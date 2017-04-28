Даёшь «Дизайн вокруг и около»!

№17 (465) от 24 мая 2017 г.

На днях в Орле открылась необычная выставка. На ней «смикшированы» орловский спис и эксклюзивные настольные часы, детские гобелены с художественным литьем из алюминия, одежда на предстоящий сезон со шрифтовыми композициями… Неслучайно выставка называется «Дизайн вокруг и около». Организована она Орловским отделением Союза дизайнеров России, одним из старейших в этом всероссийском творческом объединении. Наши дизайнеры не в первый раз показывают горожанам свои достижения, ведь выставочная деятельность как одна из форм пропаганды идей и веяний дизайна – едва ли не первая «заповедь» устава этой общественной организации.

Многие помнят их красочные экспозиции: «Даёшь дизайн!», «Дизайн во сне и наяву», «Мелочи жизни»… И вот новая встреча с дизайном в областном выставочном центре.

Председатель Орловской организации СДР Виктор Панков рассказал, что и на этот раз он и его коллеги по союзу не намерены самоизолироваться и превращать свою плановую выставку в простой «отчет о проделанной работе».

– Мы постарались сделать экспозицию предельно разнообразной, интересной если не для всех, то для многих. Здесь соседствуют реальные проекты дизайнеров-профессионалов с креативными арт-объектами молодых независимых художников. Из образовательных заведений нашего города в выставке приняли участие ОГУ (кафедра архитектуры, Сергей Диденко), Детская школа искусств и ремесел (текстиль и резьба по дереву), Орловское художественное училище. Как всегда прекрасно выставилась легендарная изостудия Дворца пионеров им. Гагарина, руководимая З.В. Воропаевой. Причем во всех четырех случаях в экспозиции приняли участие и сами педагоги, и их ученики.

Художник и дизайнер Людмила Парицкая, член сразу двух творческих союзов, представила актуальный дизайн жилых интерьеров и ландшафтов в более развернутом виде, чем это можно было увидеть на ее недавней персональной выставке. Художник и дизайнер Владимир Блинов, в свое время много и активно сотрудничавший с музеями, собрал для выставки свои самые значимые объекты, а «часовых дел мастер» Александр Носов предоставил нам роскошные часы для личного кабинета или респектабельного офиса. Живая легенда фэшн-дизайна Нелли Калашникова приоткрыла занавес над своей, еще нигде не засветившейся, коллекцией, построенной на черно-белых авторских принтах, а другой наш мэтр моды Валентина Железнова сопоставила свои самые хитовые вещи 90-х с новейшими моделями.

Есть на выставке настоящие раритеты и ценные с точки зрения краеведения экспонаты. Кроме витрин с архивными публикациями о наших дизайнерах (в т.ч. и во всесоюзной прессе) здесь показана рукотворная графика легендарного Мирослава Долгоноса к проекту кафе «Ильинка», можно своими глазами увидеть, как на самом деле должен был выглядеть ныне безликий Тургеневский мост (проект и отливки в металле О. Кваснина), узнать, как можно «внетекстильно» применить орловский спис, сделать селфи на фоне космического ландшафта из пищевой фольги или просто погладить (на счастье) желтую букву «А», доставленную из Центра своевременного искусства. Оттуда же мы взяли огромное графическое панно талантливого графика Никиты Щукина, ныне обитающего в Москве. Уверен, никто не захочет упустить возможность сфотографировать его на память, как и великолепно придуманный леттеринг от известного комиксиста Захара Ящина и другие работы…

В прошедшую субботу организатор и вдохновитель выставки Виктор Панков провел экскурсию по выставке, где раскрыл немало тайн из жизни дизайнера для всех желающих орловцев.

Выставка работает ежедневно с 10-18 часов и будет открыта до 4 июня.