Что мы оставим после себя

№28 (476) от 10 августа 2017 г.

Сохранение культурного наследия в Орловской области — давно уже «вневедомственный» вопрос.

Наряду с чиновниками, в чьих прямых обязанностях — выделение и распределение бюджетных средств на сохранение объектов культурного наследия, контроль за соблюдением закона в сфере охраны памятников и качеством выполняемых работ, этим занимаются культурные и общественные деятели, градозащитники и журналисты, а также надзорные органы, которым не дают «дремать» энтузиасты.

В полный голос

Не случайно именно с этой темы началась работа главного дискуссионного клуба страны «WTF?” в Орле.

ДЛЯ СПРАВКИ

Клуб был создан известным политологом Дмитрием Гусевым как диалоговая площадка для политиков, бизнесменов, журналистов и представителей общественности после митингов 26 марта. Аббревиатура «WTF?» переводится на русский примерно как «Что за ерунда?»

В Орле работу отделения клуба организовал Вадим Невров. В дискуссии по теме «Что происходит с культурным наследием Орла» приняли участие граждане, обеспокоенные ходом реставрационных работ в литературных музеях города и бездействием властей в деле сохранения памятников истории и архитектуры на территории региона, а также депутаты областного Совета Валентина Остроушко и Виталий Рыбаков. Открыл дискуссию Виктор Панков. Спикерами выступили Илья Кушелев, Светлана Медведева, Александр Наголюк и др.

Предполагалось, что претензии выступающих должны быть услышаны в первую очередь теми, кто «в теме». Однако, несмотря на личное приглашение ведущего, ни зампред облсовета Михаил Вдовин, ни начальник управления по сохранению культурного наследия Сергей Семиделихин на заседание клуба не явились. Так что разговора с ними не получилось.

Роль «оппонента» сыграл молодой задиристый блогер, поставивший под сомнение ценность материальной культуры, являющейся носителем примет прошлого. Но его провокативные заявления не вызвали у остальных участников встречи желания вступить с ним в спор. По причине бесполезности. Тем более что сразу после своего яркого спича блогер ретировался с площадки, не вняв предложению услышать другие точки зрения. О недопустимости «осовременивания» архитектурных памятников с помощью новых технологий и материалов. О необходимости строго следовать букве закона и не смешивать понятия реставрации, реконструкции и капитального ремонта объектов культурного наследия. О неукоснительном исполнении требований по проведению историко-культурной экспертизы перед «заходом» на каждый такой объект.

Собравшимся, конечно, не было нужды убеждать в этом друг друга. Они-то говорили на одном языке. Но чтобы о масштабах бедствия узнали как можно больше людей, заседание клуба в прямом эфире транслировалось в интернете, запись была распространена в соцсетях.

Ведь утрачиваются не только «стены». Утрачивается культурный код, составляющий уникальность орловской земли. Чувство родины утрачивается. Вот в чем главная опасность равнодушия и бездействия.

Требуются гарантии

Сохранить историю живой — дело невероятной сложности. Даже в условиях объединения усилий. В пример можно привести усадьбу Шатиловых в селе Моховое Новодеревеньковского района. На первый взгляд, там все на редкость благополучно. Прекрасная сохранность зданий, обитаемый «главный» дом, в котором размещены экспозиции музея Шатиловской опытной станции, проходят выставки, время от времени проводятся экскурсии. Есть большая, настоящая поддержка со стороны руководства района, лично главы Сергея Медведева и руководителя отдела культуры Людмилы Лысановой. Есть самоотверженная работа заведующей музеем Людмилы Сычевой и ее коллег. И есть энтузиасты, которым полюбились эти места, и инициативы которых находят воплощение и открывают новые перспективы в жизни усадьбы. В прошлом году по предложению и на средства семьи Ларисы и Александра Семеновых в Моховом был открыт единственный в регионе музей орловской керамики, положено начало праздникам «Ангелы весны» и «Лето в Моховом», организовано несколько выставок. Там проводятся субботники по расчистке усадебного парка и благоустройству территории. И автобусы с туристами уже перестали удивлять местных жителей. А недавно все орловские СМИ рассказали о начале реконструкции храма Казанской иконы Божией Матери, находящегося на территории усадьбы, на средства крупного московского предпринимателя, уроженца Орловщины Сергея Бутусова и его компаньонов.

Казалось бы, усадьбе предопределена судьба новой «туристской мекки».

Но все не так просто.

Усадьба Шатиловых — во всей ее жизнеспособности — документально толком не оформлена. Да, она включена в реестр объектов культурного наследия регионального значения, но без указания зданий, входящих в ее состав, без паспортов на них и без определения предмета охраны. То есть, в целом усадьбы вроде как находится под защитой закона, но что именно охраняется государством, неизвестно. Храм Казанской иконы Божией матери уже «одет» в леса, там появились рабочие, однако ни заключения историко-культурной экспертизы, ни проектно-сметной документации на производство работ нет. Как нет и понимания — является ли, собственно, храм отдельным памятником, требующим соответствующего отношения? Или эти вопросы в существующей ситуации вообще безосновательны?

К сожалению, как сообщили нам в отделе культуры и архивного Новодеревеньковского района, обращения в областное управление по государственной охране объектов культурного наследия пока не приводят к активизации деятельности по наведению порядка с документами на усадебный комплекс и его составляющие.

Значит, не исключено, что в любой момет момент в Моховом могут появиться богатые и влиятельные «интересанты». И усадьба, сохраняющая историю жизни великих людей, имевших государственное мышление, достояние и гордость Орловщины, может стать частной собственностью. Ведь часть наследия Шатиловых — Мансуровский парк — после снятия с него статуса памятника природы стал просто «земельным участком». Можно купить кусочек.

Разговоры о подобных перспективах в отношении усадебного комплекса тоже уже ходят. И вряд ли это «дым без огня».

Все эти вопросы нашли отражение в запросах, подготовленных в профильные управления, а также в надзорные органы, руководителем общественной организации «Академия культуры» Светланой Медведевой и депутатами облсовета Виталием Рыбаковым и Валентиной Остроушко.

ДЛЯ СПРАВКИ

Усадьба была основана в XVII веке на землях, пожалованных роду Шатиловых за заслуги перед Отечеством. Но главная история ее жизни началась с того момента, как Шатиловы пригласили к себе в качестве управляющего немца Франца Христиановича Майера — не только прекрасного садовника, но талантливого ученого, сумевшего заразить хозяев своей стратью к разведению экзотических растений, невиданных в наших широтах. Шатиловы выделили для экспериментов Майера 60 гектаров своей земли. И через некоторое время там стали расти лиственницы, кедры, пихты и т.д. В пойме реки Раковки был заложен открытый питомник для выращивания саженцев из семян. Так было положено начало знаменитой Шатиловской опытной станции, благодаря работе которой усадьба сохранилась почти полностью, за исключением дома хозяев, разрушенного в 1919 году.

Вера Погодина

Фото Виктора Панкова и из соцсети Фейсбук