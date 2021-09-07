Дачникам напомнили о плюсах и минусах озимого чеснока

Осенней посадке подлежит озимый чеснок, который формирует цветочную стрелку (стрелкующийся). У высаживаемого под зиму чеснока есть ряд важных преимуществ: хорошо переносит первые осенние заморозки и зимние холода, ему не страшны весенние температурные перепады, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В средней полосе озимый чеснок обычно высаживают с конца сентября и до середины октября, примерно за 2–3 недели до наступления устойчивого похолодания с первыми морозами. Почва должна остыть до +10…+12 °C, при такой температуре зубчики успеют сформировать крепкую корневую систему, но ростки ещё не выпустят.

Грядку для посадки рекомендуется подготовить заранее, примерно за 2–3 недели до предполагаемого дня проведения работ. Участок выбирают на небольшой возвышенности, сухой и хорошо освещенный или можно соорудить высокие грядки (не менее 20–25 см). Лучше всего чеснок развивается в богатых, плодородных, хорошо дренированных, лёгких почвах.

Не стоит сажать чеснок после моркови, репы, лука, свёклы, редиса, картофеля и др. Подходящими предшественниками будут земляника, клубника, капуста, кабачки, тыква, патиссоны, томаты, баклажаны, бобовые и зерновые. Возвращать на прежнее место чеснок можно через 3–4 года. Перекопать грядку (на глубину 25–30 см) нужно заранее, чтобы почва осела. При перекопке вносят суперфосфат, перегной или компост, измельчённую древесную золу, калийную селитру.

Отбирают самые крупные и здоровые зубчики, без следов механического повреждения, предварительно обеззараживают в растворах препаратов: Максим, Фитоспорин, Фундазол или в розовом растворе марганцовки, медного купороса, в соляном растворе.

Сажают чеснок на глубину 10–12 см, оставляя между грядками по 20–25 см.

На дно канавок выкладывают зубчики, слегка вдавливая их в землю, на расстоянии 10–15 см между собой, засыпают землёй. Посаженный осенью чеснок поливать не нужно и никакого ухода осенью за озимым чесноком не требуется. Грядки утепляют на зиму после наступления холодов слоем мульчи из опилок, соломы, опавших листьев и других материалов. Чтобы избежать выпревания зубчиков весной, необходимо укрепляющий материал снять, как только все оттает.

Озимые разновидности чеснока отличаются более крупными луковицами и высокой урожайностью. Урожай получается ранний, чесночные головки убирают уже примерно в середине июля. Озимый вид не так подвержен поражению различными заболеваниями и вредоносными насекомыми.

Однако озимый чеснок не отличается хорошей лёжкостью, обычно он хранится не более 3–4 месяцев.