«Дальше слов дело не двигалось»

№10 (634) от 24 марта 2021 г.

В редакцию «Орловской среды» поступило коллективное обращение от иногородних строителей, участвовавших в реконструкции Красного моста. Думаем, оно заинтересует прокуратуру Орловской области и правоохранительные органы. Публикуем письмо с некоторыми сокращениями.

Коллективное обращение

Я, Б-н Алексей Андреевич, М-н Максим Николаевич, Д-ш Евгений Сергеевич, Б-га Максим Геннадьевич, Г-ко Андрей Павлович, Ч-ка Алексей Алексеевич, Г-ов Павел Андреевич, Д-т Игорь Эдуардович, Б-в Владимир Валерьевич, Д-к Дмитрий Сергеевич, 21.01.21 прибыли из города Донецка (Украина) и приступили к выполнению строительных работ по реконструкции Красного моста в качестве монтажников на предприятии ООО «РЕМСПЕЦМОСТ» в Орловской области, г. Орел.

Руководство предприятия в лице генерального директора Подрезова Евгения Витальевича обманным путем привлекло нас к выполнению работ. Нам было обещано официальное трудоустройство и стабильная оплата труда в количестве 250 р. в час. Оплата должна была производиться с периодичностью один раз в месяц. Данная информация была озвучена руководством фирмы в лице генерального директора при свидетелях.

Мы были заселены для проживания в две квартиры по адресу: г. Орел, ул. Степана Разина, дом… Данную информацию могут подтвердить соседи. О выполнении работ и нашем фактическом нахождении на строительной площадке свидетельствует табель выходов ООО «РЕМСПЕЦМОСТ» и многочисленные публикации в СМИ, где отчетливо видны исполнители работ. Спустя некоторое время, приблизительно месяц, работодателю неоднократно задавались вопросы по поводу трудоустройства и выплаты заработной платы.

Руководство только обещало решить данные вопросы в кратчайшие сроки, однако дальше слов дело не двигалось.

Затем 18.02.21 руководство предприятия направило нас в город Ливны Орловской области для проведения строительных работ по реконструкции моста через реку Сосна. Все вопросы по трудоустройству и оплате труда остались нерешенными. Подрезов Евгений Витальевич лично обещал выдать заработную плату в полном объеме 01.03.21, но дальше слов дело не пошло. Директор не выходит на связь, читает, но не отвечает на многочисленные сообщения в мессенджерах.

На сегодняшний день общая сумма долга предприятия ООО «РЕМСПЕЦМОСТ» перед нами составляет 597 000 р.

В связи с вышеперечисленным просим вас рассмотреть обращение и принять соответствующие меры в отношении предприятия ООО «РЕМСПЕЦМОСТ». Также сообщаем, что работы выполнялись предприятием с нарушением строительных норм и требований, а именно, заливка ростверка опоры моста через реку Сосна осуществлялась при температуре окружающей среды -25 и производилась в два слоя с интервалом в сутки (24.02.21 — 25.02.21).

Всего пять подписей.

10.03.2021

Контактные данные авторов обращения (часть из них, кстати, имеют российские паспорта) имеются в редакции.