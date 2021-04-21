ЧТО ПРОИСХОДИТ В ОРЛЕ НАКАНУНЕ СЪЕЗДА КПРФ

FLB: Губернатор-коммунист Андрей Клычков готовится к прыжку. Несколько уголовных дел попало в информационный вакуум

https://flb.ru/2/4339.html

Алексей Богомолов

Отголоски политической борьбы различных группировок в КПРФ, развернувшейся накануне съезда этой партии, назначенного на 24 апреля, докатились и до Орла. И чем ближе это событие, тем больше странностей и откровенных информационных лакун наблюдается в той сфере, которую Агентство федеральных расследований FLB.ru и газета «Орловская среда» вот уже два года разрабатывают в рамках совместного проекта «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

Судите сами, в Орле обсуждают интересную коллизию: есть несколько уголовных дел коррупционной направленности, о которых абсолютно точно известно, что они возбуждены, но вот только сообщений об этом Следственное управление СК России по Орловской области официально не даёт.

…Находящийся в розыске с 2015 года гражданин неожиданно сдаётся властям (опять же сотрудникам СКР), а другой гражданин, в 2018 году осуждённый на 2 года условно за незаконную банковскую деятельность, по любопытному совпадению с 1995 года до 2001 года учившийся в Калининграде в школе, а потом на юриста (точь-в-точь как губернатор области Андрей Клычков в те же годы), избирается директором подведомственного департаменту государственного имущества и земельных отношений АО «Корпорация развития Орловской области» с финансированием из областного бюджета.

А ещё Комиссия Орловского областного Совета народных депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера будет впервые в своей истории осуществлять проверку в отношении председателя Орловского областного Совета Леонида Музалевского. Тема – возможная аффилированность этого гражданина и использование им должностных полномочий с целью обеспечения общего покровительства в осуществлении деятельности ООО «Исток», возглавляемого его близким родственником. Об этом мы писали в конце февраля в материале «Орловского спикера вывели на «Чистую воду».

И всё это происходит в первые две недели апреля! Следователи молчат, сотрудники пресс-служб по телефону отвечают журналистам о том, что «у них нет информации», люди, которые весьма информированы в данной сфере, ссылаются на некие «договорённости в верхах». Мы постараемся пролить свет на то, что происходит в Орле и, самое главное, почему это происходит. Не обойдётся, конечно, без конспирологии, но сейчас такое время, что без неё – никак.

МЭРА ОРЛА ЮРИЯ ПАРАХИНА ЖДЁТ «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»

Мы неоднократно писали и об уголовном деле Юрия Парахина середины «десятых», и о начале его «подозрительной» карьеры в середине «нулевых», и о возможном привлечении его к уголовной ответственности за совершение преступлений во второй половине «десятых», когда он был главой Орловского района Орловской области.

Нам доподлинно известно, что 15 мая 2020 года на основании п. 2 ч. 2 ст. 37, ст. 150, 151 УПК РФ заместителем прокурора Орловской области мотивированное постановление с материалами проверки в отношении главы Орловского района Парахина Ю.Н. и бывшего начальника управления строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Орловского района Селюнина В.А. было направлено руководителю СУ СК России по Орловской области Щурову А.П. для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.1 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 285.1 УК РФ. Это злоупотребление должностными полномочиями и нецелевое расходование бюджетных средств. Санкции – от 80 000 рублей штрафа до 4 лет лишения свободы.

Мэр Орла Юрий Парахин (в центре)

Весной прошлого года нам удалось внимательно изучить данное мотивированное постановление. Суть дела абсолютно понятна. Глава Орловского района Ю.Н. Парахин по результатам электронного аукциона в 2018 году заключил с ООО «СтройАвтострада» в лице генерального директора Р.А. Кругленко контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в Неполодском сельском поселении, на территории которого находится дом, в котором официально зарегистрирован Ю.Н. Парахин (в своих объяснениях он утверждал, что арендует его у своей бывшей тёщи за 10 000 рублей в месяц).

В справке по итогам проверки было написано: «дороги по ул. Свободы и ул. Бугристая». Срок – до 31 августа 2016 года, цена – 42 524 926 руб. 61 коп. Читаем документ дальше: «…При этом проверкой было установлено, что по муниципальному контракту ООО «СтройАвтострада» фактически были выполнены работы по ремонту ул. Мира в д. Кондырева Неполодского сельского поселения, которые приняты и впоследствии оплачены заказчиком». Любопытно, что отремонтированная ул. Мира ведёт как раз в сторону новой дороги по ул. Никольской, на которой стоит единственный дом №1, в котором и зарегистрирован тогдашний глава Орловского района, он же нынешний мэр Орла Юрий Николаевич Парахин. Он же подписывал и акт приёмки, и справку о стоимости выполненных работ.

Организовать ремонт дороги, ведущей к своему жилищу, вместо совершенно других участков – это и есть превышение полномочий, которое, учитывая должность Парахина в то время, можно было бы и квалифицировать по более тяжёлой ч. 2 ст. 285 УК РФ. И нецелевое использование тут тоже очевидно.

Удивительно, но СУ СК России по Орловской области в прошлом году втихую отказало прокуратуре в возбуждении уголовного дела. Но не так давно, по нашей информации, в следственный орган было направлено ещё более мотивированное постановление. И многие наблюдатели считают, что уголовное дело было возбуждено в период с 7 по 15 апреля. Однако официально это никто не подтверждает.

Второе возможное уголовное дело в отношении Юрия Николаевича Парахина, теперь уже как мэра Орла, касается приёмки им в составе комиссии работ по реконструкции моста «Дружба». Об этом много говорили и писали. На заседании Орловского горсовета мэр никак не мог вспомнить, каким образом он участвовал в приёмке моста, на акте приёмки стоят очень странные подписи, не похожие на обычную подпись мэра, а сам мост потихоньку начинает разваливаться. Кроме того, в «комиссии», которую якобы возглавлял мэр, не было ни одного специалиста-мостостроителя.

Заявленные уголовные статьи нам доподлинно неизвестны, но дело грозит стать «бомбой», уже не с условным, а реальным сроком для лиц, в отношении которых оно должно быть возбуждено. Вот только о самом возбуждении информации – никакой! Почему? Задумаемся об этом чуть позже…

Не так давно в УФСБ по Орловской области сменился начальник управления, так что дело, о котором мы расскажем, разрабатывалось орловскими чекистами ещё при прежнем руководителе. Принимали в нём участие и сотрудники УЭБиПК УМВД России по Орловской области. Чиновник, в отношении которого проводилась проверка, конечно, не уровня мэра и даже не руководитель департамента, но трудился в департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Оперативники выяснили, что этот чиновник взял взятку. Не очень большую, правда, но всё-таки тянущую на значительный размер (свыше 25 000 рублей), за незаконные действия (бездействие), совершённые должностным лицом. А это влечёт за собой санкции от штрафа, начинающегося с 500 000 рублей, до 8 лет лишения свободы.

По имеющимся у нас сведениям, дело в отношении этого чиновника было возбуждено одним из подразделений СУ СК России по Орловской области чуть более двух недель назад, но вот информации об этом никакой не публиковалось. Почему? Тема – выигрышная, борьба с коррупцией сегодня ставится во главу угла, но… молчок!

Давайте вернёмся к мэру Орла. Всё, что связано с его профессиональной деятельностью, взаимоотношениями с правоохранительными органами и надзорной инстанцией, с материальным положением, даже семейными отношениями, рассматривается сегодня в Орле в негативном свете. Как полагают, всё дело в полнейшем отсутствии доверия к Юрию Николаевичу Парахину со стороны жителей столицы региона. А такое отношение нужно было заработать!

Первая причина недоверия со стороны граждан – это откровенная демонстрация собственной исключительности и неуязвимости. Кстати, отметим, что отсутствие официальной информации о возбуждении (или невозбуждении) уголовного дела в отношении Парахина – для обычных орловцев внешне равнозначно очередному уходу мэра от какой-либо серьёзной ответственности. «Барин» может себе позволить всё, что недоступно «холопам»?

Сколько раз региональные и федеральные СМИ писали об особняке, единственном на улице Никольской, том самом, где официально зарегистрирован и проживает мэр. Другого жилья на сотни метров вокруг нет. А дом, скажем, арестованного по обвинению в особо крупных взятках пензенского губернатора Белозерцева, у которого, кстати, есть и соседи, в сравнении с «домом Парахина» серьёзно проигрывает.

Особняк, в котором проживает мэр Орла…

…И дом арестованного пензенского губернатора

Иван Белозерцев, который, как и Юрий Парахин, был членом президиума регионального отделения партии «Единая Россия», в отличие от него не имел отдельной дороги к своему дому, не оформлял различных ООО и объектов недвижимости на аффилированных лиц, не вступал в открытый конфликт с областной прокуратурой, публично упрекая прокуроров в якобы незаконных действиях. Тем не менее Белозерцев находится под стражей и выйдет на свободу, похоже, только в следующем десятилетии, а Парахин всё также исполняет обязанности мэра.

Единственным знаком того, что его всё-таки что-то обеспокоило, стали распространившиеся слухи о том, что он в ближайшее время может уйти в отпуск, который злые языки тут же окрестили «отпуск по ранению». Но мы слухами не оперируем, а лишь делаем определённые предположения о том, почему ставшие уже привычными с приходом нового областного прокурора проявления антикоррупционной активности в отношении чиновников из окружения губернатора вдруг перестали переводиться в публичную плоскость.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД ИЛИ ПОИСКИ «СВОИХ» ДЛЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ФИНАНСАМИ?

Бывшего губернатора Орловской области Вадима Потомского частенько упрекали в том, что он приглашал на работу, причём на важные и коррупционно ёмкие должности, различных граждан с реальным уголовным прошлым. Вспомним хотя бы господина Макарчука, которого в 2014 году губернатор Потомский пригласил руководить управлением госимущества области. Но тут журналисты выяснили, что тот – мошенник со свежей судимостью и штрафом в полмиллиона рублей. Пришлось Макарчука сначала перевести на должность, не связанную с госслужбой, а потом вообще уволить.

Другой гражданин, приглашённый лично губернатором руководить Агентством ипотечного жилищного кредитования Орловской области, Сергей Кочергин, как выяснилось, был судим за растрату, причём в Орле. Срок – три года условно. Сейчас дело Кочергина находится в суде, и условным сроком он точно не отделается.

Не брезговал экс-губернатор и приглашением опытных, но имевших судимости «прорабов». Например, Илья Евгеньевич Дисман, его земляк, правда, значительно более опытный по криминальной части, был судим ещё в советские времена за подделку документов и иные прегрешения, причём свой реальный срок, в отличие от Кочергина и Макарчука, отбыл полностью – и в северных краях. Поэтому десять месяцев в орловском СИЗО он, несмотря на почтенный возраст, пережил спокойно. А потом сроки давности истекли, улики пропали…

Андрей Клычков, как и Вадим Потомский, любит подбирать кадры лично. Вспомним его советника Артура Волошина, человека с международным размахом, который незаконно получил российское гражданство, но был принят на орловскую госслужбу в качестве советника губернатора с широчайшими полномочиями, вплоть до единоличного представления региона в зарубежных странах. А потом, после получения информации из МВД о фальшивом гражданстве и предписания прокуратуры, Андрей Клычков уволил его, гражданина Украины, с российской госслужбы «по собственному желанию».

Были и другие кадровые игрища с личными знакомыми губернатора и родственниками его друзей. Но до приглашения на работу в подведомственное департаменту государственного имущества и землепользования Орловской области учреждение – «Корпорацию развития Орловской области» – человека, судимого за незаконную банковскую деятельность, губернатор дожил только в 2018 году.

Служил некий господин Шин Николай Савельевич в Корпорации заместителем директора и отметился активной пропагандой нового символа Орловщины – Соловья-Разбойника (может, уголовное прошлое сказалось) и довольно складным изложением своих мыслей на местных информресурсах. Но недавно произошло два события. Довольно информированный сайт «Орлец» обозначил тему, опубликовав цитату из приговора Щербинского районного суда г. Москвы с упоминанием срока в два года условно. А на следующий день Совет директоров Корпорации развития Орловской области принял решение назначить Николая Шина генеральным директором Корпорации. Тут к расследованию подключились и «Орловские новости», тем более что стало известно о признании Шином факта судимости.

Нам же остаётся сделать некоторые дополнения и уточнения. Господин Шин не был таким уж стопроцентным земляком губернатора Орловской области Андрея Клычкова, а проживал в городе Темиртау в Казахстане. В Калининград, где жил и учился в школе будущий губернатор Клычков, Николай Савельевич Шин прибыл, насколько нам известно, в возрасте 15 лет в 1995 году. Так что в старших классах он запросто мог пересечься с Андреем Евгеньевичем. Потом оба пошли учиться по юридической линии, но в разных вузах: Клычков в Калининградском юридическом институте МВД, а Шин в Калининградском государственном университете имени Канта. Нам доподлинно неизвестны детали их общения в те времена (если оно было, конечно), но потом несколько пересечений мы нашли. Не будем приводить их ради экономии места, но, поверьте, в «десятые» годы Николай Шин уже был прекрасно осведомлён о карьерных достижениях Андрея Клычкова.

В случайность появления Николая Савельевича Шина в Орловской области могут поверить только очень наивные люди. Как бывший вице-президент – управляющий Московским филиалом ОАО (потом ПАО) «Липецккомбанк» попал в Орловскую область, нам представляется понятным. Но вот как это произошло через три месяца после того, как решение о приговоре по статье 172, ч. 2, п. «а» (осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой) вступило в силу, – это загадка. Наверное, губернатор Орловской области, юрист по образованию, имевший опыт оперативной работы в уголовном розыске, свои навыки несколько подрастерял. Знал ли он о судимости Шина, нет ли – разбираться будет главная надзорная инстанция Орловской области, которая, насколько нам известно, уже начала проверку по факту избрания ранее судимого за незаконную банковскую деятельность гражданина гендиректором фактически бюджетного учреждения.

Николай Шин

Так что же такого сделал Шин? Читаем приговор Щербинского районного суда. В нём указано, что действовал он вместе с гражданами Климовицким, Мингазевым, Терещенко и Куйлиевой. Лидером организованной группы был Мингазев, единственный, кто кроме условного срока получил ещё и судебный штраф. Вот что говорится о роли гендиректора Корпорации развития Орловской области в приговоре суда: «Шин Н.С., являясь исполнителем в организованной преступной группе, а также… вице-президентом – управляющим Московского филиала ПАО «Липецккомбанк»… исполняя свою преступную роль и обладая специальными познаниями в банковской сфере, оказывал содействие при открытии счетов ряда фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группы; осуществлял их контроль, в том числе на предмет недопущения наложения арестов на расчётные счета подконтрольных членам организованной группы организаций; уведомлял членов организованной группы о поступающих в Московский филиал ПАО «Липецккомбанк» уведомлениях и запросах из налоговых, правоохранительных и иных структур в отношении фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группе, расчетные счета которых открыты в указанной кредитной организации, подпадающих под действия закона РФ № 115-ФЗ; подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в осуществлении незаконной банковской деятельности».

Лишение свободы Шину было определено условным с испытательным сроком в два года (он утверждает, что судимость сняли досрочно). Почему? Ответ в тексте приговора: «Суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Шину Н.С.: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья родителей данного подсудимого (ч. 2 ст. 61 УК РФ), наличие малолетних детей (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ)».

Шин утверждает, что судимость с него была снята досрочно. Поверим ему. Но ч. 1 ст. 74 УК РФ, трактующая досрочную отмену условного осуждения, гласит, что «условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины установленного испытательного срока». Это значит, что с ноября 2018 года как минимум до августа 2019 года Николай Савельевич Шин работал на одной из руководящих должностей в Корпорации развития Орловской области с неснятой судимостью.

Вот как в связи с новым назначением оценил достоинства судимого за преступление экономической направленности гражданина официальный «Первый областной портал новостей»: «Николай Шин имеет учёную степень и большой опыт работы в структуре экономики. С ноября 2018 года занимал должность заместителя генерального директора корпорации и пришёл на смену Николаю Дудину, покинувшему пост руководителя по собственному желанию». Комментарии излишни…

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ: ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВАКУУМЕ В ОРЛЕ

Николай Шин, чья судьба активно обсуждалась в орловских СМИ на прошлой неделе, всё-таки фигура отлично годная для выпуска пара. Во-первых, информация о его близких связях с губернатором Орловской области Андреем Клычковым носит только предположительный характер. Во-вторых, в нормативных документах АО «Корпорация развития Орловской области» нет никакого прямого указания о том, что заместителем директора может быть гражданин с неснятой судимостью, а директором – гражданин, недавно судимый за экономические преступления. А пример Сергея Кочергина, ранее судимого за растрату, но ставшего директором Агентства ипотечного жилищного кредитования Орловской области, а теперь подсудимого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах и покушении на мошенничество, совет директоров «Корпорации развития Орловской области» как-то ничему не научил. Так что Шин – это, скорее, фигура отвлечения общественного внимания.

24 апреля в Подмосковье состоится XVIII съезд КПРФ, который, скорее всего, изберёт нового председателя партии вместо Геннадия Зюганова. Кандидатов называют достаточно много, но на виду пока лишь конфликтующие друг с другом секретарь Московского обкома Валерий Рашкин и главный партийный кадровик Юрий Афонин. Первый будет непроходным из-за слишком экстремистских воззрений и отсутствия каких-либо реальных достижений, второй, вполне возможно, не пройдёт из-за личных особенностей, которые ему приписывают уже лет десять. Есть ещё полтора десятка возможных кандидатов, в число которых входит вроде бы совсем отказавшийся от внутрипартийной борьбы губернатор Орловской области Андрей Клычков. Но именно он может стать компромиссной фигурой, которую могут одобрить и делегаты съезда и, что самое важное, – Администрация президента.

Для того чтобы компромиссный кандидат выглядел хотя бы внешне имеющим минимум отрицательных черт, во всяком случае, так утверждают знающие люди, и был создан информационный вакуум по поводу хода проверок и возбуждения уголовных дел в отношении близких к орловскому губернатору граждан и чиновников из областной администрации. Именно поэтому, как считают многие, решено до съезда не озвучивать официально два, осторожно скажем, «предположительно возбуждённых уголовных дела в отношении мэра Орла Юрия Парахина», переданные в прокуратуру результаты проверки соответствующей комиссией областной администрации сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ближайшего советника губернатора Сергея Лежнева, некоторые другие результаты проверок и следственных действий. Причина, как говорят – «обстоятельства непреодолимой силы». Умные люди прекрасно понимают, что это значит.

Но, как говорится, шила в мешке не утаишь. И случится это, скорее всего, уже после съезда КПРФ. Тут вариантов два.

Первый – Клычков возвращается в Орёл, быстро собирает вещи и переезжает в Москву, причём всякие расследования в отношении мэра, советника и других чиновников ему будут уже не страшны. Второй – орловский губернатор возвращается к разбитому корыту и будет вынужден испытать на себе последствия собственных кадровых решений в виде уголовных дел и увольнения с должностей ряда близких к нему фигур. Мы расцениваем баланс вариантов как 60 на 40.

Да, ещё ведь нужно пригасить перед съездом конфликт губернатора с председателем областного Совета народных депутатов и секретарём Орловского регионального отделения «Единой России» Леонидом Музалевским. Главному единороссу области есть что скрывать и о чём молчать, к тому же у него проявляется совершенно неконтролируемое стремление после десяти лет работы в двух должностях одновременно сохранить их обе ещё на один срок. Для этого им предпринимаются фантастические усилия с целью устранить с политической сцены конкурентов, в том числе из числа сотрудников областной администрации и регионального политсовета «Единой России».

Угроза раскола накануне выборов в областной Совет и Госдуму совсем не устраивает главу региона. Этот вопрос с участием заинтересованных сторон, скорее всего, будет решаться 19 или 20 апреля в Москве. А там до съезда уже рукой подать…

P.S. На прошлой неделе мне позвонил один весьма уважаемый орловец, много лет работавший во властных структурах, и попросил: «Алексей Алексеевич, может быть, не надо писать о команде Клычкова и мэре Орла до съезда? Ну, пожалуйста…» Я поинтересовался, не является ли его пожелание трансляцией мнения некоторых известных и мне, и ему структур. Он ответил отрицательно, потом помолчал и сказал: «А вдруг спугнёте, он ведь обратно вернётся…»

Источник: https://flb.ru/2/4339.html

Когда верстался номер:

Как стало известно ОС, 16 апреля Заводской районный суд принял к производству жалобу адвоката И. Онищенко в интересах Юрия Парахина. Как значится на сайте суда, адвокат орловского мэра жалуется на действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство (ст.125 УПК РФ). С большой долей вероятности это свидетельствует о том, что уголовное дело в отношении Юрия Парахина, интересы которого представляет господин Онищенко, действительно возбуждено.