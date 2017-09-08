Что не любит подписывать орловский прокурор Полуэктов?

«Совершенно секретно»,

No.12/401, декабрь 2017

Алексей БОГОМОЛОВ

В Орле считают, что следователь Позняк – доверенное лицо прокурора области

Фото Дмитрия Краюхина

Отчего прокурор Иван Полуэктов «лишил» себя права подписи.

Почему прокуратура Орловской области начала сезон охоты на журналистов.

В начале ноября 2017 года редакция получила в своё распоряжение письмо прокуратуры Орловской области в адрес Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области, подписанное исполняющим обязанности областного прокурора Андреем Хамошиным. В нём надзорное ведомство фактически объявляло войну представителям федеральной и региональной прессы, предлагая СУ СКР по Орловской области возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным в ст. 249 ч. 2 УК РФ, то есть вмешательство в деятельность прокурора области в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию ряда уголовных дел.

29 ноября в статье «Орловская прокуратура объявила войну СМИ» мы дали свой ответ попыткам организовать в отношении журналистов газеты «Совершенно секретно» незаконное уголовное преследование, показав, что и. о. прокурора области выдавал желаемое за действительное и никаких реальных проверок в отношении нашей газеты, опубликованных в ней статей и причастности к ним представителей областного депутатского корпуса не проводилось вообще. И поэтому возникает вопрос – а не было ли в действиях и. о. прокурора области попытки фальсификации доказательств? Но сегодня мы возвращаемся немного назад, в те времена, когда Орловской областью руководил уволенный ныне губернатор Вадим Потомский. Мы надеялись, что тот позорный период, когда прокуратуру именовали «армией Потомского», уже в прошлом, но активность остатков этой «армии» во главе с Иваном Полуэктовым заставляет нас думать иначе…

НЕЗАКОННЫЕ «СИЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Наша газета отвечает за каждую строчку. И в сентябрьском номере «Совершенно секретно» мы совершенно не случайно отметили, что стали чувствовать на себе странное внимание прокуратуры Орловской области. Поводом для этого стала информация, полученная нами в сентябре этого года, скорее всего, именно из недр этого ведомства. Нам сообщали о том, что в отношении нашего издания и лично меня – первого заместителя главного редактора – готовится незаконное уголовное преследование. Обычно мы с сомнением относимся к письмам без подписи, приходящим в нашу редакцию. Но мы прекрасно представляем, что люди, обращающиеся к нам, часто вынуждены скрывать своё авторство, чтобы не получить больших неприятностей по службе.

Прокурор Иван Полуэктов

Фото: www.prokuratura-orel.ru

Начиналось адресованное мне письмо так: «Мы с Вами не знакомы, но, испытывая искреннее уважение к газете «Совершенно секретно», которую я читаю много лет, я хотел бы предупредить вас о уже осуществляемых и готовящихся в отношении Вас противоправных действиях со стороны прокурора Орловской области Полуэктова И.В.». Ничего себе нажил я противника! Читаем вместе с главным редактором дальше. Автор послания рассказывает о том, что в июле 2015 года в газете «Аргументы недели» была опубликована статья «Кто отнимет дышло у прокурора Полуэктова?», подписанная неким Сергеем Михайловым. Именно после неё в беседе между губернатором Орловской области Вадимом Потомским и областным прокурором Иваном Полуэктовым была поднята тема «ответной силовой реакции на выступления СМИ».

При этом, как писал анонимный автор, Потомский уверял прокурора в том, что как эта, так и все остальные статьи в федеральных СМИ с негативной оценкой работы губернатора были написаны именно мной, Богомоловым Алексеем Алексеевичем. Иначе как безумной эту идею, как и многие другие заявления и действия бывшего губернатора Потомского, я назвать не могу и солидаризируюсь в этом со словами Владимира Соловьёва о нём: «Человек безумен! Безумен уже давно!»

Любопытный факт: в 2016 и 2017 годах экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский по крайней мере дважды искал возможность «договориться» со мной. Осенью 2016 года к нам в редакцию приехал мой хороший знакомый, генеральный директор одного из орловских предприятий, занимающихся утилизацией твёрдых бытовых отходов. И передал мне «коммерческое предложение» от губернатора. Потомский, как утверждал мой приятель, интересовался, не соглашусь ли я занять какую-либо должность в обладминистрации. Если же меня это не заинтересует, то мне предлагалась месячная «зарплата» от 300 тысяч рублей.

Я за это должен был забыть о существовании фамилии Потомский. «Зарплату» мне должен был выплачивать гендиректор, взамен получая от губернатора возможность спокойно работать и даже иметь некоторые преференции. Я от такого предложения не задумываясь отказался.

Второй раз я получил «привет» от губернатора Потомского летом 2017 года. Мой друг и коллега по прошлой работе в Совете Федерации и областной администрации общался с Потомским, после чего передал мне содержание разговора. Губернатор попросил: «Узнай, сколько Богомолов вообще получает, и передай ему, что я буду платить вдвое больше». Меня, честно скажу, это предложение ещё больше удивило. Потомский ведь прекрасно понимал, что ему осталось работать недолго, от трёх месяцев до полугода. Неужели он думал, что нам это неизвестно и я кинусь в его объятия? В общем, и тут не сложилось. Зато «силовой вариант» постепенно развивался.

Автор письма без подписи писал о том, что в отношении меня начался негласный сбор информации, к которому были привлечены доверенные сотрудники прокуратуры и «близкая знакомая прокурора области Полуэктова И.В., старший следователь УВД МВД по Орловской области майор полиции Позняк М.А.». Особых признаков «сбора информации» я не ощущал, хотя время от времени какие-то люди по месту жительства моих родственников в Орле интересовались, часто ли я бываю там, мне ли принадлежит тот или иной автомобиль, кто из моих родных прописан в квартире и прочее. По крайней мере один раз «проверяющий» предъявил полицейское удостоверение. Как мы выяснили в УМВД России по Орловской области, никаких официальных проверок с мая по ноябрь 2017 года в отношении меня, равно как и других сотрудников «Совершенно секретно», не проводилось. Значит, все эти «мероприятия» были незаконными. Один из руководителей УМВД России по Орловской области в беседе со мной предположил, что удостоверение либо было поддельным, либо числилось «утерянным» и использовалось лицом, уволенным из рядов полиции.

Следующий факт, приведённый нашим доброжелателем, меня серьёзно насторожил: «Поскольку Потомский В.В. требовал от прокурора области Полуэктова И.В. активных действий в отношении Вас, что вполне совпадало с интересами самого прокурора, Полуэктов И.В. в марте 2017 года принял решение через своих знакомых в правоохранительных структурах Северо-Кавказского региона осуществить в отношении Вас комплекс проверочных мероприятий на предмет причастности к террористическим и экстремистским кругам. Поскольку в то время уже осуществлялся неофициальный контроль за вашими передвижениями и контролировалась Ваша электронная почта, Полуэктову И.В. было известно, что в конце марта – начале апреля вы будете находиться на отдыхе в одном из санаториев города Сочи. 27 или 28 марта такая проверка, включающая составление Опросного листа и сбор установочных данных, была осуществлена силами сотрудников УВД по городу Сочи ГУВД МВД РФ по Краснодарскому краю. Копии Опросного листа и остальные данные были отправлены прокурору Орловской области Полуэктову И.В».

Я говорил, что мы, читая такие письма, относимся к ним с большой долей критичности. Но я действительно в марте-апреле 2017 года отдыхал в ФГБУ «Объединённый санаторий «Сочи» Управления делами Президента РФ. Более того, отдыхал я там с 1998 года раз десять, так что все мои личные данные там имелись. Поэтому тогда меня несколько удивил звонок по местной связи от представителя отдела охраны и режима санатория «Сочи». Он попросил меня побыть в номере, пока не придёт их сотрудник. Сотрудник пришёл, а вместе с ним – офицер сочинской полиции, предъявивший мне удостоверение и, к удивлению моей жены, доставший какие-то бумаги и сообщивший о том, что в отношении меня ему поручено провести проверочные мероприятия. Я в двух словах рассказал ему, кто я и зачем приехал в Сочи, но его это не впечатлило. Он положил перед собой бланк, на котором было крупно написано «Опросный лист» и ниже более мелким шрифтом что-то насчёт принадлежности к террористическим и экстремистским организациям. Вопросы, которые задавал мне сотрудник полиции, настораживали: служил ли я в армии, бывал ли в горячих точках, имею ли снайперскую подготовку, какие у меня есть особые приметы и прочее. Любопытно, что ответы на все эти вопросы, похоже, были ему известны, поскольку он время от времени сверялся с какой-то бумажкой. На мой вопрос, чем вызван такой интерес к моей персоне, ответ был уклончивый: «Тут у нас намечается товарищеский футбольный матч Россия – Бельгия, так что много народу приехало, мало ли кто тут среди этих 60 тысяч может оказаться».

Тут я понял, что интерес ко мне совсем не случайный, что я попал в разряд «мало ли кто», и решил воспользоваться опцией «звонок другу». Кто, если не министр внутренних дел, с которым я знаком уже десять лет и два года даже работал вместе, более всех компетентен в подобных вопросах? Но мобильник Владимира Александровича Колокольцева, как это часто бывает, не отвечал. Тогда я позвонил другому генералу из центрального аппарата МВД, чтобы спросить совета. Включил громкую связь, дабы опрашивавший меня полицейский всё слышал, и описал ситуацию. Генерал-лейтенант задал мне только один вопрос: «Ты в санатории официально отдыхаешь?» Я ответил утвердительно. «Тогда гони его на хрен и ничего не подписывай. Какой ты террорист-экстремист?!» «Вы всё поняли?» – спросил я. Офицер полиции вскочил, зачем-то сфотографировал на мобильник мой паспорт, а затем со словами: «Понял, ухожу», – ретировался.

Когда в октябре мы встретились с моим товарищем-генералом, я показал ему письмо и напомнил о нашем разговоре в марте. «Неужели орловский прокурор будет воевать с прессой?» – спросил он. «Выходит, что так», – ответил я.

Конечно, совпадение целого ряда деталей из полученного мной письма с реальными подтверждёнными фактами беспокоили меня, тем более я знал, что если уж «Опросный лист» составлен, то он кладётся в специальную папочку, в которой накапливаются другие материалы. А прокурор, гипотетически настаивая на возбуждении в отношении меня уголовного дела по обвинению в экстремизме, может в качестве аргумента писать: «В 2017 году в отношении Богомолова А.А. УВД по городу Сочи ГУВД МВД РФ по Краснодарскому краю проводилась проверка на предмет принадлежности к террористическим и экстремистским группировкам». А потом при проведении обыска сотрудники могут «неожиданно» найти у меня стоящее в углу знамя запрещённой в России террористической организации ИГИЛ, а также экстремистскую литературу…

В общем, пришлось принимать меры. Для начала в порядке консультации я обратился в спецслужбу, имеющую право контролировать действия сотрудников полиции. И хотя обращение было неофициальным, я начал чувствовать, что даже печально известная в Орле эксцентричная «следователь М.А. Позняк» умерила свою активность. Люди, интересовавшиеся моими передвижениями и родственниками, появляться во дворе перестали, всякие глупости с «Опросными листами» не повторялись, никаких сигналов из прокуратуры насчёт себя лично я не получал. Скорее всего, попытка сделать из меня «экстремиста» не удалась. Но затишье было обманчивым. Прокурор Полуэктов, лишившийся покровительства Потомского, тем не менее перегруппировал остатки «армии губернатора» и бросил все силы на борьбу с прессой вообще и с нашей газетой в частности. Иван Полуэктов, как обычно, действовал с присущей ему хитростью, поставив на острие атаки своего первого заместителя Андрея Хамошина.

ПРОКУРОР БЕЗ ПОДПИСИ

В орловской прокуратуре с приходом к руководству Ивана Васильевича Полуэктова (2011 год) стала складываться нехорошая традиция – большинство документов, которые могут быть оспорены в суде, негативно повлиять на имидж прокуратуры в целом, а то и просто так или иначе противоречат закону, подписываются не прокурором области, а его заместителями.

Знаю об этом не понаслышке. Я много лет дружил с первым заместителем прокурора Орловской области Валерием Павловичем Опальковым. Он занимал эту должность 12 лет, и нам приходилось встречаться не только в семейной обстановке, но и по работе, поскольку до марта 2009 года я трудился в аппарате губернатора и администрации Орловской области: сначала советником губернатора, а потом и заместителем председателя областного правительства – руководителем представительства Орловской области при Правительстве России.

Валерий Опальков был блестящим юристом, настоящим прокурором и совестливым человеком

Фото: из архива автора

Валерий Опальков был замечательным юристом, настоящим профессионалом и, что удивительно для современной прокурорской профессии, очень честным и совестливым человеком. В конце 2012 года мы в очередной раз встретились с ним в кафе около областной администрации. Разговор зашёл об областном прокуроре. «Невозможно работать, – жаловался мне Валерий Павлович, – сам Полуэктов ответственность на себя брать не хочет и буквально выламывает руки, заставляя подписывать все постановления и другие документы, которые могут быть признаны незаконными». «А ты бы не подписывал», – сказал я. «Алексей, да как не подписать? Я первый зам, и мне полгода до пенсии. А какой она будет и как я уйду из прокуратуры, зависит от «царя».

Ушёл Валерий Павлович весной 2013 года, в общем-то, хорошо и с почётом. Но пенсия не принесла ему радости. Летом того же года я встретил его с женой Аллой в центре Орла на бульваре Победы. Они неторопливо шли в сторону областной больницы. Выглядел Валерий Павлович каким-то осунувшимся и не по возрасту постаревшим. Уже потом я узнал, что у него стремительно развивалось онкологическое заболевание, которое и погубило бывшего первого заместителя областного прокурора летом 2015-го. Ему было всего 67 лет, и многие его коллеги считают, что толчком к началу болезни послужили именно нервные перегрузки, связанные с исполнением сомнительных поручений главы облпрокуратуры.

Второй пример. В сентябрьском номере газеты «Совершенно секретно» мы писали о деле заместителя ливенского межрайонного прокурора Олега Карпенко. УФСБ по Орловской области вело оперативную разработку этого гражданина, а потом взяло его с поличным. Прокурор настолько уверовал в свою безнаказанность, что, как утверждают люди, знакомые с его делом, принимал взятки на свою личную пластиковую карточку. Но доказать взятку было крайне сложно, поскольку Карпенко водил «клиента» за нос, обещая ему содействие, но ничего для решения вопроса не делал. Поэтому СУ СКР по Орловской области предъявило ему другую статью – покушение на мошенничество в особо крупном размере. Одновременно областная прокуратура явно стремилась подвести «своего» под формально более тяжёлую, но фактически недоказуемую статью «взятка», что уводило его из-под уголовной ответственности.

Как вы думаете, кто требовал обвинения по «неправильной» статье? Неужели областной прокурор? Конечно, нет! Как отмечал в своём письме на имя Полуэктова от 18 мая 2017 года первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман, заместитель прокурора Орловской области Дмитрий Седухин «внёс в следственный орган необоснованное требование о предъявлении Карпенко О.А. обвинения в получении взятки». Следствие ходатайствовало об отмене постановления Седухина. И далее заместитель генерального прокурора отмечал, что сотрудники областной прокуратуры «ориентировали следствие на заведомо ошибочную квалификацию действий Карпенко О.А.» и отказали в утверждении обвинительного заключения по надуманным основаниям. Отметим, кстати, что в начале декабря Ливенский районный суд приговорил зампрокурора Карпенко к двум годам лишения свободы, и именно по ст. 159 ч. 3, то есть за мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.

Как вы думаете, уважаемые читатели, кто ответил за попытку спустить «дело Карпенко» на тормозах? Полуэктов? Конечно, нет! Через пару месяцев после письма Буксмана Дмитрий Седухин отправился в Москву, в Генпрокуратуру. Но вот только с должности заместителя областного прокурора он «упал» до начальника отдела в не самом важном Управлении по надзору за исполнением законов в сфере ОПК.

А вот в письме Орловской областной прокуратуры в СУ СКР по Орловской области, том самом, где фактически инициируется незаконное уголовное преследование ряда федеральных и региональных СМИ, право подписи было снова предоставлено не Ивану Полуэктову, а исполнявшему его обязанности первому заместителю Андрею Николаевичу Хамошину. История повторяется? Ведь на должности первого зама Андрей Хамошин сменил моего покойного друга Валерия Опалькова…

ЛИЧНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Мы уже не раз писали о том, что при Вадиме Потомском в Орловской области было нарушено взаимодействие между прокуратурой и другими правоохранительными структурами. Особенно велики были проблемы с СУ СКР по Орловской области. Желающих работать с Иваном Полуэктовым после перехода на вышестоящую должность начальника СУ СКР по Орловской области Сергея Сазина искали почти полтора года. 21 августа 2017 года начальником Следственного управления Следственного комитета России был назначен генерал майор юстиции Анатолий Щуров. Скорее всего, определяющим это назначение фактом была совместная работа Щурова и Полуэктова в прокуратуре Тамбовской области. С 1991 по 2003 год они неоднократно пересекались в этой структуре.

Щуров на пять лет младше Полуэктова, и у него на одну звезду на погонах меньше. Опираясь на эту информацию, орловские журналисты сразу решили, что СУ СКР по Орловской области может очень быстро «лечь» под прокуратуру и стать её «придатком». И хотя местная, особенно коммунистическая пресса, «толкает» нового начальника в объятия Полуэктова, мы придерживаемся той точки зрения, что Анатолий Щуров будет соблюдать разумный баланс в отношениях с областной прокуратурой. Да, они с Полуэктовым 12 лет работали в одной и той же структуре. Но, скажите мне, положа руку на сердце, обязательно ли все люди, с которыми вы много лет трудились в одной и той же организации, станут вашими друзьями и будут выполнять ваши сомнительные просьбы? У Анатолия Щурова есть в Москве собственное начальство, причём известно, что Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, стоит за взаимодействие с прокуратурой, но против того, чтобы региональные управления становились её сателлитами.

Начальник Следственного управления СКР по Орловской области Анатолий Щуров

Фото: orel.sledcom.ru

5 октября 2017 года в Орловской области вместо Вадима Потомского появился новый и. о. губернатора – московский коммунист Андрей Клычков, который вынужден разруливать все конфликты, разгоревшиеся при Потомском, в том числе и между силовиками. Вразрез решению этой задачи идёт ноябрьская публикация газеты «Орловская искра» – рупора обкома КПРФ. 29 ноября в ней вышла статья «Коррупционные дела поднимают из небытия». Газета вдруг озаботилась тем, чтобы показать, как хорошо будут теперь сотрудничать между собой прокуратура и СКР. При этом местные управления МВД и ФСБ среди правоохранительных органов, занимающихся борьбой с коррупцией, не упоминаются и как бы не существуют вообще.

Цитируем «Искру»: «Прокуратура области, возглавляемая И.В. Полуэктовым, много лет билась с криминалом и коррупцией в одиночку. Теперь наша прокуратура не одна. Щуров выводит из тени все уголовные дела, за которыми стоят высокопоставленные лица Орловщины ещё со строевских времён». Если точка зрения рупора орловских коммунистов совпадает с точкой зрения губернатора – коммуниста Андрея Клычкова, то сегодня КПРФ не гасит конфликт между правоохранителями, а разжигает его на новой основе, противопоставляя прокуратуру и Следственный комитет полиции и ФСБ.

Как на самом деле будут развиваться события, покажет время. Если СУ СКР пойдёт навстречу областной прокуратуре и начнёт возбуждать уголовные дела против журналистов по обвинению их в «воспрепятствовании деятельности» прокурора области, то это будет демонстрацией своего рода «договора». Но, скорее всего, Щуров идёт своим путём – законным.

В публикации коммунистической газеты есть один показательный момент. Автор статьи, бывший главный редактор «Искры» и заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов – председатель комитета по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям Валентина Остроушко призывает вернуться к уголовным делам десятилетней давности. А вот вопрос о расследовании дел, связанных с пребыванием в области её однопартийца, экс-губернатора Орловской области Вадима Потомского, и роли в них её начальника – председателя областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского как-то обходится стороной. Год назад УМВД РФ по Орловской области признало, что только во время подготовки к празднованию 450-летия Орла (август 2016-го) было похищено более 1 миллиарда рублей, с весны до осени 2017 года область сотрясали коррупционные скандалы, связанные с губернатором и его приближёнными.

Совсем недавно в центре очередной истории с «исчезновением» в неизвестном направлении бюджетных средств оказался председатель областного совета Леонид Музалевский, три с лишним года игравший роль верного соратника экс-губернатора Потомского. Нет, сам он деньги не расхищал. Его подвела крайне неудачная попытка пропиариться за счёт программы «Городская среда», которая осуществлялась при поддержке и по инициативе «Единой России». Поскольку Леонид Музалевский пока ещё возглавляет местное отделение партии, он ещё весной решил, что ему лично нужно продемонстрировать жителям свою влиятельность, оперативность и деловую хватку.

Музалевский лично общается с подрядчиками. Результат известен – осуществление проекта «Городская среда» в Орле провалилось, из 77 дворовых территорий в срок были сданы только 11

Фото: ИА «ОРЛОВСКИЕ НОВОСТИ»

Как писали «Орловские новости», на партийную программу «Городская среда» в Орле из бюджетов разных уровней было выделено 164,3 миллиона рублей. На эти деньги должны были отремонтировать 77 дворовых территорий, два парка и бульвар. В итоге к осени вовремя сдали только 11 объектов, а деньги куда-то «рассосались». Самое пикантное то, что весной, когда определялось, какие дворы будут ремонтировать, среди жителей стали распространяться бланки заявлений на имя председателя областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского, напечатанные не по форме, определённой «Единой Россией» и опубликованной на официальном сайте, а именно в персонифицированном виде. В них жители должны были попросить «благодетеля» Леонида Семёновича включить их двор в программу и ждать «счастья». Фамилия Музалевский постоянно светилась в прессе, глава местных единороссов выступал по телевидению, в общем, «руководил процессом», который, однако, как и многие другие мероприятия времён Потомского, оказался негативным. Вокруг Музалевского, регулярно «инспектировавшего» объекты, появились мутные подрядчики из других регионов, «как правило, как отмечала «Российская газета», небольшие ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей». («РГ неделя», №249/7415 от 2 ноября 2017.) Делали некачественный ремонт и исчезали.

Леонид Музалевский решил отождествить себя с партийным проектом «Городская среда»

К осени, когда пришло время отвечать за результаты, уже и сам Музалевский был не рад, что возглавил программу «Городская среда». Даже его первый заместитель, глава фракции единороссов в областном совете Михаил Вдовин, как писала «Российская газета», усомнился в том, что появлявшиеся рядом с председателем подрядчики попали в программу честно: «Конкурсы странным образом выиграли фирмы, как правило, не имеющие ни финансовых средств, ни людских ресурсов, ни материалов… Я не исключаю, что эти фирмы могли быть аффилированы друг с другом».

Как же так получилось, что председатель облсовета лично отбирал объекты, курировал работы, а программа провалилась, и деньги исчезли? А не просматриваются ли в этом процессе признаки коррупционной составляющей? Но искать их, конечно, неинтересно ни заместителю Музалевского Валентине Остроушко, ни коммунистической прессе. А вот направить усилия областной прокуратуры и СУ СКР на дела многолетней давности – это отличная попытка отвлечь и надзорную инстанцию, и нового начальника орловских следователей от того, что творилось в области ещё несколько месяцев назад и тесно связано с деятельностью Вадима Потомского и Леонида Музалевского. Прокуратура часто предпочитает «не замечать» многих сигналов, в том числе и со стороны журналистов, относительно многих «свершений» команды бывшего губернатора Потомского, имеющих признаки наличия коррупционной составляющей.

Мы не сомневаемся, что руководство «Единой России», начавшее ротацию своих кадров в регионах, даст соответствующую оценку и самопиару секретаря Орловского отделения партии весной 2017 года, и срыву программы «Городская среда» осенью. А оценивать то, кто, как и в какие сроки «растворил» 164 с лишним миллиона рублей, должны правоохранительные органы, и в том числе прокуратура Орловской области, которой почему-то более интересно бороться с журналистами. Мы, в отличие от чиновников, подрядчиков и некоторых партийных функционеров, руководящих ими, на бюджетные средства не покушаемся…

Источник публикации: http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5799/