытки… Как это понимать? Акционерное общество, то есть коммерческая организация, цель которой за счёт денежных активов региона приносить прибыль, запланировала работу с 50-миллионным убытком в течение трех лет? Вопрос: кто смотрел сквозь пальцы на это финансовое безобразие в течении трёх лет? Кто председатель совета директоров этого АО (неужели опять В.А. Тарасов)?

Еще с начала 2019 года депутаты стали бить тревогу в связи с неблагополучным финансовым состоянием этого АО; пытаясь прояснить ситуацию, требовали от бывшего руководителя Корпорации развития предоставить полную и достоверную информацию. Но Илясов под разными предлогами (то командировка, то отпуск…) всячески уклонялся от участия в заседаниях профильного комитета, и когда дошло до точки кипения, спешно уволился, оставив в результате своей деятельности «во имя и во благо» 13-миллионый убыток 2019-й год. Вопрос: где сейчас после таких успехов в Орловской области трудится гражданин Илясов, в то время как здесь, по «горячим следам» впору проводить проверочные мероприятия и выяснять, как АО умудрилось накопить «плановые убытки» в размере 50 миллионов рублей (я, например, усматриваю в этом нанесение ущерба Орловской области)? Как можно сходу назначать руководителю убыточного АО космический по орловским меркам оклад в 200 тысяч рублей? Кто изначально устанавливал и согласовывал такой оклад? Председатель совета директоров? Создаётся такое впечатление, что это АО — умело созданная кормушка для «своих» людей, где единственный результат работы – многомиллионные «плановые убытки».

Есть такая поговорка «Гора родила мышь». Так вот, в случае с Корпорацией развития ситуация обратная: у нас мышь родила гору. Корпорация развития, став учредителем ООО «Зеленая роща» породила целую гору проблем в сфере обращения с отходами. Впрочем, это отдельная тема, поскольку сейчас областная прокуратура проводит проверочные мероприятия, и думаю, по их окончании мы узнаем много интересного.