Danone закрывает молочный завод в Орле

13 апреля на комитете облсовета зампред правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов заявил о закрытии завода Danone в Орле .

Как сообщают «Орловские новости», чиновник утверждает, что при принятии этого решения компания не учитывала мнение правительства Орловской области.

«Мы настаивали на том, чтобы нам дали возможность найти инвестора, прежде, чем закрывать производство. Предложили подключить наших товаропроизводителей, чтобы они смогли выкупить производство по адекватной цене. Но компания делает все с точностью до наоборот. Мое личное мнение, это стратегия, компания не желает видеть каких-либо конкурентов. На переговорах нам четко дали понять, что данное решение согласовано на уровне председателя правительства. По всей видимости, там все договорено», — сказал Бутусов.

Вице-губернатор также добавил, что компания уже закрыла несколько заводов в других регионах. «Выкупив эти предприятия, они снесли всех конкурентов на российском рынке. Если бы они были заинтересованы, то нам бы дали шанс найти инвестора», — добавил Бутусов.

Думаем, такие эмоциональные заявления и оценки Бутусова объясняются желанием оправдать собственное бездействие. О том, что Danone собирается закрывать завод в Орле, СМИ сообщали еще в сентябре 2016 года. При этом тогда Бутусов отрицал такую возможность.