Дареные кони: депутат Рыбаков просит прокурора проверить московские автобусы

№20 (599) от 10 июня 2020 г.

Неделю назад на улицы нашего города вышли автобусы МУП ТТП, прибывшие в Орел из Москвы. Всего через несколько дней, как и ожидалось, у горожан возникли претензии и к качеству столичных «подарков», и к графику их движения.

В связи с этим депутат областного совета Виталий Рыбаков направил депутатский запрос на имя и.о. прокурора Орловской области С.В. Панкратова и попросил проверить информацию СМИ об открытии дублирующих маршрутов, а также о несоблюдении мер безопасности в отношении пассажиров и планируемом расходовании пяти миллионов рублей МУП ТТП с целью приведения автобусов в надлежащее состояние.

— Город получил 19 низкопольных автобусов, которым уже от 9 до 14 лет.

Между тем, по имеющейся информации, УГИБДД не согласовало возможность использования указанных транспортных средств на улицах города, — сообщает депутат Рыбаков. — В ведомстве пояснили, что в случае, если администрация будет настаивать на использовании данных транспортных средств, УГИБДД будет вынуждено написать документ, именуемый «Особое мнение», в котором будет озвучена соответствующая позиция ведомства.

— Важно отметить, что, согласно информации СМИ, маршруты новых автобусов будут дублировать некоторые маршруты частников, что, в свою очередь, ставит логичный вопрос о правомерности открытия новых — дублирующих — маршрутов, как с точки зрения наличия заключения на дублирование маршрутов регулярного движения общественного транспорта, так и с точки зрения безопасности пассажиров и жителей города, — продолжил депутат.

Виталий Рыбаков указывает также на размеры автобусов, которые не приспособлены для улиц нашего города; не приспособлены для таких автобусов и карманы заезда.

— Кроме того, непонятно, каким образом автобусы подобных размеров будут осуществлять переезд через железнодорожные пути, как, например, в случае с ж/д переездом на Выгонке в сторону Спецатобазы, — недоумевает депутат.

Он также попросил проверить информацию, соответствует ли ГОСТу конфигурация разворотных колец для автобусов данного класса, а также места для парковки на конечных пунктах маршрута.

Виталий Рыбаков ссылается на информацию СМИ, согласно которой на запуск столичного пассажирского транспорта на линии требуется 5 миллионов рублей. По его мнению, данные траты бюджетных средств нецелесообразны.

— Более того, по имеющейся информации, уже 1 июня 2020 года указанные автобусы были выпущены на маршруты без обязательной страховки пассажиров и без тахографов. Если эта информация верна, то такими действиями грубо нарушаются не только требования законодательства в сфере пассажирских перевозок, но и подвергаются опасности жизни и здоровье всех участников дорожного движения, что, в свою очередь, указывает на наличие в действиях ответственных должностных лиц признаков такого преступления, как халатность, — считает депутат.

— На основании закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 прошу рассмотреть настоящий запрос по существу, провести прокурорскую проверку по фактам, указанным в настоящем запросе, провести прокурорскую проверку с целью выяснения того, кто именно из должностных лиц дал распоряжение о разрешении выпуска на маршрут указанных ТС без соответствующей документации и без тахографов. Также прошу провести прокурорскую проверку в отношении главы администрации города Орла Муромского А.С. в части наличия расчета рентабельности указанных автобусов с учетом их технических характеристик в условиях их использования в г. Орле.

Кроме этого, прошу провести проверку по факту экономической обоснованности для МУП «ТТП» использования, содержания и ремонта указанных автобусов в условиях отрицательного экономического результата предприятия. Также прошу предоставить информацию о том, с кем в настоящий момент МУП «ТТП» заключило договор на поставку ГСМ. По факту выявленных нарушений прошу привлечь к ответственности виновных лиц и принять меры прокурорского реагирования, — заключил депутат Рыбаков.

Источник «Орловской среды» подтвердил информацию СМИ:

«В соответствии с Положением о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденным Постановление Правительства РФ от 27.02.2019 N 195, автобусы МУП «ТТП» должны быть включены в Реестр лицензий на лицензируемую деятельность. Это по аналогии, когда каждая управляющая компания должна включить свой дом, которым она управляет, в реестр лицензий, который ведет Жилищная инспекция, — проинформировал эксперт. — С заявлением в Территориальный отдел Юго-Западного МУГАДН ЦФО должно обратиться МУП «ТТП», и только потом, когда автобусы внесут в Реестр, можно выезжать на маршруты. Иначе это нарушение лицензионных требований, штраф для водителей и юридического лица. Но автобусы до сих пор не внесены в Реестр лицензий, начальник территориального отдела Шевелев ничего якобы не замечает, хотя частников периодически ловят на этом. Автобусы могут включаться в Реестр лицензий, если они принадлежат лицензиату на праве собственности или находятся у него в аренде. МУП «ТТП» до сих пор не принял автобусы на баланс. Идет оформление документов между ГУП «Мосгортранс» и УМИЗом администрации города Орла. Однако задним числом автобусы внести в Реестр лицензий не получится. Есть подозрение, что у автобусов нет и ОСАГО. Кроме того, выручку автобусы везут никакую. Думаю, даже не покрывают расходы на топливо. не говоря уже про зарплаты водителей и запчасти.

5 июня в группе «Наш Северный | Микрон Орел» ВКонтакте было опубликовано мнение относительно новых старых автобусов.

Ситуация в сфере общественного транспорта в нашем городе не самая

простая. Это не секрет для горожан. Казалось бы, в последнее время

забрезжил робкий лучик надежды на изменения к лучшему. Должность

нового директора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» занял

Андрей Митин, за что хотелось бы искренне сказать спасибо председателю Орловского областного совета Леониду Музалевскому. Однако события последних дней ставят под большое сомнение то, что перемены будут положительными.

Как гласит народная мудрость: благими намерениями вымощена

дорога в ад. Было заявлено, что город получит из Москвы 50 больших

пассажирских автобусов, и они будут пущены на маршруты. Что же мы

получили на сегодня?

Вместо того, чтобы запустить новые маршруты, которые действительно

нужны горожанам и будут охватывать слаборазвитые с точки зрения

логистики городские окраины, мы получаем два дублирующих маршрута на Выгонке, 47 и 48. Хочется задать вопрос: зачем необходимо вытеснять

частников, которые вполне адекватно справлялись с перевозками, вместо

того, чтобы создавать и развивать новые маршруты? Разве это нужно городу?

При всем желании трудно понять логику тех, кто разрабатывал такой

план. Уже не раз говорилось о вреде дублирующих маршрутов и

необходимости разделения муниципального и частного транспорта. Но

пошли другим путем… Это уже либо глупость, либо злые намерения

определенных лиц с целью ускорения банкротства ТТП. В то же самое время разработан новый высокорентабельный маршрут № 37 «ул. Алроса – больница Семашко». Но почему-то этот маршрут разработали не для ТТП, а для частного перевозчика.

Кроме того, ТТП передаются два областных действующих

рентабельных маршрута 482 и 329 в пос. Касьяновка и Стальной Конь. При этом ситуация приобретает абсурдный характер.

Раньше жители поселков Касьяновка и Стальной Конь могли без

проблем на частных маршрутках уехать в город. Сейчас это

практически невозможно. На 482 и 329 маршруты должны были выделить 12 автобусов. Что же мы имеем сегодня? По наблюдению местных жителей, на 482 маршруте работают два автобуса, на 329 они пока не были замечены вовсе! И как людям уезжать на работу или с работы домой? График работы новых автобусов тоже остается непонятным. Они банально уходят с маршрута после 18-00. При этом Андрей Митин обещал, что транспорт будет ходить и в позднее время.

Уважаемый Андрей Николаевич! Где обещанный транспорт ? Где графики?? Пока это остается просто словами. И ради чего тогда вытесняются с маршрутов частные перевозчики?

Хочется также обратить внимание администрации, что новые автобусы

пока так и не появились на сайтах «Bus57» и «Умный транспорт».

Отслеживать их передвижение на данный момент невозможно. Когда это

будет реализовано?

На данный момент вопросов по изменениям в системе общественного

транспорта остается больше чем ответов. Будем смотреть за дальнейшим

развитием событий, но уже сейчас хочется попросить администрацию не

допустить того, чтобы люди остались без привычных маршрутов.

«Орловская среда», в свою очередь, надеется, что интересы горожан защитит прокуратура.

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Я около тридцати лет проработал руководителем муниципального предприятия и часто лично на себе ощущал некомпетентность некоторых чиновников! К таким управленческим столпам города Орла, как Александр Григорьевич Кисляков, Ефим Николаевич Вельковский, Василий Игнатьевич Уваров, это не относится – честь им и хвала! Эти люди старой советской управленческой школы со знанием дела управляли столицей нашего региона. И я не могу вспомнить, чтобы в их бытность мэрами где-то когда-то были сбои в работе транспортной системы города, в вопросах уборки и вывоза мусора либо ремонта улично-дорожной сети. Напротив, мы можем вспомнить много чего хорошего: ремонт дорог заканчивали максимум до конца мая, все муниципальные предприятия работали стабильно и давали прибыль, пассажирские перевозки были четко отлажены. Почему все изменилось в худшую сторону? На мой взгляд, проблемы в городе начались тогда, когда изменился состав депутатского корпуса горсовета, когда в горсовете сформировалась устойчивая фракция технического большинства, и важные для жизни города решения стали приниматься не в результате разумных депутатских дискуссиях, а диктоваться требованиями партийной дисциплины, когда практикой стало консолидированное фракционное голосование по принципу «кто не с нами, тот против нас».

По такому же методу стали назначать и глав города, когда определяющими стали не профессиональные качества, а принцип «это удобный человек».

Как улучшили качество жизни наших горожан такие руководители, как Берников, Усиков и Муромский за эти десять лет мы увидели сполна. Хочу огласить список их «достижений». Одно за другим исчезают муниципальные предприятия, а те, что еще остались, влачат жалкое существование или находятся на грани банкротства. Безвозвратно потеряна муниципальная транспортная инфраструктура. Об организации уборки и вывоза мусора и ремонта улично-дорожной сети и говорить нечего – это вообще позор. Сегодня, по моему мнению, город находится на грани утраты муниципального транспорта. А это, в свою очередь, чревато частичной потерей управляемости городом со стороны муниципальной власти, которая уже сегодня не справляется с диктатом частных перевозчиков и не делает никаких решительных шагов, чтобы установить разумную конкуренцию на рынке пассажирских перевозок в городе Орле.

Внимательно наблюдая за всем этим безобразием, я как депутат и гражданин пришёл к выводу, что улучшений не будет до тех пор, пока у власти держится группа «удобных людей». Почему мы получили юбилейные объекты в ужасающем состоянии, при строительстве и ремонте которых были допущены вопиющие технические и финансовые нарушения? Потому что городом руководил «удобный человек» Усиков. И сейчас, когда возникают вопросы по уже принятым в эксплуатацию юбилейным объектам (которые рассыпаются на глазах), его прикрывает другой «удобный человек» — нынешний глава администрации Муромский, который в свое время был заместителем Усикова: отсутствие своевременной претензионной работы привело к тому, что время упущено, и взыскивать неустойки за проваленные объекты не с кого. На этом примере мы видим, что круговая порука и бездействие породили классическую ситуацию «Держи вора!» , а исполнительная власти города продемонстрировала свою полную беспомощность.