11 августа 2020



Дачникам напомнили, как не сгубить урожай томатов

Уход за томатами в августе очень важен для урожая. Пик лета позади, помидоры выросли большими и плодоносят. В этот период важно грамотно проводить подкормку и полив.

Переизбыток влаги в почве, как и чрезмерное ее высушивание, приводят к ухудшению качества плодов. Происходит их растрескивание, кожица становится толстой и грубой. При подкормке помидоров, огородники, часто вносят удобрения неправильно. Конечно, проще рассыпать минералку под кусты или заделать в почву. Но такие подкормки не рекомендуются, так как плохо усваиваются растением, а часть полезных элементов и вовсе остаются недоступными для корней. Поэтому подкармливать помидоры нужно всегда жидкими растворами, которые вносят в бороздки, сделанные вдоль ряда. И еще важный момент: вносить растворы только в предварительно увлажненную землю.

Чтобы помидоры не заболели, для их надежной защитой от фитофтороза является препарат фитоспорин, его добавляют в поливочную воду, а также проводят опрыскивание при появлении завязей и потом повторяют через каждые две недели. Достаточно эффективной является молочная сыворотка (1:1), но требуются еженедельного опрыскивания. В борьбе с фитофторой также можно использовать молоко с йодом. Применяют 2 раза в месяц (1 л молока + 15 капель йода на 10 л воды).

В августе, когда идёт обильное созревание плодов, стоит обратить внимание на увеличение потребности томатов в калии. Восстановить баланс помогает древесная зола. На десять литров воды добавляют стакан золы и хорошо размешивают. Отлично работает удобрение калимаг (калимагнезия), — напомнили в пресс-службе Россельхознадзора.

 

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Опубликовано 11 Авг 2020 в 12:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 55

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