24 апреля 2019



Дачникам напомнили, что красную смородину нужно как следует обрезать

Красная и белая смородина очень требовательны к освещению и плохо плодоносят при загущении. Поэтому важным элементом при их выращивании считается обрезка кустов, — сообщает сайт орловского ВНИИСПК. Обрезку проводят либо в период покоя поздней осенью (октябрь) или ранней весной (апрель). Хотя сроки обрезки краткосрочны, работы со смородиной весной принесут большую пользу по сравнению с прореживанием осенью. Весеннее прореживание стимулирует рост веток, которые будут плодоносить на будущий сезон, повысится урожай текущего сезона, снизится риск заболеваний. Обрезка также рассматривается как важный прием формирования куста для механизированной уборки урожая. В насаждениях смородины проводят два вида обрезки — хозяйственную и формирующую.

Хозяйственная (санитарная) обрезка растений заключается в удалении больных, засохших, старых, поломанных, поражённых вредителями и болезнями, переплетающихся ветвей, растущих внутрь куста, лежащих на земле, а также слабой, мелкой, загущающей куст поросли. Ежегодно удаляют подмёрзшие в суровую зиму ветви до сильного прироста, а прикорневые побеги — до уцелевших почек. Проводят эту работу весной, до распускания почек.

Формирующая обрезка выполняется в первые 5-6 лет выращивания смородины красной. Во время обрезки оставляют 4-5 хорошо развитых нулевых побегов. С помощью данного приема куст смородины постепенно приобретает удобную для последующей работы форму, — сообщили на сайте ВНИИСПК.

 

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Опубликовано 24 Апр 2019 в 16:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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