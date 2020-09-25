Дело о хищениях на “Титанике” внезапно сдвинулось с мертвой точки

В результате вмешательства прокуратуры приняты меры к активизации расследования уголовного дела о хищении денежных средств, выделенных на строительство в Орле многофункционального медицинского центра, известного в народе как “Титаник”. Как сообщили в ведомстве, прокурор Орловской области Владислав Малкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного еще несколько лет назад по факту хищения бюджетных средств, выделенных на выполнение комплекса работ по завершению строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница».

Так, предварительно установлено, что в рамках заключенного между Орловской областной клинической больницей и ЗАО «Союзинформ» государственного контракта подрядной организацией были выполнены определенные работы по завершению строительства многопрофильного медицинского центра. Вместе с тем, следствием установлено, что стоимость работ, отраженная в акте приемки, завышена. Фактически не выполнены работы на сумму более 230 млн рублей, которые были необоснованно перечислены подрядчику. По указанному факту СЧ СУ УМВД России по Орловской области расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Материалы уголовного дела обсуждены на межведомственном оперативном совещании при прокуроре Орловской области. По результатам обсуждения глава регионального надзорного ведомства Владислав Малкин дал поручения о проведении ряда мероприятий координационного и надзорного характера, в результате совместно выработанных с УМВД России по Орловской области мер расследование уголовного дела активизировано.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан генеральный директор подрядной организации ЗАО «Союзинформ», ему предъявлено обвинение. При этом прокурор области обратил внимание на необходимость правовой оценки действий должностных лиц органов власти, в чьи должностные обязанности входил контроль за расходованием бюджетных средств. Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет прокуратура Орловской области.