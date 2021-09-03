Дачникам советуют не забывать про сидераты

Для улучшения и восстановления структуры почвы, для повышения плодородия почвы и роста производства кормов на пашне широко используются растения, которые называют зелеными удобрениями, или сидератами. Сидераты — растения, быстро набирающие зелёную массу, которую скашивают и заделывают в почву либо оставляют на поверхности в качестве почвозащитного слоя, а оставшиеся в земле корни растений перегнивают, обогащая её и образуя воздушные канальцы.

Наиболее часто используемые растения — сидераты:

— бобовые (люпин, горох, люцерна, клевер, эспарцет, вика яровая и озимая);

— крестоцветные (рапс, сурепка, горчица);

— злаковые (пшеница, рожь, овёс, ячмень);

— гречишные (гречиха);

— гидрофилы (фацелия).

Сидераты выполняют несколько функций, способствующих улучшению почвы и её защите. При использовании в качестве сидератов бобовых культур происходит обогащение почвы азотом, пригодным для потребления растениями. Заделка зеленых растений в почву вызывает ускоренное образование гумуса, улучшается структура почвы, повышается воздухо — и водопроницаемость.

Рапс и горчица, например, благодаря мощной корневой системе глубоко проникают в плотные слои почвы, при этом происходит насыщение растений кислородом и вынос на поверхность веществ, недоступных для растений с мелкой корневой системой.

Во время цветения сидераты дополнительно привлекают как полезных насекомых — опылителей, так и хищных насекомых, снижают уровень засоренности полей. Это увеличивает урожайность основных посевов и позволяет сократить применение пестицидов.