Дачникам напомнили, как победить кольцевую гниль картофеля

Картофель у нас считается неотъемлемым продуктом питания. Его по праву называют «вторым хлебом». Он имеет высокую продуктивность и хорошо адаптируется к погодным условиям. Но, к сожалению, эта культура подвержена множеству заболеваний, потери урожая от которых могут достигать 40 % и более. Особую опасность для многих дачников и огородников несет кольцевая гниль картофеля. Она может пагубно повлиять не только на количество урожая, но и стать причиной быстрой порчи клубней во время хранения.

Это бактериальное заболевание, распространенное практически на всех территориях, где выращивается культура. Обнаружить болезнь можно, разрезав клубень. Если картофель заражен, то под кожурой видно сосудистое кольцо. Ткани в области кольца мягкие и окрашены в желто-коричневый цвет. При надавливании из пораженных тканей выступает светло-желтая слизь.

При развитии болезни гниль переходит на соседние ткани, охватывая клубень целиком. В результате мякоть картофелины сгнивает и превращается в слизистую субстанцию с неприятным запахом.

Болезнь отличается коварством, поскольку ее симптомы развиваются довольно медленно и не сразу заметны со стороны. На начальных стадиях развития выявить возбудителя можно только лабораторными методами.

Основным методом борьбы с кольцевой гнилью картофеля является устранение источника заражения, так как, к сожалению, до сих пор не выявлены вещества и препараты, способные полностью нейтрализовать действие данной бактерии. Поэтому важно соблюдать простые агротехнические мероприятия по подготовке семенных клубней, обработке почвы и последующей посадке картофеля.

Приобретение качественного посадочного материала у проверенных поставщиков или использование собственного здорового картофеля с прошлогоднего урожая позволят максимально защитить будущий урожай от данной неприятной болезни, а также позволят сохранить здоровый картофель, — напомнили в пресс-службе Россельхознадзора.