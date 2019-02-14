Дело 22-летней орловчанки, убившей своего парня и расчленившей его тело, направлено в суд

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы города Орла, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершего).

Следствием установлено, что 11 февраля 2018 года обвиняемая, находясь в квартире дома, расположенного по ул. Бурова города Орла, задушила своего 24-летнего знакомого и расчленила его тело.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК.