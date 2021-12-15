Дали жару

№43 (667) от 15 декабря 2021 г.

Что-то невероятное произошло на последнем заседании комитета облсовета по здравоохранению. Депутаты, до сих пор сквозь пальцы взиравшие на события в департаменте соцзащиты, вдруг увидели – «подгнило что-то в Датском королевстве».

Поводом для разговора на повышенных тонах стал вопрос об обеспечении твердым топливом отдельных категорий граждан. Вначале руководитель облдепартамента соцзащиты Ирина Гаврилина рассказала, что после монетизации льгот непосредственно поставкой дров и угля инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, труженикам тыла и другим льготникам, проживающим в частных домах, департамент не занимается. Эта мера поддержки была заменена на денежные выплаты. Система выглядит следующим образом. Человек сам договаривается с продавцом, сам ищет транспорт, сам привозит, разгружает, перетаскивает дрова или уголь в сарай, и лишь потом приносит документы в департамент, где ему компенсируют расходы. Немаловажная деталь – купить дрова и уголь у частников не получится. Поскольку для компенсации необходимо будет предоставить чиновникам целый пакет документов с печатями. Размер оплаты зависит от числа жителей либо от площади жилья. Кроме того, для ряда категорий граждан компенсация считается исходя из всей площади помещения, для некоторых категорий – только из ее части. Выплата рассчитывается по нормативу: 79 кг угля и 0,26 куба дров на квадратный метр площади отапливаемого помещения. В 2021 году за компенсацией расходов на приобретение и доставку угля в соцслужбы региона обратилось 115 орловцев, дров — 110 семей и одиноких жителей.

На вопрос, сколько же конкретно человек в стране, обеспечивающей голубым топливом пол-Европы, все еще начинают утро с растопки печи, ответа не последовало. Это вывело из себя вице-спикера Михаила Вдовина, который заявил, что надо перепроверять все доклады чиновников, поскольку половина громких слов не соответствует действительности.

«Что у нас происходит в настоящее время на территории Орловской области в обеспечении твердым топливом? Чиновники сидят в тёплых кабинетах, кондиционируемых летом и отапливаемых зимой, и ждут, когда придет пенсионер, проживающий в Корсаковском районе, или одинокий инвалид! Ждут, когда люди найдут, где купить, и сами себе привезут уголь. А на территории Орловской области уголь – в Орле точно нет склада – в Малоархангельске. Дальше ждут, пока инвалид найдет дрова, которых в настоящий момент нет на территории Орловской области – я заявляю это официально. Человек за все заплатит из своей пенсии, найдет машину, чтобы привезти, а чиновники только проверят печати, проверят расчеты. Еще вполне возможно, что они эти документы завернут! И только потом соизволят компенсировать 50% за уголь и дрова. Абсолютно бездушное и чиновничье отношение к людям! В самом плохом понимании слова «чиновничье»! Вы можете себе представить: в деревнях одинокие люди сидят, у которых нет родственников. У них даже цифр нет – сколько человек! В настоящее время эти люди мёрзнут. Я пример приведу – Лазурное. Я почему вопросы задаю? Мы два дня искали дрова. Нашли в Хотынце! Нашел деньги – коллега-депутат дал машину, и сегодня мы в два часа будем разгружать дрова человеку. Обила все двери бабушка – везде получила отказ. Что должна социальная служба делать? Зачем нужна исполнительная власть? Власти должны были перво-наперво установить категорию людей пофамильно с помощью глав районов, с помощью работников той же соцслужбы – составить список всех одиноких орловцев, бабушек, инвалидов. Всем, кому нужно привезти дров. Далее – найти машину. Найти дрова. Предложить бабушке, если у нее есть деньги – привезти ей все необходимое и потом компенсировать. Каким образом пожилая бабушка в глухой деревеньке может найти себе машину, дрова и уголь? Людей бросили на произвол судьбы! Раньше на территории города Орла соцслужба (при мне экс-мэр Вельковский проводил планерки и заслушивал Воробьеву: сколько пенсионеров на территории города, которым нужен уголь? Скольким нужны дрова?) брала машину, брала волонтеров – и все делали. Вот сейчас дрова привезли, а кто их в сарай на хранение складывать будет? Сам инвалид? Мы сейчас с волонтерами будем помогать. А кто остальным будет помогать дрова складировать? Кто уголь на зиму под навес уберет? Вот такой у нас подход к людям. Доклады, доклады, доклады, не соответствующие истинному положению дел! Бросили людей на произвол судьбы. Не по-человечески это, неправильно! Я считаю, что организация работы по обеспечению отдельных категорий неудовлетворительная! Мы к бабушке в гости пришли, а у нее холод в доме. Кот дрожит весь. Я взял его на руки, а кот холодный! Неужели социальный работник не видит этого?» — произнес эмоциональный монолог вице-спикер облсовета.

Ирина Гаврилина возразила, что поиск машины, доставка, разгрузка дров или угля не входят в обязанности соцработника. «Соцработник не должен разгружать дрова. Это полномочия муниципального образования по 131-ФЗ!» — продемонстрировала чиновница знание норм законодательства.

«Ну так идите к губернатору и ставьте перед ним проблему!» — предложил выход Вдовин.

«Не надо разговаривать со мной в таком тоне! Я работаю в рамках своих полномочий! И не занимаюсь обеспечением людей углем и дровами! У нас в соцслужбе большинство соцработников – женщины. Многие пожилого возраста. Вы предлагаете им разгружать дрова и уголь?» — парировала Гаврилина, добавив, что все вопросы необходимо адресовать муниципалитетам.

«Вот пример чиновничьего подхода: тут полномочия эти, тут полномочия эти, а конкретная одинокая бабушка замерзает! Абсолютно бездушное отношение к людям!» — резюмировал Вдовин.

Депутаты напомнили, что есть волонтеры. Просто необходимо скоординировать их действия и передать адреса одиноких людей, которым нужна помощь. Кстати, отметили депутаты и тот факт, что на обсуждение вопроса никто из администрации Орла не пришел. Все так заняты, что на комитет даже из замов мэра некого было прислать. По итогам обсуждения решили писать не в администрацию города, а губернатору. Ведь проблема касается не только Орла, а в целом всей Орловской области. Ситуацию осложняет тот факт, что практически ни в одном районе не осталось организаций, которые бы занимались поставкой угля и дров. Во времена Вельковского такие организации еще были, поэтому и проблема решалась проще. Сейчас проблема не только с поиском угля, но и с его доставкой. В итоге, будет налажена система доставки угля и дров одиноким пенсионерам и инвалидам в Орловской области, или как обычно – поговорили и разошлись – станет понятно следующей осенью.

Сергей Миляхин

От редакции:

Добавим, что от зимних холодов в городе Орле страдают не только пожилые одинокие жители частного сектора. В областном центре участились жалобы жителей многоквартирных домов с центральным отоплением на то, что с приходом зимы в их квартирах это отопление периодически отключают. Жалобы дошли до губернатора Клычкова, который назвал подобную практику издевательством над людьми. Впрочем, возмущение главы региона ни на кого и ни на что не повлияло. Когда номер ОС готовился к публикации, пришло очередное гневное сообщение от жителей дом №11-А по Наугорскому шоссе, которые рассказали, в части квартир их дома остыли батареи. «В некоторых комнатах температура упала до 7-10 градусов», — пожаловались граждане. Заметим, если одиноким бабушкам в доставке дров еще могут помочь волонтеры, то сотням жителей городских многоэтажек на такую помощь рассчитывать не приходится. Да по большому счету – и не надо. Потому что обеспечивать нормальные условия жизни граждан должна исполнительная власть. В городе Орле – мэр Юрий Парахин и его команда. Но, как показала начавшая зима, со своими обязанностями ни мэр, ни его подчиненные явно не справляются…