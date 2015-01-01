Дело о сносе пристройки к ресторану «Славутич» близится к концу

Суд удовлетворил иск прокуратуры Орловской области к ООО «Славутич» и УМИЗ администрации Орла. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, суд признал недействительным договор по передаче в аренду земельного участка для размещения кафе по адресу: ул. Гостиная, 2-а, г. Орел. В ходе предшествовавшей обращению в суд проверки было установлено, что ООО «Славутич» арендовало земельный участок с 2002 года на основании незаконных постановлений мэра города и руководителей Управления госимущества Орловской области, вынесенных в обход публичных процедур, а также без проведения торгов.

Арендная плата обществу необоснованно рассчитывалась как арендатору, получившему земельный участок в аренду без торгов на льготных основаниях, в связи с чем судом удовлетворено требование прокурора о взыскании разницы с рыночной стоимостью права аренды за период с 01.01.2015 по 31.12.2017. Суд обязал ООО «Славутич» в течение 20 дней со дня вступления решения в законную силу освободить земельный участок путем демонтажа кафе и взыскал с общества в казну муниципального образования более 263 тысяч рублей. Важная деталь — решение суда в законную силу еще не вступило. А это значит, что точку пока ставить рано.

 

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Опубликовано 29 Июн 2018 в 12:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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