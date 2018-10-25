25 октября 2018



День народного единства в Орле. Программа мероприятий

3 и 4 ноября для жителей и гостей Орла подготовлены развлекательные мероприятия.

В субботу, 3 ноября, с 10.00 на трех площадках города — перед КДЦ «Металлург», на площади Жукова и Комсомольской площади, развернется масштабная ярмарка. Орловские производители представят гостям широкий ассортимент мясной и молочной продукции, овощей и фруктов, хлебобулочных и макаронных изделий. На ярмарках выступят городские творческие коллективы. Время работы развлекательной площадки — до 12.00.

4 ноября также с 10.00 до 12.00 ярмарки будут организованы на площади Жукова и перед КДЦ «Металлург».

В воскресенье в 12.00  на центральной площади Ленина будет организован традиционный «Хоровод единства».

 

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Опубликовано 25 Окт 2018 в 14:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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