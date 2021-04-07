Дачные автобусы в Орле начнут ходить не с 15-го, а с 24 апреля

Автобусы, обслуживающие дачные маршруты, выйдут в рейсы с 24 апреля и будут курсировать по 24 октября. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства и транспорта администрации Орла.

Всего город Орёл организует три дачных маршрута:

№20д «ул. Космонавтов – Карачевские дачи»;

№61 «ул. 1-я Посадская – озеро Светлая жизнь»;

№65 «ул. 1-я Посадская – дачный массив посёлка Гать».

Автобусы будут курсировать ежедневно. Их вместимость – не менее 35 мест.

В настоящее время проведено три электронных аукциона. С перевозчиками заключаются муниципальные контракты на право выполнения работ по обслуживанию дачных маршрутов.

Всего по области запланировано 15 дачных маршрутов.

Напомним, ранее «дачные» автобусы начинали ходить с 15 апреля. В этом году дачники смогут поездить по старому тарифу всего неделю.