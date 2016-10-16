«Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет?»

№3 (451) от 8 февраля 2017 г.

В редакцию нашей газеты пришло очередное письмо от руководства Мценского завода по обработке цветных металлов. Руководство обеспокоено дальнейшей судьбой предприятия, являющегося резидентом индустриального парка «Зеленая роща». На этот раз письмо адресовано зампреду правительства Орловской области Игорю Козину.

«В газете «Красная строка» от 03.02.2017г. вышло эмоциональное интервью с областным чиновником, зампредом правительства Орловской области Игорем Козиным, посвященное деятельности Мценского завода по обработке цветных металлов, расположенного в индустриальном парке «Зеленая роща».

В интервью замгубернатора Козин И.В. постарался убедить всех, что за проблемами завода, связанными с запуском предприятия, не продлением ему аренды земли и разрешения на строительство стоит не областная власть, а противоправное поведение руководства завода. В связи с этим возник вопрос: почему бы просто не подписать договор аренды? И всё, не придется больше ничего объяснять.

За последние два года работы на Орловщине при мудром руководстве губернатора Потомского В.В. и его команды инвесторы насмотрелись всякого. Но такого…

Должность замгубернатора обязывает оперировать фактами. Жаль, что журналист, который брал у чиновника интервью, не запросил подтверждающих его слова документов, на этом, думаем, интервью бы и закончилось.

Мы же, Игорь Владимирович, можем каждый пункт ваших объяснений опровергнуть конкретными документами, которые вы, думаем, видели уже не раз.

Вы говорите: » Чем мы препятствуем заводу?»

Отвечаем: «Считаем, что у вас нет законного права не продлевать заводу договор аренды земли. Вы это прекрасно знаете, как и то, что без договора аренды мы не можем продлить разрешение на строительство. Мы подали иск в арбитражный суд, а вы (ваша команда под руководством губернатора), совместно с администрацией «Зеленой рощи», всячески пытаетесь до бесконечности затянуть этот судебный процесс. Пишете в суд, что не продление договора является автоматической его пролонгацией, потом информируете суд о новом договоре, который выслали нам на рассмотрение, потом просите перенести суд и т.д. А все последние и предыдущие совещания, проводимые Филатовым С.Н. и вами, напоминают нам спектакль театра абсурда, поставленный плохим режиссером –Потомским В.В.».

Вы говорите: «Завод построен вне существующего проекта, с нарушением норм законодательства».

Отвечаем: «Кому, как не заместителю председателя правительства Орловской области, курирующему вопросы промышленности и градостроительной деятельности, не знать о наличии у завода проекта, прошедшего независимую экспертизу (находящегося в управлении градостроительства Орловской области)? Ведь без указанной документации застройщику попросту не выдали бы разрешения на строительство».

Вы говорите : «Областным Стройнадзором в адрес завода было сделано более восьмидесяти замечаний. Часть замечаний устранена, часть — по-прежнему нет».

Отвечаем: «Очень хотелось бы увидеть предписание с восьмьюдесятью замечаниями Стройнадзора. О том, что есть такой документ, мы не в курсе.

Стройнадзором во главе с его руководителем Козловым О.А. в наш адрес было выписано Предписание №23-16 от 03.03.16г. В нем 40 замечаний, 38 из них были устранены в течение месяца, о чем мы письменно информировали областную администрацию. Оставшиеся два замечания сейчас проходят согласование в ФАУ Главгосэкспертиза. По завершению экспертизы мы планируем в судебном порядке взыскивать соответствующие убытки со Стройнадзора».

Вы говорите: «Первоначально завод строился без проектной документации. Разрешение на строительство руководство предприятия получило в Подмокринском сельском поселении Мценского района, обладавшем тогда подобными полномочиями, без каких бы то ни было документов, под гарантийное письмо. Проект представлен не был».

Отвечаем: «По каким-то причинам вы не говорите о том, что аннулирование разрешения на строительство было незаконным и инициировано руководителем Стройнадзора Козловым О.А. По нашему мнению, для оказания давления на инвесторов. Незаконность этих действий подтвердил арбитражный суд, аннулировав при этом многочисленные штрафы, выписанные Стройнадзором заводу».

Вы говорите: «Более того, мы увидели, что установленное на заводе оборудование не соответствует проектному. Приокский Ростехнадзор — федеральная структура — сделала на этот счет заключение».

Отвечаем: «В декабре прошедшего года Приокский Ростехнадзор закончил двухмесячную проверку предприятия. Имеется акт данного федерального надзорного органа, в котором говорится, что на заводе нет оборудования, не соответствующего проекту».

Вы говорите: «А в результате процесс открытия завода, на наш взгляд, искусственно затягивается его руководством. Оно утверждает, что идут пуско-наладочные работы. Реально же завод уже выпускает продукцию. Прибыль он получает большую, а налоги не платит».

Отвечаем: «Таким образом, чиновник считает, что мы сами себе намеренно не продлеваем договор аренды земли и сами себе намеренно не продлеваем разрешение на строительство и не выдаем ЗОС? При этом он игнорирует тот факт, что руководство завода вынуждено было принять решение внести ряд изменений в оборудование и перейти под надзор Приокского Ростехнадзора, а также пройти Главгосэкспертизу. Это будет стоить заводу и его инвесторам дополнительно порядка 10 млн. рублей и почти год времени. И после этого Козин И.В. говорит, что мы искусственно затягиваем открытие завода?

Областной чиновник, наверное, стесняется сказать, что наш завод один из немногих в г. Мценске и районе, который платит официальную белую заработную плату, средний размер которой составляет порядка 40 тыс. рублей в месяц, и является крупнейшим налогоплательщиком в районе?

И по поводу ввода в эксплуатацию. Думаем, пока у власти Потомский В.В. и его команда, получить последнюю бумажку под названием ЗОС с единственной подписью, которую должен поставить его соратник по выборам, а ныне руководитель Стройнадзора Козлов О., вряд ли представляется возможным».

Вы говорите: «Не исключено, что они и атмосферу загрязняют. Серьезной проверки на заводе еще не было».

Отвечаем: «Козин И.В. не может не помнить, что в декабре 2016г. закончил двухмесячную проверку завода Ростехнадзор, который не выявил нарушений. Может Ростехнадзор — не авторитет для него? Или замгубернатора просто «забыл» сообщить газете, что у нас современная система очистки воздуха на предприятии; смонтирована и успешно функционирует вот уже более года новейшая автоматизированная система противопожарной безопасности, а по всему периметру производственных цехов проведены противопожарные водоводы? У завода есть вся разрешительная документация, он зарегистрирован и стоит на учете во всех природоохранных структурах, в том числе и федеральных, Также следует напомнить областной власти, что завод сам неоднократно инициировал проверки Роспотребнадзора, которые нарушений не выявили, а соответствующие документы переданы в администрацию области».

Вы говорите: «Что происходит на самом деле с «МЗОЦМом»? Руководство этого завода жалуется на нас во все инстанции, упрекая, что администрация области мешает работать. Что слышим в ответ? Мы хотим процедуру льготного ввода в эксплуатацию! А кем эта льгота предусмотрена?»

Отвечаем: «Мы не хотим процедуры льготного ввода, мы никогда не просили у власти никаких налоговых послаблений и иных преференций. Мы хотим одного — процедуру безкоррумпированного ввода, без фраз «хочу быть в доле».

Вы говорите: «Не думаю, что Сиволапа А.А. возьмут на работу. Хотя, все может быть. Самое интересное в его позиции — это взгляд изнутри. Сколько производится, как обходят налоги…».

Отвечаем: «Сиволап А.А. является сотрудником предприятия, его никто не увольнял. А в свете отношения областной власти к заводу вся бухгалтерия находится буквально под «лупой» налоговой».

Вы говорите: «Мы отправили на мценское предприятие два дополнительных соглашения. У них есть месяц на рассмотрение. Если отказываются, мы подаем в суд».

Отвечаем: «Вопросы аренды и разрешения на строительство давно уже рассматриваются Арбитражным судом Орловской области. Только вот истцами по данным спорам выступает не обладминистрация, а завод, который уверен в своей правоте и в том, что у чиновников нет законных оснований для отказа заводу в продлении аренды земли и разрешения на строительство».

Вы говорите: «Новое мощное оборудование для плавки латуни, например, — это новый класс опасности и это новая охранная зона. А по нынешним документам она прежняя, старая. Руководство «МЗОЦМа» же ничего не хочет менять, требуя пролонгации старых договоров. Как можно ввести в эксплуатацию завод, который не соответствует проекту?».

Отвечаем: « Как насчет знания основных азов металлургии и промбезопасности? Тут ведь все просто – открываешь ФЗ «О промбезопасности» и читаешь, что даже установка «нового мощного оборудования для плавки …» не влечет за собой изменений величины СЗЗ и класса опасности. При условии, что расчетные величины расплава плавильного оборудования составят от 500кг и до 10тн включительно. По этой причине, даже если допустить тот факт, что завод в отдаленной перспективе установит более мощное оборудование, то размер СЗЗ останется 300 м, и класс опасности останется тем же — третьим.

Наш завод не соответствует проекту? Главгосэкспертиза для вас тоже не авторитет?

Думаем, вы прекрасно знаете, что никто не построит завод без документов, без проекта, тем более в Орловской области.

К примеру, возьмем индустриальный парк «Зеленая роща», есть ЗОС, подписанный Стройнадзором, который подтверждает, что парк построен в соответствии с проектной документацией и работы выполнены на 100%, кстати, никаких очередей на строительство там нет. По факту мы видим, что коммуникаций нет, очистных сооружений нет, ливневки тоже нет, по проекту ливневая вода должна идти на очистные сооружения парка, установок ожелезнения нет, пожарных гидрантов нет, пожарных водоемов нет, и много чего еще нет, как парк вообще работает? Куда смотрит МЧС и прокуратура? А если что-то случится? Как вообще документы по вводу были подписаны?

Вот Вам и пример, завод построен а ввода нет; индустриального парка нет, а ввод есть. Недаром говорят в народе – «Не подмажешь, не поедешь».

Генеральный директор МЗОЦМ Я.И. Котенёва

P.S.

Когда верстался номер, сотрудники МЗОЦМ сообщили «ОС», что в планах гендиректора Корпорации развития Орловской области В. Демидова установить на въезде в индустриальный парк «Зеленая роща» шлагбаум.

По мнению работников завода, шлагбаум необходим для того, чтобы пресечь многочисленный поток инвесторов в «Зеленую рощу». Они также предлагают поставить шлагбаумы на всех автодорогах Орловщины — для надежности.