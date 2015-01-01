«Делайте что хотите…»

№13 (461) от 19 апреля 2017 г.

 

Как Потомский «Алросу» «сдал»

В конце прошлого лета орловские СМИ опубликовали информацию о предстоящем закрытии в Орле очередного промышленного предприятия. Речь шла о фабрике по огранке алмазов «Орел-АЛРОСА», работавшей в нашем городе с 2000 года. Тогда же, а августе, несколько изданий опубликовали открытое письмо сотрудников предприятия к губернатору Потомскому, в котором люди просили его оказать личное содействие и сохранить производство и коллектив. Наивные работники «Орел-АЛРОСА» еще не знали, что Потомский уже дал зеленый свет на закрытие предприятия.

Инициатором ликвидации производства в Орле выступила компания «АЛРОСА» (АК «АЛРОСА» (ПАО), которой принадлежал 51% долей в ООО «Орел-Алроса». Несмотря на то, что с 2010 года орловское предприятие вело рентабельную экономическую деятельность, в 2014 году компания «АЛРОСА» приняла решение реорганизовать ограночный комплекс.

– На предприятии работало 126 человек, средняя заработная плата за последний отчетный период составляла около 23 тыс. руб., – рассказал «Орловской среде» экс-генеральный директор ООО «Орел-Алроса» Максим Земляков. – Соответственно, всегда и вовремя выплачивались все бюджетные отчисления. Но в разрезе принятых решений о реорганизации ограночного комплекса АК «АЛРОСА» Орловская область могла потерять данное предприятие, что в конечном итоге и случилось.

При этом, отмечает Максим Земляков, решение о закрытии не было спонтанным: руководство АК «АЛРОСА» было вынуждено учитывать позицию орловской стороны. Дело в том, 38,2% долей в ООО «Орел-Алроса» владело АИЖК Орловской области, которое, в свою очередь, почти на 100% является собственностью Орловской области. То есть у губернатора Потомского и его команды в руках были достаточно мощные рычаги, чтобы повлиять на решение руководства «АЛРОСА» – и топ-менеджеры компании это понимали.

– Поэтому, – рассказывает Максим Земляков, – 26 января 2016 года состоялась встреча президента АК «АЛРОСА» Андрея Жаркова и губернатора Орловской области Вадима Потомского. Данная встреча должна была определить дальнейший вектор развития, а точнее, будет ли существовать предприятие или нет, так как к тому времени АК «АЛРОСА» больше склонялось к полному закрытию площадки в Орле. Поэтому мнение губернатора по данному вопросу могло решить дальнейшую судьбу предприятия. Логично предположить, что губернатор должен был проявить заинтересованность в сохранении производства, так как это – налоговые отчисления, трудовая занятость населения, проживающего в Орловской области, и как следствие – стабильная социальная обстановка в регионе.

Однако, как оказалось, губернатор Потомский был заинтересован совершенно в другом.

– Никто не мог предположить, что на встрече с президентом АК «АЛРОСА» губернатор вопреки всякому здравому смыслу произнесет слова, которые впоследствии убьют данное предприятие и развяжут руки компании «АЛРОСА» для ухода с площадки в Орле. Дословно это прозвучало так: «Отдайте здание и делайте с предприятием что хотите». (Речь идет о четырехэтажном здании на Наугорском шоссе, 5, принадлежащем орловскому предприятию. – Прим. ред.). Данная позиция удивила не только руководство ООО «Орел-АЛРОСА», но и даже представителей компании.

Тем не менее, удивившись, руководство «АЛРОСА» решило пойти на сделку. Все попытки сохранить орловское предприятие, предпринятые его директором и коллективом, оказались безрезультатны: со второго полугодия 2016-го на «Орел-АЛРОСА» прекратили поставлять алмазы (несмотря на то, что в первом полугодии предприятие сработало с прибылью), затем ввели конкурсное управление и к концу года обанкротили.

– Справедливости ради надо сказать, что губернатор пытался исправиться и объяснить в письме АК «АЛРОСА», что его неправильно поняли, – отмечает Максим Земляков, – но, как говорится, «что сказано языком, то не вырубишь топором».

Действительно, Потомскому не в первый раз приходится разъяснять, что он имел в виду, выдавая ту или иную фигуру речи, – будь то путешествие Ивана Грозного в Петербург или выпады в адрес чепушил с блокнотами и ручками. Но в данном случае, полагаем, его поняли как раз правильно. Не случайно же в ноябре 2016 года вице-президент АК «АЛРОСА», уже знавший, что в декабре имущество «Орел-АЛРОСА» будет выставлено на торги, просил предусмотреть в бюджете представительства АК «АЛРОСА» в Орле 25 миллионов рублей для выкупа на торгах в первом квартале 2017 года здания на Наугорском шоссе. В связи с достигнутыми договоренностями выкупленное здание планировалось безвозмездно передать администрации области во втором квартале 2017 года (копия соответствующего документа имеется в распоряжении редакции «ОС»).

Таким образом, губернатор Потомский согласился на фактическую ликвидацию успешно работавшего предприятия за 25 миллионов. Самое же интересное, что в феврале этого года в АК «АЛРОСА» сменился президент: Андрей Жарков, с которым Потомский и договаривался о безвозмездной передаче здания, ушел в отставку. С новым президентом у орловского губернатора никаких договоренностей не было. Юридических оснований отдавать недвижимость администрации области – нет. Так что вовсе не факт, что здание передадут в областную собственность. Тем более что дело уже сделано: предприятие «успешно» закрыто, около 130 человек, в том числе одинокие матери и многодетные сотрудники, выброшены на улицу. Их семьи остались без средств к существованию, поскольку уникальные специалисты в сфере алмазообработки вряд ли могут быть востребованы в Орле, где нет вообще никакой работы. Зарплата коллективу фабрики не выплачивается с ноября прошлого года (средний фонд заработной платы в «Орел-АЛРОСА» составлял порядка 2,5 миллиона рублей в месяц). Областная власть во главе с губернатором Потомским при этом не предприняла никаких попыток спасти «Орел- АЛРОСА», несмотря на то, что область в лице АИЖК владела солидным пакетом акций. Правда, в октябре прошлого года, когда орловское предприятие уже прекратило свою деятельность, руководитель Департамента промышленности и связи Орловской области Геннадий Парахин заявлял, что региональные власти сотрудничают с «перспективными инвесторами, готовыми создать на базе предприятия производство сапфиров» и «могут помочь ему с вложениями». Но такие заявления в Орле слышали не однажды – и в ситуации с банкротством «Орлэкса», и в аналогичном случае с «Дормашем». Результат известен: инвесторов нет, «Орлэкса» с «Дормашем» – нет. «АЛРОСА» тоже больше нет. Спасибо, Вадим, что ты к нам приехал!

Вениамин Всеволожский

 

Птицефабрика «Орловские зори», похоже, идет ко дну
В Орловской области объем сельхозпроизводства вырос на 26%
Цыплят по осени считают
Опубликовано 19 Апр 2017 в 13:33. В рубриках: Экономика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 92

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"