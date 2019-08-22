22 августа 2019



День Государственного флага в Орле (6+)

22 августа город Орел присоединился к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. По Ленинскому мосту, ул. Ленина, площади Ленина пронесли национальный триколор, флаги и ленты бело-сине-красного цвета.

Под звуки песен военных лет в исполнении оркестра ФСО России колонна дошла до Городского парка культуры и отдыха, где состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным орловцам. Затем выступили артисты ансамбля «Славица».

Далее в течение дня в центре города пройдут различные молодежные акции: в 12.00 в сквере А.П. Ермолова — мероприятие «Под флагом России», в то же время у памятника Н.С. Лескова — «Наш флаг — наша гордость!», в 13.00 на площадке перед Многофункциональным центром (ул. Ленина, 1) — «Флаги России».

Присоединятся к празднованию Дня Государственного флага РФ и библиотеки. Так, в Центральной детской библиотеке им. И.А. Крылова в 15.00 начнется квест-игра «Знатоки российской символики», в это же время в библиотеке им. В.В. Маяковского стартует историко-патриотическая акция «Российский триколор».

По информации администрации города Орла.

 

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Опубликовано 22 Авг 2019 в 13:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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