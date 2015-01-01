Что скрывает губернатор Потомский?

№6 (454) от 1 марта 2017 г.

Депутат облсовета Виталий Рыбаков, направлявший на имя губернатора Орловской области Вадима Потомского депутатский запрос, в котором просил предоставить ему копию соглашения со словенской фирмой «Рико», получил ответ за подписью зампреда областного правительства Сергея Филатова. Депутат, как и обещал, поделился содержанием данного документа с «Орловской средой». Мы внимательно с ним ознакомились – и буквально впали в ступор.

Итак, зампред правительства Филатов сообщил депутату Рыбакову (почему-то, правда, перепутав его отчество), что соглашение между правительством Орловской области и обществом с ограниченной ответственностью «РИКО, инженерно-техническая, строительная деятельность и лизинг» подписано в рамках участия в российско-словенской бизнес-встрече 10 февраля 2017 года. Как следует из ответа чиновника, соглашение определяет намерения сторон, направленных на реализацию инвестиционных проектов. Перечисляются и сами проекты – числом четыре:

– строительство мельничного комплекса для переработки муки с цехами производства комбикорма и крахмала;

– строительство обувной фабрики с производительностью 2,2 миллиона пар обуви в год;

– строительство кожевенного завода производительностью 415 тыс. кв. м обрабатываемой кожи в год;

– строительство завода по убою и переработке мяса крупного рогатого скота и овец.

Создание этих предприятий, сообщает господин Филатов, не повлечет никаких рисков, поскольку реализация проектов не предусматривает дополнительных обязательств Орловской области.

Копию подписанного соглашения, которую, собственно, и просил предоставить депутат Рыбаков, к ответу не приложили. Вместо нее прикрепили бланк – без даты, без печатей, без подписей. Из этой незаполненной формы ясно, что соглашение действительно предусматривает лишь намерения: правительство области намерено рассматривать возможность предоставления мер господдержки организаций, реализующих инвестиционные проекты, а ООО «РИКО» намерено принимать активное участие в реализации этих проектов, привлекать для этого финансовые средства (откуда привлекать – не сказано) и участвовать в мероприятиях, направленных на социально-экономическое развитие Орловской области. При этом в тексте соглашения ни словом не упомянуто о сумме инвестиций – тех пресловутых 400 миллионах евро, о которых так любит говорить в своих интервью губернатор Потомский. Единственная конкретная информация, содержащаяся в этом документе, юридический адрес ООО «Рико»: г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 14, оф. 38. Если верить этому адресу, то ООО «Рико» – компания, зарегистрированная в России. А между тем, как мы знаем из официальных сообщений, Потомский подписывал соглашение со словенской фирмой, зарегистрированной в столице Словении Любляне. В Москве же, на Дорогомиловской, находится представительство фирмы «РИКО», которое возглавляет Йозо Драган и которое является самостоятельной организацией с основным видом деятельности – деятельность рекламных агентств. При этом под соглашением стоит фамилия директора ООО «Рико» (словенского) Янеза Шкрабеца. Так с кем все-таки заключил соглашение Потомский – с ООО «Рико» или с представительством фирмы «Рико»? Или с кем-то еще? Вполне возможно, поскольку, как уже говорилось, копию подписанного соглашения депутату Рыбакову не предоставили, а из предоставленного незаполненного бланка понять ничего невозможно. При этом необходимо отметить, что по тому же адресу: г. Москва, Б. Дорогомиловская, д. 14, оф. 38 зарегистрированы еще такие юрлица, как компания «RIKO DOO, представительство» и ООО «РИКО-МАШ», и не исключено, что в подписанном соглашении фигурирует какая-то из этих компаний – иначе почему это самое соглашение держат в секрете?

Но самое интересное даже не это. Самое интересно, что соглашение с ООО «РИКО, инженерно-техническая, строительная деятельность и лизинг» Потомский подписал – внимание! – еще 5 октября 2016 года в рамках 18-й агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве, то есть за четыре месяца до триумфальной российско-словенской бизнес-встречи. Об этом соглашении 6 октября официально сообщила пресс-служба губернатора. Правда, в сообщении ни словом не упоминалось, что ООО «Рико» является словенской компанией, да и фамилия и имя представителя компании – Гела Валиев – на словенские никак не похожи. А вот все остальное совпадает – вплоть до формулировок из соглашения, предоставленного депутату Рыбакову зампредом областного правительства Филатовым.

Таким образом, информация, предоставленная в ответ на депутатский запрос, не только не пролила свет на загадочное орловско-словенское соглашение, но напустила еще больше тумана. Очевидно, прав был орловский журналист Владимир Панфилов, который в своем комментарии «Орловской среде» сообщил, что, по его сведениям, чиновникам обладминистрации было дано задание закрыть любую информацию о словенском проекте. Кто мог дать такое задание, догадаться нетрудно. Почему – тоже. Будь проект безупречно «чистым», обо всех подробностях уже рассказали бы по Первому областному телеканалу. Но, кроме многократно повторяемых мантр о 400 миллионах евро и 2 миллионах пар обуви, мы так ничего и не услышали. Хотя очень хотелось бы. Но, по-видимому, губернатору Потомскому есть что скрывать.

Татьяна Филева