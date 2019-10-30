«Что за паника? Зачем?»

№37 (574) от 30 октября 2019 г.

Двадцать восьмое. Утро. Понедельник. Орловчане едут на работу. Все едущие – как в общественном транспорте, так и в личных авто – делятся на две группы: тех, кто смотрел новости накануне, и тех, кто их не смотрел. Первые подозревают: путь на работу будет долгим. Вторые об этом не ведают. И потому нервничают больше первых. Хотя первые нервничают тоже. Не только потому, что стоять в пробках приходится по 30-40 минут, но еще и потому, что приходится объяснять пребывающим в неведении согражданам, что пробки теперь будут всегда. Потому что городские власти закрыли проезд по мосту Дружбы.

О том, что мост Дружбы закрывают, стало известно в конце прошлой недели. В минувшую пятницу мэрия проинформировала горожан через СМИ, что мост закрывают… на реконструкцию. Такое решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения города Орла, побывавшая на многострадальном объекте 24 октября. Внезапно комиссия обнаружила, что движение по мосту Дружбы может представлять опасность для жизни и здоровья людей. И это действительно так: во время инспекции «был выявлен сдвиг шарнирной опоры и устоя под восьмой опорой, находящейся на правом берегу Оки», говорится в официальном пресс-релизе мэрии. «Вследствие снятия асфальтового покрытия произошло подмывание балки и обнажились стыки. Также наблюдаются трещины и просадки». Словом, в полночь с субботы на воскресенье движение по мосту полностью перекрыли. А в понедельник город встал в пробках. Что явилось логическим и, увы, вполне ожидаемым финалом авантюры с ремонтом моста (который, по большому счету, в нем не нуждался) с участием оффшорной компании «РГС».

Чуть больше года назад, в сентябре 2018-го, когда авантюра была на старте, здравомыслящие специалисты, общественники, депутаты, журналисты тщетно взывали к власть предержащим – прежде всего к губернатору Клычкову и сити-менеджеру Муромскому, требуя от чиновников «включить мозги» и отказаться от контракта с сомнительным подрядчиком. Естественно, скептикам говорили, что они не правы, и что все будет хорошо. На мост выезжал Клычков со свитой и уверял, что все идет по плану и что он лично все контролирует. О том же вещал его сведущий во всех вопросах советник Сергей Лежнев, вступивший в полемику с пикетчиком Ильей Ермаковым, который в январе нынешнего года вышел с пикетом к областной администрации с требованием полностью закрыть движение по мосту.

«Идут ремонтные работы, для людей, для общества мост, — по своему обыкновению горячился тогда Лежнев. — Вот вы стали здесь: Клычков, Клычков… А почему Клычков?.. Мост строится, мы это видим прекрасно, ну в чем проблемы?.. Есть контракт, были торги, идет ремонт моста, что за суета, что за паника? Зачем? Зачем?.. Никто не говорит, что ситуация не контролируется, она контролируется».

Еще раз о контроле сам Клычков заявил в марте 2019-го: как сообщал портал РИА 57, «губернатор Орловской области Андрей Клычков, отвечая на вопрос в Instagram, заявил, что ремонт моста Дружба в Орле под контролем. «Каждое утро мне идет доклад», — сообщил глава региона». В интервью газете «Орловский меридиан» примерно в тот же период Клычков продублировал свою позицию: «К подрядчику у меня вопросов нет, строительная организация выиграла конкурс на реконструкцию моста. Идёт нормальный технологический процесс. Есть небольшие срывы по графику, но посмотрите, какие погодные условия? На мосту стоит видеокамера, и мы в онлайн-режиме ежедневно отслеживаем строительный процесс». Правда, из печатной версии этот кусок вырезали, но бравшая интервью журналистка, то ли не искушенная в нюансах взаимодействия прессы и чиновников при публикации, скажем так, имиджевых материалов, то ли движимая профессиональным тщеславием, выложила полный текст в соцсетях, а уже оттуда слова Клычкова об отсутствии вопросов к подрядчику разлетелись по орловским СМИ. Впрочем, Андрея Евгеньевича это, похоже, не смутило. Как и то, что, несмотря на тотальный онлайн-контроль с его стороны, уже в августе областное правительство под руководством того же Клычкова вдруг порекомендовало администрации Орла расторгнуть контракт с ООО «РГС». Что было дальше – известно всем. А вот что будет – неизвестно пока никому.

Мэрия уведомила граждан, что движение по мосту Дружбы будет перекрыто до 20 декабря 2020 года, обозначив этот день как дату окончания работ на объекте, но, как все понимают, не факт, что к этому сроку мост откроют. Еще городская администрация принесла горожанам извинения за «неудобства», вызванные ремонтными работами. Как отнеслись орловчане к этим «неудобствам», а заодно и извинениям, ясно видно из комментариев, оставленных читателями популярного сайта «Орловские новости» под сообщением о гигантских пробках, «накрывших» Орел в этот понедельник. Публикуем самые яркие.

Igor Igorr

В начале 80-х, когда закрывали Красный мост на капитальный ремонт, было организовано движение пешеходов по понтонному мосту, который смонтировали возле Центрального рынка (где лестница).

Возле универмага была конечная 1 троллейбуса. Был также организован 2 троллейбусный маршрут, «Автовокзал-Ж.д.Вокзал», который ходил через Советский район.

Сейчас же никакой адекватной компенсации закрытому мосту местные власти и не думают организовывать.

Закрыли мост и — «ваши проблемы»!

Неужели нельзя было обратиться к военным, в МЧС, чтобы организовать понтонный мост?

А что будут делать, если придётся раньше времени аварийно ещё и Красный (Мариинский) мост закрывать? Он и так в хлипком состоянии, а теперь на него увеличилась нагрузка! И что тогда делать будут?

Многое можно было бы сделать. Например, договориться с РЖД и пустить от Ж.д. вокзала до ст.Цон рельсовый автобус, хотя бы 1-2 раза в час. Это хотя бы частично разгрузило пассажиропоток!

Трудно это сделать? Трудно, но реально. Была бы воля и дееспособность.

Но не сделано ничего, чтобы последствия бездарных решений, неважно чьих, не так сильно ударили по жителям города!

Крестьянин — Igor Igorr

Это наз. «Кошка бросила котят, пусть ….. как хотят!» Полная деградация власти, беспомощность, лень, халатность, безволие, попустительство, вялость, непрофессионализм и прочее и прочее…

Igor Igorr — Крестьянин

Ничего, сейчас откроют после ремонта сквер на УВМ, Детский парк, опять соберут весь актив региона и журналистов на открытие, устроят шоу — и полетят в Москву победные реляции о том, как тут «жить стало лучше и веселее»!

Крестьянин — Igor Igorr

Обратите внимание, несколько раз высшее руководство страны собиралось посетить Орёл и потом отказывалось. Это уже о чём-то говорит! А ленточку у нас всегда есть кому резать, это дело не хитрое.

Igor Igorr — Крестьянин

Боюсь, что скоро высшему руководству страны придётся посетить Орёл, как пришлось посетить Крымск, Комсомольск-на-Амуре и другие зоны бедствия и места катастроф.

Александр

Необходимо вызывать на общественный суд Клычкова ( поскольку он лоббировал этот проект), требовать четких действий и непременно сообщить в Администрацию Президента о полной профнепригодности их креатуры!

Taginec — Александр

«…вызывать на общественный суд Клычкова ( поскольку он лоббировал этот проект)» — эко Вы батенька хватили! Проект то разработан в 2014 году, тогда правил другой индивидум — словом Губернатор язык не поворачивается назвать Потомского.

Александр V. — Taginec

Имелось ввиду лоббировал РГС, одно дело разработать проект- другое практически осуществить.

Еще раз: проекты могут быть разные, но у меня перед глазами стоит тот факт, что Клычков вначале своей деятельности уверял нас, что все под контролем и все идет по плану. Поднимите хронику. И вот результат. Про местных — это второе. Но то, что Клычков показал полную профнепригодность — это факт. Мост — это не фонтан, здесь был нужен ежедневный контроль или разгонять всю эту камарилью.

Алексей Гринько

Это диверсия. Кошмар

Крестьянин — Алексей Гринько

Диверсия- это когда враги натворили и это понятно, а тут свои чудеса вытворяют, вот что больше всего бесит.

Igor Igorr — Крестьянин

А они точно «свои»?

Думаем, последний вопрос можно отнести к разряду риторических, то есть тех, ответ на которые ясен без слов.

Как нас обманывали

«Орловская правда», №105 от 25 сентября 2018 г.

И проехать, и пройти: сегодня Андрей Клычков проинспектировал ход капитального ремонта моста Дружбы в Орле

Напомним, что в области реализуются десять губернаторских программ по развитию региона.

И проехать, и пройти: сегодня Андрей Клычков проинспектировал ход капитального ремонта моста Дружбы в Орле

Одна из них — «Инфраструктурные объекты» — нацелена на развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области. Несмотря на то, что программа запущена менее полугода назад, она уже дала конкретные результаты.

В июле этого года Андрей Клычков в торжественной обстановке открыл обновлённый после реконструкции мост через реку Сосну, соединяющий центр города Ливны и слободу Беломестное. Общая стоимость работ превысила 263 млн рублей. Из-за проблем с субподрядчиком местные жители более трёх лет ожидали окончания работ. И, наконец, новенький мост, ширина которого увеличилась до 13 метров, открыт для комфортного и безопасного автомобильного движения.

В апреле 2018 года на строительство недостроенных мостов в Орловской области из федерального бюджета было дополнительно выделено 129 млн рублей. Дополнительные межбюджетные трансферты были направлены на завершение реконструкции двух мостов: в Ливнах и Мценске.

В скором времени преобразятся и два моста в областном центре. К ноябрю должна завершиться подготовка необходимой проектно-сметной документации по ремонту Красного моста, испытывающего колоссальные транспортные нагрузки. А в настоящее время полным ходом идёт капитальный ремонт моста Дружбы. Именно на этом объекте и побывал сегодня глава региона Андрей Клычков, оценив ход ремонтных работ.

— Именно сейчас мы должны приложить все усилия, чтобы отремонтировать такие сложные объекты в регионе, как мосты, — рассказал Клычков. — Это будет основа для дальнейшего развития дорожной сети в областном центре и районах области. Подрядчик, который выиграл контракт на ремонт моста Дружбы, имеет хороший опыт работы и прекрасно понимает, что к объекту приковано повышенное внимание горожан. Чтобы избежать потенциальных проблем при ремонте, оплачиваться работы подрядчику будут только по факту их выполнения.

Серьёзных нареканий к работе подрядчика со стороны контролирующих органов нет. Первый этап ремонта (одна половина проезжей части) планируется завершить к апрелю 2019 года, а весь мост будет сдан в эксплуатацию до конца 2019 года.

Роман Александров

К сведению:

На период закрытия моста Дружбы движение транспортных средств будет организовано:

— по ул. 1-я Курская, ул. 5 Августа, ул. 3-я Курская, ул. Московская, ул. Гостиная, ул. Комсомольская, ул. Розы Люксембург, ул. Гагарина,

— по ул. 1-я Курская, ул. Молдавская, ул. Половецкая, ул. 6-ой Орловской дивизии, ул. Поселковая, ул. Городская, ул. Гагарина.

Движение автобусов, осуществляющих транспортное обслуживание населения по маршрутам №3 «Ливенская АЗС – Госуниверситет-УНПК» и №25 «ул. Ливенская – школа № 50», будет организовано по ул. 3-я Курская, пер. Новосильский, ул. Московская, ул. Гостиная, ул. Комсомольская.

Маршрут автобуса №6 «ул. Алроса – ул. Силикатная» будет пролегать через улицы Московскую, Гостиную и Комсомольскую.

По информации администрации города Орла