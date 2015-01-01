Дед Мороз из ГИБДД поздравил орловских водителей с наступающим

В преддверии Нового года сотрудники ГИБДД в костюмах Снегурочки и Деда Мороза поздравляли водителей с наступающим праздником.

Из рук Снегурочки водители получили памятки с новогодними поздравлениями и напутствиями о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Каждый ребенок-пассажир, прочитавший Деду Морозу новогоднее стихотворение, получил от него подарок, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

 

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Опубликовано 30 Дек 2016 в 16:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 24

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