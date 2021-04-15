15 апреля 2021



Дело троснянских чиновников, превысивших должностные полномочия, направлено в суд

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Троснянского района Орловской области по социальным вопросам, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Троснянского района и заместителя главы администрации Троснянского района по экономике и финансам.

Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

Следствием установлено, что чиновники в нарушение должностных инструкций превысили свои должностные полномочия при вводе в эксплуатацию жилого дома № 8 по улице Генерала Пухова в н.п. Тросна, построенного в 2017 году ООО «Гранит», приняв в муниципальную собственность 8 квартир без привлечения специалистов для проверки соответствия жилья необходимым требованиям. Квартиры были предоставлены лицам из числа детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе следствия установлено, что данные жилые помещения не пригодны для проживания, а денежные средства за их приобретение необоснованно перечислены ООО «Гранит» администрацией Троснянского района.

Ущерб составил более  8  млн. руб.

По уголовному делу проведено 20 осмотров мест происшествия, предметов, документов, 20 судебных экспертиз, признано потерпевшими 8 жителей Троснянского района, допрошены более 30 свидетелей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует региональное СУ СК.

 

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Опубликовано 15 Апр 2021 в 14:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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