Дед Мороз из ГИБДД поздравил орловских водителей с наступающим

В преддверии Нового года сотрудники ГИБДД в костюмах Снегурочки и Деда Мороза поздравляли водителей с наступающим праздником.

Из рук Снегурочки водители получили памятки с новогодними поздравлениями и напутствиями о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Каждый ребенок-пассажир, прочитавший Деду Морозу новогоднее стихотворение, получил от него подарок, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.