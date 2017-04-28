Что ж ты, фраер, сдал назад? (с)

№19 (467) от 7 июня 2017 г.

На прошлой неделе Орловская область вновь попала в топ новостных лент. И вновь по позорному поводу. Постарался, как водится, наш неистощимый на выдумки губернатор Потомский.

«Мы б не сделали скандала…»

Скандальная история началась с публикации на сайте «Орловские новости» информации о том, что епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий является обладателем внедорожника стоимостью пять или шесть миллионов рублей. Как и положено, журналисты обратились за комментариями в Орловскую митрополию, где им пояснили, что автомобиль является подарком. Аналогии с Иисусом Христом, носившим дорогие одежды, и Иоанном Кронштадским, получавшим от прихожан автомобили, пароходы и прочие предметы роскоши, оставим на совести комментатора — руководителя пресс-центра митрополии Евгения Борисова.

Затем последовала мутная история с письмом самого Нектария, адресованным директору «Орловских новостей» господину Мазову, с требованием удалить с сайта всю информацию о внедорожнике. Впоследствии секретарь епископа — устно, а затем и сам епископ — уже письменно — заявили, что никаких писем Нектарий не писал, никаких требований не выдвигал и вообще претензий к «Орловским новостям» не имеет. Но и это еще не сделало бы скандала всероссийского масштаба, несмотря на то, что в комментариях в соцсетях разгорелись нешуточные дискуссии на тему «может и должен ли служитель церкви владеть дорогими вещами». Точку в споре между противниками могло бы поставить заявление представителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, который сообщил РИА Новости, что «Русская православная церковь призывает священников ограничивать себя в выборе личного автомобиля, чтобы избежать дискредитации духовенства; такой позиции в РПЦ придерживаются уже много лет». В интервью изданию представитель синодального отдела напомнил слова Патриарха Кирилла о том, что «в современной информационной среде любая новость, связанная с Церковью, рассматривается «через лупу», а любой недостойный поступок человека, связанного с Церковью, вызывает шквал негативных публикаций. А потому мы как члены Церкви призваны быть примером и для неверующих, и для маловерующих».

Однако эта, на наш взгляд, очень достойная и совершенно справедливая позиция предстоятеля была услышана немногими — и в этом не виноваты ни представители РПЦ, ни сторонники, ни противники Нектария. Голос разума заглушил новый скандал — и раздул его на ровном месте наш Вадим Владимирович.

По фене ботаешь?

Потомский решил вступиться за епископа Нектария. А Вадим Владимирович, как известно, если чего решил, то выполнит обязательно. И вот орловскому губернатору очень вовремя позвонили со столичной радиостанции «Говорит Москва» и попросили прокомментировать вышеозначенную историю, что он со свойственной ему прямотой и сделал. Экспрессивный комментарий процитировали все, кто мог и хотел. Мы тоже не станем отставать от коллег и приведем пару фраз.

«Надо почитать Библию: не судите, да не судимы будете. А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет из священнослужителей, у меня возникает один вопрос: их кто уполномочил этот вопрос задавать?», — заявил Потомский не кому-нибудь, а журналистам, очевидно, не подозревая, что все их полномочия, собственно, прописаны в законе о СМИ. Ну а завершил свой комментарий губернатор Орловской области и вовсе феерично, выдав сентенцию с блатным душком: «Бог не фраер. Он все видит». После чего, собственно, и началось…

Имя Потомского снова прогремело на всю страну. Разумеется, ему припомнили и путешествие Ивана Грозного с сыном из Москвы в Петербург, и чепушил, и угрозы поотшибать клыки, но сравнение Бога с фраером затмило все прежние перлы. Известный теле- и радиоведущий Владимир Соловьев под впечатлением выдал в эфире «Вести FM” искрометный и убийственный пассаж на языке, именуемом в известных кругах феней:

«Утро в хату, каторжане! Люди знатные, грамотные, жизнь живущие, прямо смотрящие, спину не гнущие, свободу любящие», — поприветствовал радиослушателей Соловьев, предположив, что очевидно, так теперь надо начинать утро на Орловщине.

«Поставив памятник Ивану Васильевичу Грозному, губернатор Потомский решил расширить границу русской культуры, привнеся уже зачастую забытый, отошедший в прошлое, тщательно скрываемый, но существующий пласт русского языка в повседневную политическую реальность. Я считаю, что надо продолжить его начинания и уже просто проводить курсы фени, потому что, а как иначе жить?!

Очевидно, что в Орловской губернии по фене не ботаешь, смысла жить нет уже никакого, — констатировал Соловьев. — Сами подумайте. Ты чего, пассажир или ты блатной? Ты уж определись. Если наблатыкаться не можешь, то кто ты такой?! Кто ты, жалкий фраерок или авторитетный чел? Гонишь порожняк, так с тобой никто и говорить не будет. Лошок ты, мусорок! Забудь сюда дорогу. Орловская губерния не для таких».

Потрясенным слушателям Соловьев пояснил, что сошел с ума. Но не он. Кого имел в виду известный журналист, понятно: «публичный человек, занимающий государеву должность, позволяет себе такого рода формулировочки — «Бог не фраер. Он правду видит». И поинтересовался, нет ли в этом оскорбления религиозных чувств?

Надо сказать, что подобные вопросы от медиаперсоны такого уровня как Соловьев — это серьезно. А потому Потомскому пришлось отвечать и, выражаясь на излюбленной им фене, съезжать с базара. Сдал назад фрае…, пардон, Вадим Владимирович, прямо скажем, не очень удачно.

Сообразили на двоих

В качестве проводника своих мыслей Потомский выбрал телеканал «Царьград», позиционирующийся как информационно-аналитический, с консервативным и православным взглядом. Заместителем редактора на канале трудится журналист Юрий Пронько, который, собственно, и интервьюировал орловского губернатора на предмет его экспрессивных высказываний — и не только.

О Юрии Пронько стоит сказать пару слов. До недавнего времени, а точнее, до конца 2015 года, господин Пронько ни консервативным, ни православным журналистом не был — напротив, придерживался весьма и весьма либеральных взглядов и вел передачи на радиостанциях соответствующей направленности. Вот, например, несколько его высказываний периода 2013-2015 годов.

«Путин может сколько угодно дурить всех, основываться на этой пропагандистской системе, которую он создал» (2013г.).

«Навальный молоток! Нанес серьезный удар по госТВпропагандонам!» (2013г.).

«В России нет никаких перспектив в обозримом будущем, все заморожено «стабильностью»» (2014г.).

«Презираю нынешнее российское ТВ, которое превратилось в балаган цинично-туповатых идиотов» (2015 г.).

Потом с Юрием Пронько что-то случилось — и он резко сменил взгляды, высказывания и место работы, перейдя с либеральных радиостанций на то самое российское ТВ, которое он так презирал. И вот этот принципиальный журналист выбрал себе в собеседники не менее принципиального орловского губернатора, хотя, не исключено, что, наоборот — губернатор выбрал журналиста. Так или иначе, но они встретились — и не где-нибудь, а в Петербурге, на экономическом форуме, и сообразили «эксклюзивное интервью». «Эксклюзива» в совместном творении Пронько и Потомского действительно хоть отбавляй. Отличились оба.

Сплошной эксклюзив

Итак, сначала про эксклюзив от журналиста Пронько. Начиная беседу с Потомским, заместитель главного редактора телеканала «Царьград» напоминает губернатору Орловской области, где и когда они в последний раз встречались. Оказывается, встречались они год назад на юбилее нашего (Пронько, обращаясь к Потомскому, говорит «Вашего», именно так в расшифровке беседы — с прописной буквы) города «да и региона в целом». Собственно, после этого интервью можно было бы дальше и не читать — ибо с компетентностью журналиста все ясно: и если еще можно запамятовать, что юбилей Орла отмечался не в июне, а в августе, то на голубом глазу заявить, что тот же юбилей был у региона в целом… Конечно, мы не считаем господина Пронько «цинично-туповатым идиотом», а потому полагаем, что господин Пронько считает идиотами нас — жителей Орловской области, поскольку здесь любому школьнику известно, что «в регионе в целом» есть, например, города, основанные, страшно сказать, в один год с Москвой или даже раньше. И что «регион в целом» никак не мог отмечать 450-летний юбилей. Либо, что еще страшнее, держит за идиота губернатора Потомского, которому сообщает подобные вещи (что характерно, Потомский его не поправляет — из деликатности, наверное).

Впрочем, небрежное отношение к провинциальным реалиям, а тем более к провинциальной истории объяснимо — маститому столичному журналисту что Орел, что область — без разницы. Вот где господин Пронько ас — так это в экономических вопросах всероссийского, так сказать, масштаба. И эти вопросы он с губернатором Потомским в эксклюзивном интервью, разумеется, обсуждает. Потомский делится с Пронько впечатлениями от участия в форуме:

Вот сегодня я присутствовал на одном из заседаний, где сидели Силуанов, Набиуллина, Кудрин, Орешкин. Знаете, вот слушаешь одного, другого. Говорят очень правильные вещи. Но даже между собой у них нет согласия…

Пронько подхватывает:

Вадим Владимирович, но мало говорить правильные слова. Вот Вы говорите, Кудрин правильно заметил… Но Вы не почувствовали, как это будет реализовано. Я не знаю, в выступлениях Силуанова, Улюкаева, Орешкина, Набиуллиной — то есть членов, по идее, одной же команды — ответов нет. (Цитата взята из стенограммы интервью, опубликованной на сайте телеканала «Царьград»).

И хотя в видеоверсии господин Пронько вовремя спохватился, и пробормотал что-то про оговорочку по Фрейду, чувство, что он считает идиотами кого угодно, только не себя, усилилось. Повторим: дело происходит в Петербурге, на экономическом форуме. В июне 2017 года. И если верить печатной версии интервью Пронько с Потомским, на форуме выступал Улюкаев, входящий в одну команду с Силуановым, Орешкиным и Набиуллиной. И в его, Улюкаева, выступлении, не было каких-то ответов. Не знаем, какие ответы в каком выступлении хотел услышать журналист Пронько от бывшего министра, задержанного в ноябре 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки и по сей день находящегося под домашним арестом? Зато знаем, какие вопросы хотел услышать от журналиста Пронько губернатор Потомский, опрометчиво сболтнувший про Бога и фраера. Думаем, и журналист Пронько об этом тоже знал. Заранее. И вопросы нужные задал. С ответами, правда, получилось не очень.

Фильтруй риторику!

Нужных вопросов, собственно, было два. Во-первых, Пронько спросил у Потомского, что это за нападки на православие происходят в его регионе. Во-вторых, поинтересовался, почему губернатору пришлось «столь жестко, по-мужски, ответить этим оппонентам». То есть. Господин Пронько, считающий

себя журналистом, назвал работу других журналистов, проинформировавших граждан по долгу службы о цене и происхождении внедорожника епископа Нектария, без каких либо оценок, нападками на православие. А блатную фразеологию высшего должностного лица органов исполнительной власти Орловской области — жестким мужским ответом. Причем, оппонентам. Кому оппонировали журналисты «Орловских новостей», господин Пронько, думаем, и сам не знает, да и не в этом дело.

Дело в том, что отвечая на эти великолепно поставленные вопросы, Потомский в очередной раз продемонстрировал, что молчание — золото.

— Я не ставил перед собой целью кому-то жестко отвечать, — заявил Потомский. —

Вопрос в другом. Давайте думать над тем, что есть, прежде всего, культура общения, есть закон о журналистике… Я чисто по-мужски отрекомендовал, давайте риторику поменяем. В этой жизни вы можете многое, но будьте культурнее.

Свою риторику при этом Потомский не менял и быть культурнее, как известно, посоветовал журналистам посредством употребления совсем не культурного оборота «Бог не фраер».

— Я просто по-человечески хотел призвать к такту поведения, к культуре поведения, к уважению… Я сказал эту фразу: «Бог не фраер». Это, извините меня, сленг. Так говорят у нас в стране, в России, фактически в каждой семье могут эту фразу иногда применять. Можно по-разному к ней относиться. Кому-то не нравится, ну не произносите. Это общенародная фраза, общедоступная.

Я простой российский губернатор. И я говорю так, как говорят все люди…

Заметим, что православный журналист Пронько, в отличие от не православного журналиста Соловьева, даже не задался вопросом, нет ли в этой «общенародной» фразе оскорбления религиозных чувств. Не возмутился беспардонным заявлением, что так, то есть на фене, да еще и о Боге, у нас говорят в каждой семье. Да, и зачем, собственно, все эти лишние сложности журналисту Пронько? Перед ним и так стояла сложная задача преподнести губернатора Потомского в выгодном для губернатора Потомского свете. Увы, задачу журналист Пронько выполнил плохо. Прямо скажем, завалил. И губернатор Потомский подвергся, по выражению того же Пронько, нападкам — еще более ядовитым и ехидным. Потому что (и здесь Пронько ой как прав!) нельзя превращать в общем-то неплохой православный телеканал в балаган подобными «эксклюзивными» интервью. И нельзя считать аудиторию, уже по выражению Глеба Жеглова, фраерами ушастыми и вешать на уши граждан феню под видом защиты от нападок на православие. Потому что культурнее надо быть. И уважительнее. И к журналистам, и к гражданам, и к Богу.

Словом, риторику менять надо. Ну, или фильтровать базар.

Татьяна Филева

P.S.: Автор материала приносит читателям извинения за вынужденное использование в тексте жаргонной лексики, продиктованное единственным стремлением — сделать текст доступным для понимания губернатора Орловской области Вадима Потомского.

Цитата:

«Запрет на обсуждение епископов… Хотелось бы отметить, что орловский губернатор может подпрыгнуть, может пукнуть в полете, может совершить сальто в три прыжка прогнувшись — это его личное дело. Но запрещать журналистам — это, извините, не в его компетенции. «Право журналиста высказываться о различных ситуациях определяется не мнением чиновника, а законом о средствах массовой информации», — заявил секретарь Союза журналистов Тимур Шафир, и с этим никто не поспорит».

Владимир Соловьев