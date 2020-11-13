Что вообще происходит? Стандартный ответ чиновников “нет денег” не устроил прокуратуру

Прокуратура Орловской области проводит проверку по информации СМИ о нарушениях при организации перевозки детей в селе Казарь Залегощенского района. Как сообщили в пресс-службе ведомства, после выхода сюжета на телеканале “Истоки” была организована проверка. Она показала, что в населенном пункте в связи с ненадлежащим качеством дороги не утвержден маршрут школьного автобуса. В результате проживающие в селе дети ходят до образовательного учреждения пешком.

В целях восстановления законности по поручению прокурора области направлено исковое заявление в суд об обязании администрации Залегощенского района привести в соответствие с установленными требованиями соответствующий участок дороги, являющийся частью школьного маршрута. Кроме того, прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления, в чью компетенцию входит организация перевозки детей и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Также прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения мужчины на школьницу.

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