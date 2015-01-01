Дела и люди: чем нам запомнился уходящий год

№54 (448) от 28 декабря 2016 г.

Акция года

9 мая орловчане отметили главный российский праздник – День Победы, приняв участие в памятном шествии «Бессмертного полка».

Жители Орла с портретами своих родных – участников Великой Отечественной войны прошествовали от бульвара Победы до сквера Ермолова через главную улицу города – ул. Ленина.

В шествии приняли участие около 10 тысяч горожан. Участвовавшие в акции признавались, что их ощущения несравнимы ни с чем по невероятному эмоциональному накалу и единодушию людей.

Арест года

Задержание бывшего гендиректора АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» Сергея Кочергина стало неожиданным для него самого и ожидаемым для жителей области.

Как сообщила пресс-служба Орловского областного суда, в настоящее время Сергей Кочергин обвиняется в двух тяжких преступлениях: в покушении на хищение путем растраты денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 210 881 895,19 руб., принадлежащих АО «АИЖК Орловской области», и в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

21 декабря Советский районный суд Орла в очередной раз продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кочергина до 28 февраля 2017 года.

Банкротство года

Банкротство до недавнего времени перспективного и успешного завода «Дормаш» можно считать одним из самых печальных событий уходящего года. Работники предприятия оказались на улице, миллионные долги по зарплате выбиваются через суды. В течение года областная власть во главе с губернатором увещевала работников «Дормаша», что все будет хорошо и предприятие они сохранят. Однако реальных шагов к возобновлению производства сделано не было. Таинственные инвесторы, готовые сотрудничать с предприятием в рамках программы импортозамещения, так и не появились и, скорее всего, не появятся.

Таким образом, на очередном легендарном орловском предприятии можно будет поставить крест, поскольку возобновлять работу завода без средств и специалистов невозможно.

Варварство года

В ночь на 28 мая в Орле снесли историческое здание на ул. Гостиной. Дом № 1, за сохранение и реставрацию которого долгие года билась орловская общественность, перестал существовать.

Собственник здания, не считаясь ни с требованием закона об охране памятников, ни с мнением горожан, уничтожил дом, чья история насчитывает не одно столетие и который пережил немецкую оккупацию.

Варварское разрушение дома произошло под покровом ночи и, как считают градозащитники, при полном попустительстве, если не сказать одобрении, чиновников. Представители собственника настаивали, что разрешение на снос подписал начальник областного управления по охране культурного наследия Сергей Семиделихин.

По факту сноса здания было возбуждено уголовное дело. Только исторический памятник городу вернуть уже не удастся.

Гастроли года

Если приезд в Орел маэстро Валерия Гергиева и «Страдивари-ансамбля» Мариинского театра можно назвать «гастролями года», то встречу прославленных музыкантов, которые за неделю до приезда в Орел давали концерт в освобожденной сирийской Пальмире, – только «позором года».

Концерт проходил не на сцене концертного зала «ГРИНН», который многие известные музыканты называют одним из лучших залов в стране (в мае 2013-го именно эта площадка была предоставлена для выступления артистов Мариинского театра), а на сцене ДК железнодорожников.

О приезде музыкантов заранее не сообщалось. Губернатор и его заместители артистов не встречали, не было представителей власти и на концерте виртуозов. Ни музыканты, ни публика, которая была в восторге от выступления маэстро Гергиева и его коллектива, после концерта не дождались ни одного теплого слова от представителей орловской власти.

Зато маэстро Валерия Гергиева и «Страдивари-ансамбль» Мариинского театра благодарили простые орловчане, которым посчастливилось побывать на этом прекрасном концерте.

Демарш года

Демарш депутата-единоросса Валентина Александрова, бросившего все свои награды едва ли не под ноги спикеру Музалевскому на заседании фракции «Единой России», стал, без преувеличения, одним их самых ярких событий уходящего года.

Причина его демарша, пояснил Александров, в «хамски и хулигански» проведенных праймериз по отбору кандидатов на выборах в облсовет. Как указал в своей жалобе в контрольную комиссию реготделения партии сам Александров, во время праймериз имели место неравный доступ кандидатов к агитации, искажение биографических данных и едва ли не вброс бюллетеней.

Напомним, по итогам праймериз Александров оказался на четвертой позиции, первое занял мэр Мценска Сергей Волков.

В ответ на демарш Александрова Музалевский в комментарии изданию «Коммерсант» сообщил, что среди брошенных Александровым наград не было государственных, а были некие «побрякушки, которыми любят награждать друг друга ряженые».

Отставка года

В конце года орловские СМИ сообщили о грядущей отставке прокурора области Ивана Полуэктова. Срок его полномочий истек 28 октября текущего года, затем прокурор ушел в отпуск, из которого так и не вернулся.

СМИ сообщили также, что прокурорские полномочия Ивана Полуэктова не продлила Генпрокуратура. В качестве одного из оснований для принятия такого решения называют конфликтную ситуацию, связанную с делом задержанного при получении взятки и отпущенного на следующий день по постановлению прокурора майора полиции Доброхвалова. Есть и другая информация: согласовать кандидатуру Полуэктова на должность областного прокурора не удалось на уровне Администрации Президента РФ.

Добавим, что за время пребывания Полуэктова в прокурорском кресле у «Орловской среды» сложились особые отношения с Иваном Васильевичем. Он пристально следил за нашими публикациями, а мы, в свою очередь, не менее внимательно наблюдали за его работой и за работой возглавляемого им ведомства.

Пикеты года

«Пикетами года» можно считать неоднократное появление на площади им. Ленина пенсионера из Орла Андрея Неврова – сначала с неким сооружением в форме усеченной пирамиды в кружевах, затем с плакатом в форме шестиугольника.

На усеченной пирамиде, которую Невров назвал своей авторской работой, имелась надпись «Ум, честь, совесть Потомского», плакат был украшен надписью «Вывожу мразь из города».

В связи с этим мирного Неврова неоднократно задерживала полиция, авторскую работу у него изъяли для «проведения экспертизы оскорбления губернатора Орловской области». Плакат также исследовали на предмет выявления «мрази». «Мразь» было признано словом бранным, но тем не менее «не имеющим запрета на употребление». Мелким хулиганом пенсионера Неврова суд не признал, неуважения к обществу не выявил.

Задержания стоили Неврову гипертонических кризов, однако боевой дух пенсионера не сломлен.

Праздник года

В 2016 году город Орёл отметил своё 450-летие. Масштабные праздничные мероприятия проходили в течение нескольких дней в августе.

Пропажа года

В ночь на 23 декабря из типографии «Труд» исчез почти весь тираж газеты «Красная строка» с критикой в адрес губернатора Вадима Потомского.

Утром в день выхода газеты главред еженедельника Юрий Лебедкин пришел в типографию, чтобы забрать около 9,5 тыс. экземпляров газеты, однако директор «Труда» на голубом глазу сообщил Лебедкину, что тираж уже отдан некоему «представителю» «Красной строки».

Так как представителем этой газеты является сам Юрий Лебедкин, ему показалось непонятным, каким образом без документов многотысячный тираж оказался в чужих руках.

Накануне вечером главреду «Красной строки» из собственных источников стало известно, что с содержанием номера газеты внимательно ознакомились в «сером доме». Именно с этим обстоятельством он связал произошедшее впоследствии исчезновение тиража. Лебедкин обратился в прокуратуру, СУ СК по Орловской области с просьбой разобраться в ситуации и принять соответствующие меры. Не исключено, что редакция «Красной строки» предъявит материальные претензии к типографии.

«Раритет» года

Орловчанам удалось сохранить брусчатку на ул. Ленина от посягательств чиновников благодаря многочисленным акциям протеста, в которых принимали участие представители политических партий, градозащитники, журналисты и рядовые жители Орла.

Напомним, историческую брусчатку собирались убрать с ул. Ленина с подачи архитектора Ваагна Вермишяна, который в канун юбилея Орла принялся «ретиво» переделывать» главную улицу города.

Ул. Ленина после реконструкции превратилась в улицу «саркофагов», а вот брусчатка целехонька. Надеемся, что она переживет еще не одного «реформатора».

Примечательно, что в случае с брусчаткой наше гражданское общество проявило редкое единение. Как выразился один из орловских журналистов, «неожиданно объединились все – от Facebook до OK, от красных до зеленых, от блондинок до пенсионеров и музыкантов. И все высказались, включая ВВП (имеется в виду В. В. Потомский, который вынужден был прислушаться к мнению орловчан. – Прим. ред)».

Скандал года

Внезапно слетевшие с орловского губернатора Потомского погоны майора и подполковника по праву можно назвать скандалом года.

Как выяснил исключительно дотошный и принципиальный экс-депутат горсовета Андрей Рослов, Вадим Потомский является капитаном запаса с 2015 года. Эту удивительную новость в ответ на запрос Андрея Рослова сообщила Главная военная прокуратура.

Тем не менее на официальном сайте администрации области Потомский значился подполковником до 17 ноября 2016 года – дня сдачи в печать номера «Красной строки», в котором об этом сообщалось.

Статуя года

В октябре в Орле с помпой открыли статую Ивана Грозного.

Это событие «прославило» наш город на весь мир. Об установке первого в России памятника Грозному написали не только российские, но и зарубежные СМИ.

Инициатор установки «памятника основателю города» губернатор области Вадим Потомский с гордостью представил сооружение своим немногочисленным гостям. Автор памятника – скульптор Молчанов организовал в день его открытия бойкую торговлю сувенирами и футболками с надписями «Первому русскому святому великомученику благоверному царю Ивану Васильевичу Грозному», которые вызвали, скажем так, вопросы у верующих людей. Жители города в большинстве своем «встречали» Грозного молча.

Напомним, установке скандальной скульптуры предшествовали многочисленные акции протеста горожан.

Трагедии года

Начало и конец 2016 года омрачили две страшные трагедии.

С 3 по 18 января в Орловском перинатальном центре умерли восемь младенцев.

25 декабря в авиакатастрофе в районе Сочи погибли четыре выпускника Орловского государственного института культуры – вокалисты и хореограф ансамбля песни и пляски им. Александрова, в составе хора направлявшиеся в Сирию, чтобы поздравить наших военнослужащих с Новым годом.

После «перинатальной» трагедии были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 293 УК РФ (халатность) и по ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин, повлекшее смерть). От должности была отстранена главврач перинатального центра Ольга Пехото. Сам перинатальный центр вошел в структуру детской областной больницы.

Волну общественного возмущения вызвал тот факт, что орловские чиновники первоначально назвали случившееся трагической случайностью. Однако многочисленные проверки и расследования доказали обратное. В частности, Росздравнадзор выявил «многочисленные нарушения порядков оказания акушерско-гинекологической и неонатологической помощи» в перинатальном центре.

26 декабря Орловский государственный институт культуры простился со своими выпускниками. Здесь прошло траурное мероприятие в память о Литвякове Дмитрии, Сулейманове Борисе, Узловском Аркадии и Игнатьевой Надежде, погибших в авиакатастрофе в районе Сочи.

Шок года

Настоящим шоком для орловчан в уходящем году стало убийство молодой женщины в Орле, которая перед гибелью, пытаясь защитить себя, обращалась за помощью в полицию.

Достоянием общественности стала аудиозапись разговора девушки с женщиной-полицейским. В диалоге из уст сотрудницы полиции прозвучала фраза: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте». Её слова оказались пророческими: молодую женщину до смерти забил её бывший сожитель. Днем. В центре Орла.

Сотрудницу полиции, которая ранее по итогам профессионального конкурса признавалась лучшей среди своих коллег-участковых, из органов уволили, в отношении убийцы возбудили уголовное дело. Красивую и молодую Яну Савчук, которую можно было защитить и спасти, похоронили.