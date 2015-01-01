«Делайте что хотите…»

№13 (461) от 19 апреля 2017 г.

Как Потомский «Алросу» «сдал»

В конце прошлого лета орловские СМИ опубликовали информацию о предстоящем закрытии в Орле очередного промышленного предприятия. Речь шла о фабрике по огранке алмазов «Орел-АЛРОСА», работавшей в нашем городе с 2000 года. Тогда же, а августе, несколько изданий опубликовали открытое письмо сотрудников предприятия к губернатору Потомскому, в котором люди просили его оказать личное содействие и сохранить производство и коллектив. Наивные работники «Орел-АЛРОСА» еще не знали, что Потомский уже дал зеленый свет на закрытие предприятия.

Инициатором ликвидации производства в Орле выступила компания «АЛРОСА» (АК «АЛРОСА» (ПАО), которой принадлежал 51% долей в ООО «Орел-Алроса». Несмотря на то, что с 2010 года орловское предприятие вело рентабельную экономическую деятельность, в 2014 году компания «АЛРОСА» приняла решение реорганизовать ограночный комплекс.

– На предприятии работало 126 человек, средняя заработная плата за последний отчетный период составляла около 23 тыс. руб., – рассказал «Орловской среде» экс-генеральный директор ООО «Орел-Алроса» Максим Земляков. – Соответственно, всегда и вовремя выплачивались все бюджетные отчисления. Но в разрезе принятых решений о реорганизации ограночного комплекса АК «АЛРОСА» Орловская область могла потерять данное предприятие, что в конечном итоге и случилось.

При этом, отмечает Максим Земляков, решение о закрытии не было спонтанным: руководство АК «АЛРОСА» было вынуждено учитывать позицию орловской стороны. Дело в том, 38,2% долей в ООО «Орел-Алроса» владело АИЖК Орловской области, которое, в свою очередь, почти на 100% является собственностью Орловской области. То есть у губернатора Потомского и его команды в руках были достаточно мощные рычаги, чтобы повлиять на решение руководства «АЛРОСА» – и топ-менеджеры компании это понимали.

– Поэтому, – рассказывает Максим Земляков, – 26 января 2016 года состоялась встреча президента АК «АЛРОСА» Андрея Жаркова и губернатора Орловской области Вадима Потомского. Данная встреча должна была определить дальнейший вектор развития, а точнее, будет ли существовать предприятие или нет, так как к тому времени АК «АЛРОСА» больше склонялось к полному закрытию площадки в Орле. Поэтому мнение губернатора по данному вопросу могло решить дальнейшую судьбу предприятия. Логично предположить, что губернатор должен был проявить заинтересованность в сохранении производства, так как это – налоговые отчисления, трудовая занятость населения, проживающего в Орловской области, и как следствие – стабильная социальная обстановка в регионе.

Однако, как оказалось, губернатор Потомский был заинтересован совершенно в другом.

– Никто не мог предположить, что на встрече с президентом АК «АЛРОСА» губернатор вопреки всякому здравому смыслу произнесет слова, которые впоследствии убьют данное предприятие и развяжут руки компании «АЛРОСА» для ухода с площадки в Орле. Дословно это прозвучало так: «Отдайте здание и делайте с предприятием что хотите». (Речь идет о четырехэтажном здании на Наугорском шоссе, 5, принадлежащем орловскому предприятию. – Прим. ред.). Данная позиция удивила не только руководство ООО «Орел-АЛРОСА», но и даже представителей компании.

Тем не менее, удивившись, руководство «АЛРОСА» решило пойти на сделку. Все попытки сохранить орловское предприятие, предпринятые его директором и коллективом, оказались безрезультатны: со второго полугодия 2016-го на «Орел-АЛРОСА» прекратили поставлять алмазы (несмотря на то, что в первом полугодии предприятие сработало с прибылью), затем ввели конкурсное управление и к концу года обанкротили.

– Справедливости ради надо сказать, что губернатор пытался исправиться и объяснить в письме АК «АЛРОСА», что его неправильно поняли, – отмечает Максим Земляков, – но, как говорится, «что сказано языком, то не вырубишь топором».

Действительно, Потомскому не в первый раз приходится разъяснять, что он имел в виду, выдавая ту или иную фигуру речи, – будь то путешествие Ивана Грозного в Петербург или выпады в адрес чепушил с блокнотами и ручками. Но в данном случае, полагаем, его поняли как раз правильно. Не случайно же в ноябре 2016 года вице-президент АК «АЛРОСА», уже знавший, что в декабре имущество «Орел-АЛРОСА» будет выставлено на торги, просил предусмотреть в бюджете представительства АК «АЛРОСА» в Орле 25 миллионов рублей для выкупа на торгах в первом квартале 2017 года здания на Наугорском шоссе. В связи с достигнутыми договоренностями выкупленное здание планировалось безвозмездно передать администрации области во втором квартале 2017 года (копия соответствующего документа имеется в распоряжении редакции «ОС»).

Таким образом, губернатор Потомский согласился на фактическую ликвидацию успешно работавшего предприятия за 25 миллионов. Самое же интересное, что в феврале этого года в АК «АЛРОСА» сменился президент: Андрей Жарков, с которым Потомский и договаривался о безвозмездной передаче здания, ушел в отставку. С новым президентом у орловского губернатора никаких договоренностей не было. Юридических оснований отдавать недвижимость администрации области – нет. Так что вовсе не факт, что здание передадут в областную собственность. Тем более что дело уже сделано: предприятие «успешно» закрыто, около 130 человек, в том числе одинокие матери и многодетные сотрудники, выброшены на улицу. Их семьи остались без средств к существованию, поскольку уникальные специалисты в сфере алмазообработки вряд ли могут быть востребованы в Орле, где нет вообще никакой работы. Зарплата коллективу фабрики не выплачивается с ноября прошлого года (средний фонд заработной платы в «Орел-АЛРОСА» составлял порядка 2,5 миллиона рублей в месяц). Областная власть во главе с губернатором Потомским при этом не предприняла никаких попыток спасти «Орел- АЛРОСА», несмотря на то, что область в лице АИЖК владела солидным пакетом акций. Правда, в октябре прошлого года, когда орловское предприятие уже прекратило свою деятельность, руководитель Департамента промышленности и связи Орловской области Геннадий Парахин заявлял, что региональные власти сотрудничают с «перспективными инвесторами, готовыми создать на базе предприятия производство сапфиров» и «могут помочь ему с вложениями». Но такие заявления в Орле слышали не однажды – и в ситуации с банкротством «Орлэкса», и в аналогичном случае с «Дормашем». Результат известен: инвесторов нет, «Орлэкса» с «Дормашем» – нет. «АЛРОСА» тоже больше нет. Спасибо, Вадим, что ты к нам приехал!

Вениамин Всеволожский