27 мая 2019



Дайверы и волонтеры проведут экологическую акцию на озере Светлая жизнь (16+)

2 июня Орловский клуб подводного плавания «ДивО» приглашает всех
дайверов, подводных охотников и волонтеров принять участие в экологической акции в День очистки водоёмов.

Традиционно дайверы очистят от мусора озеро Светлая жизнь и прилегающий пляж.

Клуб и администрация города Орла обеспечат дайверов и волонтеров всем необходимым: баллонами с воздухом, снаряжением, мусорными мешками и другим необходимым инвентарём.

Начало мероприятия — в 9.00, общий сбор — у спасательной станции. Информацию об акции можно получить, позвонив по телефонам: (0862) 49–50–45 или (0862) 48–01–38.

 

В Орловском краеведческом музее открывается новая фотовыставка
В ближайшие дни в Орловской области будет тепло
Жителей «карточного домика» на Черкасской переселят в ближайшее время
Опубликовано 27 мая 2019 в 14:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"