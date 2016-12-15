Что они ни делают – не идут дела

№54 (448) от 28 декабря 2016 г.

На днях Следственное управление СКР по Орловской области сообщило в возбуждении уголовного дела в отношении орловчанки Ларисы П., которую подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Представителем власти в данном случае является сотрудник полиции, которого девушка, по версии следствия, якобы ударила по лицу. Это, на первый взгляд, рядовое дело вызвало нешуточный общественный резонанс, поскольку стало яркой иллюстрацией взаимоотношений орловской полиции и тех, кого полицейские обязаны в первую очередь защищать – жителей Орловской области.

Напомним, в конце прошлого года комиссия Министерства внутренних дел провела проверку деятельности УМВД по Орловской области и поставила орловским полицейским неудовлетворительную оценку. Об этом на декабрьской сессии облсовета (2015 г.) рассказал начальник регионального управления Юрий Савенков, заявивший, что ему стыдно перед жителями Орловской области. Заметим, что тогда многие сочувственно отнеслись к столь неприятному для полицейских факту, по достоинству оценив откровенность генерал-майора Савенкова. Заметим, кстати, что на карьере последнего полученная «двойка» никак не сказалась, тем более что через несколько месяцев в Орле побывала еще одна комиссия и исправила оценку на «удовлетворительно». Не так давно, комментируя произошедшее газете «Орловская правда», начальник УМВД заметил, что по его мнению, «такая встряска была необходима… А что касается критики, то ее мы всегда воспринимаем как сигнал, что надо что-то доработать». Как показали последующие события, орловская полиция действительно «встряхнулась» и стала «дорабатывать». Правда, пошла ли эта «встряска» на пользу жителям области – большой вопрос.

К примеру, из того же интервью официальной областной газете, в котором вроде бы подводятся итоги уходящего года, совершенно невозможно узнать, какие, например, громкие преступления раскрыли орловские полицейские, сколько коррупционеров они выявили, как ведется расследование резонансных уголовных дел (например, той же «Орловской Нивы»). О конкретных делах нашей полиции граждане узнают из других СМИ – независимых – и дела эти, увы, граждан по большей части не радуют. Вспомним лишь несколько наиболее ярких эпизодов с участием сотрудников полиции, о которых сообщала орловская – и не только орловская – пресса в 2016 году.

Наиболее вопиющий случай, прогремевший на всю страну, произошел в Орле в ноябре нынешнего года. Жительница Орла обратилась в полицию за помощью: у молодой женщины возник нешуточный конфликт с бывшим сожителем, который ранее угрожал ее убить. Приехавшие на вызов полицейские приняли заявление об угрозе убийством и, посчитав, что конфликт урегулирован, откровенно заявили, чтобы их больше не вызывали. В ответ на вопрос гражданки, приедут ли они, если что-то случится, майор полиции Наталья Башкатова цинично «успокоила» девушку: «Если он вас убьет, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!» Труп пришлось описывать совсем скоро: через сорок минут после отъезда полицейских гражданку зверски избил ее бывший возлюбленный – от побоев она скончалась в больнице. Вся эта история выплыла на свет чисто случайно: уже после смерти потерпевшей ее родственники обнаружили в мобильном телефоне девушки аудиозапись ее разговора с полицейскими, которая и попала в СМИ. После огласки, в том числе и на федеральном уровне, майора Башкатову уволили из органов полиции и назначили служебную проверку.

Примечательно, что та же самая майор Башкатова в другом случае проявила завидное рвение к исполнению служебных обязанностей. Так, спустя несколько дней после убийства, она вместе с коллегами по Советскому райотделу полиции «сопровождала» участников акции «Последний адрес», которые устанавливали на домах таблички с именами жителей Орла, репрессированных в 1930-е годы. К ним, в отличие от девушки, просившей о помощи, сотрудники полиции проявили самое пристальное внимание: ходили буквально по пятам, требовали пояснений, разрешений и так далее и так далее. Задокументировав все факты «страшного преступления», выразившегося в установке на стенах домов именных табличек размером 10 на 10 сантиметров (что примечательно, с согласия жителей этих домов), полицейские добросовестно передали материалы в административную комиссию, которая теперь разбирается с «нарушителями».

Не менее добросовестно полицейские несут службу и на «объекте номер один». В Орле теперь таковым можно считать памятник Ивану Грозному: здесь едва ли не круглосуточно дежурит полицейский пост (временами даже с собакой) – по всей видимости, охраняют всенародно любимую статую от благодарных горожан.

Ну, а усердие сотрудников полиции в борьбе с пенсионером Андреем Невровым вообще достойно восхищения. Напомним, в начале декабря гражданин Невров провел у стен обладминистрации один за другим два одиночных пикета. Во время первого он вынес на площадь Ленина макет гроба с надписью «Ум, честь и совесть Потомского», во время второго – плакат «Вывожу мразь из города». Полиция здесь сработала безупречно: Неврова доставляли в участок, где держали несколько часов, потом задерживали якобы по ориентировке – он внезапно оказался похож на человека, разбившего витрину салона сотовой связи и похитившего две картонные коробки; опять привозили в участок и держали уже ночь; возили в суд – пытались привлечь к ответственности за хулиганство… И хотя суд дважды признавал Неврова невиновным, полицейские надежды не теряют: теперь пенсионера ждет третий процесс – уже по статье за оскорбление религиозных чувств.

Ну, а апофигеем всей этой доблестной деятельности, без сомнения, можно считать историю борьбы с орловчанкой Ларисой П. – той самой, которая повздорила с сотрудниками ДПС на автовокзале. И отбиваясь от полицейских, которые силой пытались усадить ее в машину за переход дороги якобы на красный свет (чего, как впоследствии выяснилось, и не было вовсе), то ли ударила, то ли случайно задела сотрудника ГИБДД по лицу. Разумеется, за это достойна самого сурового наказания – и вот уже нам сообщают о возбуждении уголовного дела, очевидно, в надежде на то, что общество оценит, как самоотверженно полиция защищает его от криминала.

Если бы все эти силы и энергию бросить на борьбу с реальными преступниками, например, с теми, кто обманывает и до нитки обирает стариков, кто торгует контрафактным алкоголем, кто грабит прохожих на темных улицах областной столицы, кто берет взятки и ворует бюджетные деньги, наверное, интервью генерал-майора Савенкова «Орловской правде» было бы куда интереснее и содержательнее. Пока же орловскую полицию «прославляют» другие СМИ, в том числе и федеральные – и слава эта, увы, скорее печальная.

От редакции:

Адвокат Ларисы П. Андрей Рослов просит отозваться свидетеля задержания девушки сотрудниками ДПС на автовокзале, произошедшего 22.11.2016 г., – мужчину, одетого в куртку камуфляжной расцветки, который видел, что Лариса переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет и сообщил об этом сотрудникам полиции. Контактный телефон 8-953-618-08-53.