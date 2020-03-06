6 марта 2020



Да будет свет! — в переулке Маслозаводском починили фонари

Минувшим вечером в переулке Маслозаводском завершились работы по восстановлению уличного освещения. Напомним, в конце 2019 года на этом участке произошла авария, в результате которой оказались повреждены столбы электропередач. Они питали 19 уличных фонарей. На некоторое время участок дороги погрузился в темноту. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день все 19 фонарей работают. Освещение восстанавливали бригады ИП Акимова.

 

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Опубликовано 06 Мар 2020 в 15:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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