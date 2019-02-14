14 февраля 2019



Дело 22-летней орловчанки, убившей своего парня и расчленившей его тело, направлено в суд

Следственными органами Следственного комитета РФ  по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы города Орла, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершего).

Следствием установлено, что 11 февраля 2018 года обвиняемая, находясь в квартире дома, расположенного по ул. Бурова города Орла, задушила своего 24-летнего знакомого и расчленила его тело.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК.

 

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Опубликовано 14 Фев 2019 в 14:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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