13 ноября 2020



Что вообще происходит? Стандартный ответ чиновников “нет денег” не устроил прокуратуру

Прокуратура Орловской области проводит проверку по информации СМИ о нарушениях при организации перевозки детей в селе Казарь Залегощенского района. Как сообщили в пресс-службе ведомства, после выхода сюжета на телеканале “Истоки” была организована проверка. Она показала, что в населенном пункте в связи с ненадлежащим качеством дороги не утвержден маршрут школьного автобуса. В результате проживающие в селе дети ходят до образовательного учреждения пешком.

В целях восстановления законности по поручению прокурора области направлено исковое заявление в суд об обязании администрации Залегощенского района привести в соответствие с установленными требованиями соответствующий участок дороги, являющийся частью школьного маршрута. Кроме того, прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления, в чью компетенцию входит организация перевозки детей и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Также прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения мужчины на школьницу.

См. также: В Залегощенском районе маньяк напал на ребенка

 

Значит нам сюда дорога
Энергетики добились сноса автомойки на Цветаева в Орле
Вокзалы постоянно обеззараживают от вирусов
Опубликовано 13 Ноя 2020 в 11:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"