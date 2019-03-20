Дела космического масштаба

№10 (547) от 20 марта 2019 г.

Весна – прекрасный повод для начала «сельских гастролей» орловских чиновников. Показательные поездки по районам области в связи с весенним севом начнутся совсем скоро. Мнимые успехи агропромышленного комплекса региона вновь будут поставлены в заслугу областному правительству, которое курирует профильный департамент статистов.

«Это не от нас зависит»

«Орловская среда» регулярно освещает ситуацию в АПК региона. К сожалению, в последние годы мы наблюдаем провалы в большинстве отраслей сельского хозяйства, включая стратегическое молочное животноводство. Нежелание региональных властей вникать в реальное положение дел в АПК и решать проблемы жителей села привело к тому, что некогда успешный аграрный Орловский регион превратился в отсталый. Орловские деревни вымирают, внятной политики, направленной на обеспечение занятости и увеличение доходов населения, развитие орловского села, производство различных товарных групп высококачественной продукции, у областных властей нет. Нет ничего, кроме докладов в стиле брежневского застоя на тему успехов и достижений.

Ни губернатор Андрей Клычков, ни его заместитель по развитию АПК Дмитрий Бутусов на процессы, происходящие в агропромышленном комплексе, не влияют. Всё пущено на самотёк и отдано на откуп рыночным механизмам. Нет реального управления отраслью, нет конкретных программ развития, нет цивилизованного рынка производства и переработки сельхозпродукции. Любимой отговоркой местных чиновников стало «отсутствие средств в региональном бюджете», а любимыми фразами: «это не от нас зависит», «это решается на федеральном уровне». По сути, целый профильный департамент в правительстве области существует только для того, чтобы собирать отчётную информацию от сельхозтоваропроизводителей и распределять бюджетные средства. Роль региональных парламентариев во главе с Леонидом Музалевским в вопросах совершенствования законодательной базы для успешного развития АПК области также сведена к нулю.

Специалисты признают: единственно высокий показатель – «рекордный валовой сбор зерна» – не может служить индикатором успешности управления, когда доходы сельхозпредприятий и фермеров нестабильны, когда деградируют сельские территории и катастрофическими темпами выбывает сельское население. Значительная часть наших граждан «недоедает» овощей, фруктов, молока и мяса даже до рекомендуемых медициной норм; местных продуктов на полках магазинов больше не становится.

Заброшенность, старение, деградация

Недавний визит губернатора со свитой во Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур (ВНИИСПК) и его участие в работе региональной конференции по вопросам селекции и импортозамещения в сфере плодовых культур оставил у орловских садоводов горький осадок.

Губернатор отчитался о достижениях по закладке четырех гектаров суперинтенсивных садов в Глазуновском районе в 2018 году и перспективах по увеличению их площади на 20 га в 2019 году.

Для чего составлялся этот доклад? Собственно, самому институту от этих планов ни горячо, ни холодно: саженцы как приобретались инвестором в другом регионе, так и будут приобретаться вне стен старейшего учреждения области. И не потому, что распробованные Клычковым и его помощником Лежневым сорта ВНИИ СПК яблок нехороши, а по той причине, что сама компания-инвестор решила: южные сорта для неё предпочтительнее. Орловские фермеры больше доверяют местным сортам, но и для них у чиновников не нашлось предложений, которые бы мотивировали на увеличение площадей семечковых и косточковых садов.

Как известно, в соответствии с действующим законодательством, субъекты Российской Федерации сами определяют размеры ставок на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями. К примеру, в 2018 году в Тамбовской области было заложено 665 гектаров садов, из которых около 500 гектаров – интенсивные. Объем субсидий из федерального и областного бюджетов в 2018 году составил 334 млн рублей. Средства направлены на раскорчевку, закладку, уход за садами. Всего за последние пять лет в Тамбовской области заложено более трех тысяч гектаров садов, 92% — яблоневые. Ежегодно увеличиваются и площади ягодных садов. Здесь выращивают малину, клубнику, ежевику.

Кто считает нужным поддерживать отрасль, тот её поддерживает. Наши же чиновники выбирают другой путь: декларирование пустых заявлений и пиар на заслугах людей и организаций, которые сохраняют угасающую науку и садоводство на альтруистических началах. По факту, ставки субсидии на закладку одного гектара сада в Орловской области ниже, чем в некоторых соседних регионах. Для сравнения: в Тамбовской области садоводы получают за 1 га закладки сада, в зависимости от плотности посадки, от 273 тыс. до 819 тыс. рублей, поддержка питомниководства там составляет 546 тыс. рублей на 1 га; в Курской области на закладку 1 га интенсивного сада выделяется от 365 тыс. до 755 тыс. рублей, закладка плодовых и ягодных питомников поощряется в размере 1 млн рублей на 1 га. Сельхозтоваропроизводители Орловской области на закладку 1 га интенсивного сада могут получить от 185 тыс. до 250 тыс. рублей, еще ниже ставка на закладку 1 га плодовых питомников – 170 тыс. рублей.

Нет у региональных властей и планов финансирования работ по раскорчевке старых садов, закладке на их базе новых. Яблоневые сады в Спасском-Лутовинове Мценского района или в Моногарово Ливенского района, посаженные в советский период, сегодня больше похожи на стихийно разросшийся лес. Эти сады символизируют заброшенность, старение и деградацию сельских территорий Орловщины.

Не продуманы в регионе и дальнейшие этапы по развитию садоводства: сбыт, хранение и переработка плодово-ягодной продукции. Садоводы вынуждены самостоятельно решать все эти проблемы, в то время как исторически в области существовало несколько предприятий, выпускающих натуральные пюре, джемы, соки и даже плодовое вино. Как хранить и куда девать сегодняшнему фермеру-садоводу свою скоропортящуюся продукцию, аграрные чиновники не объясняют. Эксперимент с площадкой на «ФудСити», как и ожидалось, оказался предвыборным пшиком.

Как растёт корнеплод?

Ещё хуже ситуация в отрасли овощеводства открытого грунта. За «бутусовский» период, с 2015 по 2018 годы, производство овощей в регионе снизилось на треть, с 63,9 до 43,2 тыс. тонн (- 20,7 тыс. тонн). Практически весь объём овощей производится в личных подсобных хозяйствах. Производство картофеля за этот же период снизилось с 311,2 до 267,1 тыс. тонн (почти на 15 %). Тот, что выращивается в личных хозяйствах граждан, крайне трудно реализовать.

Не стоит рассчитывать на то, что губернатор даст поручение Бутусову проработать вопросы комплексного развития садоводства, овощеводства и картофелеводста, и решение будет найдено. Судя по последним заседаниям правительства, Клычков слабо ориентируется в проблематике агропромышленного комплекса региона, а его поручения чиновникам, сформулированные далекими от сельского хозяйства помощниками, звучат так же нелепо, как и смешно.

Судите сами: на одном из аппаратных совещаний рассматривался вопрос о переработке сахарной свёклы, в результате департаменту сельского хозяйства было дано поручение… «осуществлять мониторинг динамики роста сахарного корня». И это уровень губернатора, председателя правительства области? Понимает ли сам Клычков, зачем ему знать, как растёт корнеплод? Может быть, он лучше технологов сахарных заводов знает, когда надо начинать переработку сахарной свёклы?

Еще один момент: кому он раздает поручения, если в департаменте нет ни одного специалиста-технолога сахарного производства, равно как и других отраслевых специалистов-практиков. После всех «реформ» в профильном департаменте остались только «эффективные менеджеры», большинство из которых не имеют ни сельскохозяйственного образования, ни опыта работы на селе.

Напомним, вопрос о заключении договоров свеклосеющих хозяйств с сахарными заводами рассматривался ещё несколько лет назад при участии зампреда по АПК Дмитрия Бутусова. По всей видимости, главный куратор села был неубедителен, так как число самостоятельных сельхозорганизаций и К(Ф)Х, выращивающих свёклу,

резко сократилось из-за отказа заводов-монополистов принимать свёклу по приемлемым для крестьян ценам и графикам. Два года назад СМИ писали об оставленных на полях области десятках тысяч тонн корнеплодов, выращенных предприятием, не имеющим собственной переработки. Сейчас сырьевые зоны заводов формируются более чем на 90 % за счёт посевов сахарной свёклы в собственных хозяйствах холдингов, аффилированных

с сахарными заводами.

Что действительно должно заботить губернатора и зампреда по развитию АПК, так это сокращение численности работающих в свеклосахарной подотрасли и снижение налогов, поступающих от предприятий переработки сахара. Такая ситуация сложилась, к примеру, в Мценском районе. Вероятно, глава региона не в курсе всех обстоятельств, поэтому вопросы сокращения безработицы и увеличения налогооблагаемой базы за счёт повышения эффективности деятельности предприятий переработки не были вынесены на всеобщее обсуждение. Вместо этого губернатор послал сотрудников ведомства измерять сахарный корень, попутно дав поручение следить за дорогами, но кому и как это делать, не уточнил. Для информации: у аграрного департамента таких полномочий нет.

В зерновой отрасли – системные проблемы

Если садоводством, овощеводством и свекловодством в области занимаются отдельные организации и К(Ф)Х, то производством зерна – практически все зарегистрированные предприятия, включая малые и фермерские.

В этом году сельхозтоваропроизводители вновь делают ставку на зерновые культуры. Казалось бы, законодательная, нормативная, инфраструктурная, финансовая база этой отрасли в наше время должна быть отработана досконально. Ничего подобного. Сельхозтоваропроизводители из года в год сталкиваются с рядом системных проблем, не решенных аграрными чиновниками: от разрушенной системы семеноводства, растущих цен на материально-технические ресурсы до отсутствия достаточного парка уборочной техники, сушильного и семяочистительного оборудования, инфраструктуры для хранения зерна и реализации его на экспорт.

Рекордный урожай зерновых 2017 года запомнился падением цен на растениеводческую продукцию, что поставило многие хозяйства практически на грань выживания. В 2018 году ситуация выправилась: в регионе вновь был получен неплохой урожай зерновых, в то время как некоторые южные области страны попали под засуху, неурожай случился и в Беларуси, Евросоюзе, мировые цены пошли вверх.

Что принесёт орловским хлеборобам 2019 год? Пока прогнозы умеренные. По информации из районов области, перезимовка озимой пшеницы где-то прошла успешно, где-то не обойтись без пересева и подсева. Надежда на ситуацию прошлого года, когда у нас урожай есть, а у других – нет, весьма призрачна. Как отмечает министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, существенно снизить издержки на производство тоже не получится. Цены на удобрения и пестициды растут, в стабилизацию цен на ГСМ верится с трудом.

Чем может помочь государство и региональные власти? В кредитах хозяйствам не отказывают, однако несвязанную поддержку получат далеко не все фермеры. Теперь она зависит от выбора внесенных в Госреестр сортов зерновых и кормовых культур. Предупредить об этом крестьян, естественно, забыли, многие уже закупили семена яровых культур, озимые высеяны, поэтому ситуацию не исправить.

Зато преждевременно пообещали просубсидировать работы по известкованию, не проработав под это региональную нормативную базу, которая не позволит вносить в землю всё без разбора. Кто-то подсказал губернатору, а он это озвучил, что наша область является передовым регионом по известкованию. Мягко говоря, это не совсем так. Безусловным лидером по известкованию почв в ЦФО является Белгородская область, разработавшая, в отличие от Орловской, региональную программу по раскислению почв ещё несколько лет назад.

В 2018 году в Белгородской области было произвестковано 67,9 тысячи гектаров пашни в средней дозе 9,4 тонны на 1 га.

В Орловской области было произвестковано 9,1 тыс. га, на каждый гектар в среднем внесено 8 тонн известковых материалов. В Липецкой области произвестковано почв в 2,8 раза больше; в 2,5 раза – Брянской, в 1,5 раза – в Воронежской, в 1,3 раза – в Курской областях.

Орловщина – за пестициды

Темы сохранения и улучшения плодородия почв, экологизация земледелия в последнее время в Орловской области обсуждаются абстрактно, серьёзного внимания этому не уделяется.

Явный перебор с зерновыми вынуждает аграриев прибегать к увеличению применения доз синтетических удобрений, агрохимикатов и пестицидов, в то время как государство активно стимулирует рынок органической продукции. Как сообщили Союзу органического земледелия в Минсельхозе Воронежской области, в настоящее время рассматривается возмещение 100% затрат на сертификацию органического производства и 50% затрат на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве. Документы уже проходят согласование в органах исполнительной власти. Как заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, первоначальная сумма в 10 миллионов рублей позволит увеличить финансовую поддержку «органических» фермеров.

– У кого-то есть подходящие земельные участки, которые пока не подверглись значительному воздействию химических препаратов и будут пригодны для органического земледелия, – мы будем вас поддерживать, – заявил Гусев.

Орловская область пока продвигает производителей и поставщиков химических продуктов для села, не предлагая альтернативные безпестицидные технологии для производства здорового питания.

По данным ФГБУ «Россельхозцентр» РФ, в 2018 г. на территории Российской Федерации было использовано 65,05 тыс. т пестицидов, из них в Орловской области – 1,847 тыс. тонн (2,84 %). Обработанная пестицидами площадь в регионе с учётом кратности обработок составила более 2,4 млн га, биопрепаратами обработано всего 0,02 тыс. га, и при этом местные аграрные чиновники говорят о развитии органического земледелия и получении экологически чистой продукции.

Что на экспорт?

Орловских товаропроизводителей не готовят к увеличению не только производства, но и экспорта сельскохозяйственной продукции. Поддержание сильного роста экспорта потребует от регулирующих органов и сельхозтоваропроизводителей соблюдения требований основных торговых партнеров.

На сайте Генеральной прокуратуры РФ 5 марта 2019 года появился пресс-релиз о результатах проверки исполнения Министерством сельского хозяйства РФ законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, муки, крупы, комбикормов и компонентов для их производства. «Установлено, что в Российской Федерации отсутствует необходимое нормативно-правовое регулирование в области производства, переработки и реализации зерновых культур, использования семенного материала. Это является основной причиной неэффективности системы государственного контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки.

Как сообщается, прежним руководством Минсельхоза России не принято должных мер по подготовке долгосрочной стратегии развития зернового комплекса, определяющей приоритеты и задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности в рассматриваемой сфере. Не внесены изменения в Закон Российской Федерации «О зерне», федеральные законы «О семеноводстве» и «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части формирования и функционирования системы контроля качества и безопасности зерна, не разработан порядок проведения его экспертизы в целях определения возможности дальнейшего использования или уничтожения. Не завершена работа по наделению Россельхознадзора полномочиями по контролю за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами.

Если бы прокуратура проверила деятельность департамента сельского хозяйства Орловской области, то, не сомневаемся, она обнаружила бы неэффективность системы контроля по всем указанным направлениям.

В ноябре 2018 года Объединенная зерновая компания объявила о «беспрецедентном хищении зерна» интервенционного фонда на «Орловской хлебной базе № 36» в Орловской области. Тогда совместно с представителями Генпрокуратуры, МВД и Россельхозбанка была выявлена кража 19 тыс. т зерна стоимостью 202 млн руб.

О результатах расследования позднее не сообщалось, но факт остаётся фактом: в области не обеспечено надлежащее хранение зерна интервенционного фонда и зерна для государственных нужд. К состоянию банкротства два крупнейших предприятия по хранению и переработке продукции «Орловская хлебная база № 36» и ЗАО «Орловский мелькомбинат» пришли в период управления АПК региона «эффективным менеджером» Дмитрием Бутусовым. А ведь они принимали на хранение значительный объём зерна и масличных культур. Способна ли собственная инфраструктура орловских фермеров обеспечить надлежащие условия для хранения и подработки зерна на экспорт? К сожалению, нет: первый же год с дождями во время уборки грозит серьёзными убытками.

Орловское село – площадка для олигархов

Повторим, в тех регионах, где хотят работать для людей и предупреждать негативные процессы в сельском хозяйстве, чиновники находят возможность разрабатывать и принимать соответствующие законы и программы.

К примеру, в Белгородской области в 2010–2015 годах действовала региональная программа «Известкование кислых почв на территории Белгородской области на 2010–2015 годы», часть которой была реализована в рамках программы «Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской области на 2011−2018 годы». Ее основные направления – переход хозяйств на дифференцированные севообороты, увеличение посевов многолетних трав, что положительно сказывается на почвенном составе, широкое внедрение сидеральных и промежуточных культур, использование технологий сберегающего земледелия и в конечном итоге практический полный уход от применения минеральных удобрений в пользу органики.

В Воронежской области действует Закон «О производстве органической сельскохозяйственной продукции». В нем прописаны основные требования к выращиванию растений и животных – не промышленным способом, с учетом местных условий, с минимальным загрязнением среды и акцентом на переработку отходов (а также побочных продуктов), предполагающую возвращение питательных веществ в почву. Безусловно, он будет гармонизирован в соответствии с новым российским законодательством.

Но наших чиновников «с асфальта», привыкших забалтывать, а не решать проблемы, манят дела «космического масштаба». Вместо того, чтобы заниматься кропотливой работой по сохранению основного средства производства – земли и обеспечивать устойчивость малых и средних аграрных предприятий, они активно поддерживают нескольких олигархов, которые сами себе выбивают кредиты, на «автомате» обрабатывают поля, сидят в Москве, подсчитывают прибыли и при этом не несут никакой социальной ответственности.