День Государственного флага в Орле (6+)

22 августа город Орел присоединился к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. По Ленинскому мосту, ул. Ленина, площади Ленина пронесли национальный триколор, флаги и ленты бело-сине-красного цвета.

Под звуки песен военных лет в исполнении оркестра ФСО России колонна дошла до Городского парка культуры и отдыха, где состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным орловцам. Затем выступили артисты ансамбля «Славица».

Далее в течение дня в центре города пройдут различные молодежные акции: в 12.00 в сквере А.П. Ермолова — мероприятие «Под флагом России», в то же время у памятника Н.С. Лескова — «Наш флаг — наша гордость!», в 13.00 на площадке перед Многофункциональным центром (ул. Ленина, 1) — «Флаги России».

Присоединятся к празднованию Дня Государственного флага РФ и библиотеки. Так, в Центральной детской библиотеке им. И.А. Крылова в 15.00 начнется квест-игра «Знатоки российской символики», в это же время в библиотеке им. В.В. Маяковского стартует историко-патриотическая акция «Российский триколор».

По информации администрации города Орла.