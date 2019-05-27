Дайверы и волонтеры проведут экологическую акцию на озере Светлая жизнь (16+)

2 июня Орловский клуб подводного плавания «ДивО» приглашает всех

дайверов, подводных охотников и волонтеров принять участие в экологической акции в День очистки водоёмов.

Традиционно дайверы очистят от мусора озеро Светлая жизнь и прилегающий пляж.

Клуб и администрация города Орла обеспечат дайверов и волонтеров всем необходимым: баллонами с воздухом, снаряжением, мусорными мешками и другим необходимым инвентарём.

Начало мероприятия — в 9.00, общий сбор — у спасательной станции. Информацию об акции можно получить, позвонив по телефонам: (0862) 49–50–45 или (0862) 48–01–38.