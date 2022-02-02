Дачникам напомнили правила зимней обрезки сада

На сайте Россельхознадзора продолжается цикл публикаций в помощь орловским садоводам и дачникам. Так, например, в феврале самое время заняться обрезкой плодовых деревьев. Зимняя обрезка нужна для формирования плодоносящих деревьев и кустарников. Она подходит для семечковых культур (яблони, груши), некоторых косточковых (вишни, сливы) и кустарников (барбариса). К работе приступают в сухой ясный день при температуре выше –10°С, когда нет угрозы резкого ее понижения. Обрезка стимулирует рост растений весной, способствует стремительному росту побегов, повышению урожайности. Но при этом необходимо соблюдать ряд правил:

1. Удаляют нежелательные ветви, в первую очередь, мертвые и больные части, а также поросль, появляющуюся у основания дерева.

2. Срезают побеги, растущие внутрь кроны.

3. Для увеличения циркуляции воздуха в кроне удаляют густо растущие побеги, но не более 1/4 их общего количества, так как сильная обрезка может спровоцировать рост пасынков.

4. Прошлогодние ветви укорачивают на 1/3, делая срез над почкой. Это поддерживает хорошую форму дерева и стимулирует развитие новых плодовых веток.

5. Из молодых веток удаляют только растущие внутрь или расположенные слишком близко к скелетным веткам.

6. Если необходимо срезать несколько крупных веток, это делают не сразу, а в течение двух-трех зим. При слишком стремительном росте дерева некоторые ветки удаляют летом (как дополнение к зимней обрезке).

7. В зимний период на ветвях деревьев часто видны кладки гусениц и узелки моли. Их можно удалить вручную или обрезать. Благодаря этому значительно уменьшится количество вредителей в саду.

8. Зимой легко проверить все ветки на наличие необычных опухолей, открытых поражений или потемнений. Обнаруженные наросты сразу срезают.

9. Хотя зимой это не настолько актуально, как летом, но инструменты все-таки рекомендуется обрабатывать 10%-ным раствором спирта (2 ст. л. спирта на 1 стакан воды).