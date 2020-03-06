Да будет свет! — в переулке Маслозаводском починили фонари

Минувшим вечером в переулке Маслозаводском завершились работы по восстановлению уличного освещения. Напомним, в конце 2019 года на этом участке произошла авария, в результате которой оказались повреждены столбы электропередач. Они питали 19 уличных фонарей. На некоторое время участок дороги погрузился в темноту. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день все 19 фонарей работают. Освещение восстанавливали бригады ИП Акимова.