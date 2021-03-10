Дело Трота: есть ли жизнь после выборов?

№8 (632) от 10 марта 2021 г.

Для экс-кандидата в депутаты Орловского городского Совета пятого созыва Станислава Трота завершилась более чем пятилетняя эпопея разбирательств с правоохранительными органами после обнаружения им вскрытых конвертов с бюллетенями досрочного голосования на участке, применения в отношении кандидата в депутаты физической силы и получения им травмы. Впрочем, во время и после той избирательной кампании полковник Вооруженных Сил в запасе, ветеран боевых действий, имеющий за плечами тридцатилетний опыт безупречной службы, получил немало других впечатлений.

Все началось с того, что встречи Трота с избирателями во время предвыборной кампании 2016 года стали проходить под «аккомпанемент» работающих бензопил и триммеров. Работники муниципального предприятия, которым в то время руководил конкурент Трота на выборах, активизировались по вечерам — с 17.00 до 19.30. За три дня до выборов стали распространяться листовки, содержащие недвусмысленные намёки на, мягко говоря, непорядочность Станислава Трота. Опусы аналогичного содержания появились и в Интернете. Трот предпринял несколько безуспешных попыток пресечь эти нарушения, обратившись в соответствующие органы.

Накануне дня голосования Трот зафиксировал конверты с признаками вскрытия, в которых находились бюллетени избирателей, проголосовавших досрочно. О данном факте он сообщил в полицию, СК и прокуратуру. Снова безрезультатно. Утром, в день выборов, прибыв на избирательный участок, он стал самостоятельно фиксировать уже законное вскрытие конвертов на мобильный телефон. От Трота потребовали удалиться.

Я принял решение не уходить до прибытия представителя Следственного комитета. Чем это мне грозило, я не предполагал, — рассказывал экс-кандидат в депутаты. — Три молодых здоровых парня стали выводить меня силой, я поскользнулся, упал, мне, лежащему, стали ломать руки… От болевого шока я потерял сознание, меня бросили у выхода, на ступеньках, не проявив уважения ни к моему возрасту (мне было 58 лет), ни к моему званию, ни к статусу.

— За время службы, при выполнении воинского долга (я ветеран боевых действий) я ни разу не подвергался таким насильственным действиям, а тут в мирной обстановке… и со стороны кого? Блюстителей порядка…

— Меня увезли в отдел полиции. Уже позже отвезли в травмпункт, где зафиксировали повреждение связок левого плеча. Потом под конвоем меня отвезли в районный суд. Я больше суток не спал, был голоден, под конвоем меня водили в туалет пить воду из-под крана.

В результате Трот не смог проголосовать, судили его «экстренно» — в воскресенье.

— По этой ситуации в следственном отделе по Заводскому району г. Орла СУ СК России по Орловской области проводились проверки: по факту вскрытия конвертов с избирательными бюллетенями досрочного голосования и повторного их заклеивания и по неправомерным действиям сотрудников полиции и нанесения мне телесных повреждений, — рассказал Трот. —

Статья 140 УПК РФ указывает, что поводом для возбуждения уголовного дела служит заявление о преступлении, а также сообщение о совершенном или готовящемся преступлении. Заявление было, факт вскрытия конвертов подтвержден фотографиями и установлен экспертом регионального УМВД, то есть признаки преступления были налицо. Однако уголовное дело о фальсификации избирательных документов не возбудили. По неправомерным действиям сотрудников полиции и причинению вреда здоровью также уголовное дело не было возбуждено. Хотя сотрудники полиции не предъявили мне веских оснований для удаления из помещения для голосования.

Принятое решение комиссии избирательного участка о моем удалении было более чем сомнительное, так как работе комиссии я не препятствовал, — поясняет Трот. — В решении не указывалось, какое я допустил нарушение, а само решение до меня не доводилось. Позже на очной ставке на вопрос: «Как я препятствовал работе комиссии?» председатель избирательного участка ответила: «Тем, что вызывали полицию». Это что, нарушение? В ходе судебных разбирательств у сотрудника полиции спросили: «Вы выяснили, за что надо вывести Трота?», он ответил: «Я — нет». На очной ставке подполковнику полиции следователь задал вопрос: «Поясните, на каком основании было принято решение об удалении с избирательного участка?», он ответил: «Я не готов сказать, в чем выразились нарушения, допущенные Тротом». Спрашивается, зачем тогда выводили? После пятилетней тягомотины и отписок, 29 января 2020 года следственным отделом по Заводскому району г. Орла было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В декабре 2019 года Орловский областной суд частично удовлетворил исковое заявление экс-кандидата в депутаты Орловского городского совета пятого созыва Станислава Трота и присудил ему компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в сумме свыше 50 000 рублей. Решение подлежало исполнению Министерством финансов РФ за счет средств федерального бюджета.

В решении Орловского областного суда от 3.12.2019 г. отмечалось: «…Постановления дознавателей отменялись вследствие невыполнения всех следственных действий и несоответствия требованиям уголовного процессуального законодательства. При отмене постановлений о приостановлении производства по уголовному делу дознавателям давались указания о проведении конкретных следственных действий, однако эти указания игнорировались и не выполнялись, в связи с чем указанные постановления отменялись… Также установлено, что органом дознания допускались длительные периоды бездействия… Оценивая поведение административного истца, потерпевшего по уголовному делу, суд не находит, что его действия повлекли увеличение срока судопроизводства по делу. Напротив, административный истец активно исполнял предоставленные процессуальные права… Анализ причин длительного срока судопроизводства по данному уголовному делу свидетельствует о том, что основными факторами такой длительности явились не сложность дела и необходимость производства большого числа следственных действий, а нераспорядительность и неэффективные действия органов дознания, длительные периоды бездействия…».

В июле 2020 года Станислав Трот обратился в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ с кассационной жалобой, в которой указал: «Я так и остался оклеветанным. Правоохранительные органы меня не защитили, преступник не привлечен к ответственности. Должностные лица, допустившие волокиту и закрытие дела по истечении срока давности, также не понесли наказание». «Считаю, что назначенная судом компенсация не соответствует нормам материального права».

Позже Станислав Трот обращался к председателю Верховного суда РФ. Его жалобы были оставлены без удовлетворения.

Сегодня, по истечении более чем пяти лет, Станислав Трот не считает, что ему не удалось добиться справедливости. Более того, то, как вели себя во время всей этой «истории» отдельные представители официальных ведомств, развеяли последние сомнения Трота по поводу её существования в отдельно взятой Орловской области.

Ольга Рождествина