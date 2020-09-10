Дело профессора ОГУ, обвиняемого в получении взяток, направлено в суд

Профессор кафедры общей хирургии и анестезиологии медицинского института ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» предстанет перед судом.

Следственными органами СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении профессора кафедры общей хирургии и анестезиологии медицинского института ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки).

Следствием установлено, что в марте 2019 года обвиняемый из корыстной заинтересованности выставил студентам положительные оценки по учебной дисциплине без фактической проверки их знаний и контроля успеваемости. Всего обвиняемый получил как лично, так и через посредников, в качестве взяток денежные средства на общую сумму 149 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК по Орловской области.