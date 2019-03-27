День «первого огурца»

№11 (548) от 27 марта 2019 г.

На прошлой неделе «Агропромышленная компания «Кумир» заявила о начале практической реализации проекта по производству овощей в защищенном грунте. Глава региона Андрей Клычков лично попробовал первый тепличный огурец и остался им очень доволен. Орловские огурцы уже появились на прилавках местных магазинов, стоят они не дороже и не дешевле «привозных» тепличных овощей.

Орловская область вновь оштрафована

Во время всеобщей радости и дегустации свежих огурцов, в этот же день, 20 марта 2019 года, на сайте Минсельхоза появилась информация о средствах, подлежащих возврату из региональных бюджетов в федеральный в связи с недостижением значений показателей результативности предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.

Не удивительно, что в числе проштрафившихся регионов по направлению «Объем произведенных овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях в 2018 году» вновь оказалась Орловская область. Сумма штрафа внушительна и составляет 4 111 838,95 руб. Фактически показатель исполнен лишь на 7,26 % (!!!) и является самым низким по России. В целом по стране показатель исполнен на 109,9 %, по ЦФО – на 109,2 %.

Предполагал ли такой исход Клычков, посещая по рекомендации зампреда по АПК Бутусова мценское ООО «Виннер», единственное в регионе специализированное овощеводческое предприятие с замкнутым циклом производства? В то время оно еще «дышало», но предприятию требовалась помощь – счета организации заблокировали перед началом весенних полевых работ из-за сложностей с погашением краткосрочного кредита. Требовалась программа по выводу предприятия из кризиса, но никто не помог. Итог – более двухсот человек остались без работы, область не выполнила показатель по производству овощей открытого грунта.

В 2018 году производство овощей (открытого и закрытого грунта в личных подсобных хозяйствах граждан; в сельхозорганизациях тепличные овощи не производились) снизилось и составило всего 49,1 тыс. тонн (92,8 % к 2017 году). Медицинская норма по овощам на человека – 120 кг в год, Орловская область производит лишь 66,3 кг овощей в расчете на человека (55,3 % от нормы). Удельный вес Орловской области в общем производстве овощей в Российской Федерации – всего 0,4 % . Ничтожно малая цифра.

Три из семи, один из трёх

Напомним, в течение четырех последних лет орловские чиновники заявляли семь проектов по выращиванию овощей в закрытом грунте общей стоимостью более 15 млрд руб. Тем не менее до 2019 года в сельхозорганизациях региона тепличные овощи не производились. Зато за это время было фактически уничтожено промышленное овощеводство открытого грунта.

Инвестиционное соглашение о строительстве комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте было подписано ООО АПК «Кумир» с правительством Орловской области еще в сентябре 2014 года экс-губернатором Потомским. Акции «Юбилейного» выкупил «Кумир» за 120,7 млн руб. После этого региональное правительство сообщало, что «Кумир» будет восстанавливать тепличное хозяйство и «минимальная площадь комплекса составит 20 га». Параметры проекта постоянно корректировались, в итоге первые овощи появились в марте 2019 года, а вместо 20 обещанных гектаров теплиц построено лишь 7,5. Почему так произошло?

Гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова еще в 2016 году в интервью газете «Коммерсант Черноземье» назвала основные причины срыва сроков запуска новых проектов в тепличном овощеводстве Орловской области.

Проблема, по ее словам, заключается в нежелании банков финансировать компании, не имеющие опыта работы в тепличной отрасли и достаточной залоговой базы. Эксперт также отмечала, что для крупных профильных инвесторов Орловская область может быть «малопривлекательной» по ряду причин: «Во-первых, в регионе невысокий платежеспособный спрос населения на межсезонные тепличные овощи из-за низкого уровня дохода. Во-вторых, с точки зрения межрегионального экспорта область имеет невыгодное географическое положение – рядом находятся субъекты, где тепличное производство уже налажено, в частности Белгородская область».

Генеральный директор ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова напомнила, что при выборе региона для реализации проекта инвестор учитывает интерес обладминистрации, а также меры господдержки. «С ними сроки окупаемости могут снизиться с 10-12 до 7-8 лет», – уточнила она. Семь тепличных проектов для небольшой Орловской области, по ее мнению, «однозначно много», и маловероятно, что они все были бы реализованы. Это объясняется высокой процентной ставкой банков, необходимостью высокой залоговой базы для кредитования, а также отсутствием в регионе специалистов для работы на тепличных комбинатах.

Эксперты тепличной отрасли оказались правы. Из семи заявленных в регионе проектов лишь три, один из которых «Кумир», подошли к стадии практической реализации.

Тепличный рынок перенасыщен

По оценкам Минсельхоза, производство тепличных овощей в России в 2018 г. превысило 1 млн тонн, что больше рекордного показателя 2017 г. на 12,3%. Тем временем, в 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию еще около 230 га теплиц.

Наиболее крупные проекты реализуют четыре компании:

«ЛипецкАгро» ведёт строительство двух очередей тепличных комбинатов пятого поколения на 27,3 га. С пуском этих комплексов общая площадь теплиц достигнет 67,7 га. Это позволит увеличить сбор общего урожая холдинга до 61,5 тыс. тонн свежих томатов и огурцов. Стоимость проекта оценивается в 8,7 млрд рублей.

Компания «Агрокультура групп» за три года реализовала проект строительства тепличного комплекса площадью 76 га в Московской области под Каширой. Запуск последней, четвертой, очереди состоялся в конце 2018 года. В этом году предприятие планирует начать новое строительство и в перспективе довести площади до 250 га.

Третьим крупнейшим предприятием защищенного грунта является УК «Технологии тепличного роста», которая владеет двумя комбинатами в Тюменской и Московской областях площадью 41 га. Их общая мощность составляет 19 тыс. т овощей в год. В этом году предприятие запустит четыре комплекса.

Агропромышленный холдинг «Эко-культура» в скором времени может стать одним из крупнейших тепличных предприятий в нашей стране. Сегодня в состав группы компаний входят три комбината общей площадью 62 га, расположенных в Ставропольском крае, комплекс на семь гектаров в Ленинградской области, распределительные центры в данных регионах и Московской области. Более того, холдинг начал реализацию еще нескольких тепличных проектов в Ставропольском крае, Воронежской, Липецкой и Тульской областях.

Другие компании также ведут активное строительство тепличных комплексов в Московской, Новосибирской, Ростовской, Липецкой областях.

Кроме того, в Курской, Московской и Тульской областях активно ведётся строительство трех комплексов по выращиванию шампиньонов; объем инвестиций составляет свыше 10 млрд рублей.

Всего, по прогнозам Минсельхоза России, в 2019 году отечественные сельхозорганизации соберут порядка 1,3 млн тонн овощей защищенного грунта. Прирост к рекордному результату прошлого года составит более 200 тыс. тонн. При этом в ближайшие пять лет производство тепличных овощей может удвоиться по сравнению с 2018 годом и достигнуть 2 млн тонн в год. Так есть ли шансы у Орловской области закрепиться на перенасыщенном «тепличном» рынке?

К чему привела задержка на старте

Итак, агропромышленная компания «Кумир» заявила о строительстве второй очереди комплекса для производства 5 тыс. тонн томатов в Орловской области, орловские власти анонсируют открытие производства овощей в ООО «Эко-продукт» Болховского района и ООО «Промпарк» в Новосильском районе.

По мнению экспертов отрасли, позитивная волна массового строительства теплиц в России может привести к тому, что часть тепличных комплексов обанкротятся через несколько лет из-за изменившейся ситуации на рынке, которая производителями не учитывается.

2018 год стал последним, когда по госпрограмме развития овощеводства защищенного грунта компенсировались капитальные затраты на строительство (CAPEX) тепличных комплексов. Эти изменения могут негативно отразиться на секторе. До прошлого года инвесторам возмещалось до 20 % капзатрат, в 2018 году – 10%, в дальнейшем тепличные комплексы должны перейти только на льготное кредитование.

В текущем, 2019 году проекты в отрасли защищенного грунта исключены из списка Минсельхоза возможных получателей части вложенных инвестиций в строительство. Такая возможность сохранится лишь для новых проектов на территории Сибири и Дальнего Востока.

Таким образом, орловские тепличные предприятия, слишком задержавшиеся на старте, автоматически попадают в высококонкурентный рынок, так как основные сферы присутствия в сегменте овощей уже распределены. Чем «будут брать» орловские овощеводы-тепличники: низкой себестоимостью и ценой, качеством продукции?

Очевидная причина выращивания тепличных овощей в том, чтобы получать урожай в то время года, когда овощи нельзя выращивать в открытом грунте. Когда созревают грунтовые овощи – тепличный бизнес замирает.

Такие культуры, как салат и огурцы, не требуют столько средств для стартапа, как помидоры. Однако стоимость зимнего выращивания томатов очень высока, поэтому орловским производителям надо готовиться к тому, чтобы был гарантирован рынок сбыта и продукция реализовывалась по достаточно высокой цене, – для возврата инвестиций. В условиях возрастающей конкуренции это будет сложно.

Уровень естественного освещения в межсезонье слишком низкий, а вот цена на энергоносители, напротив, высокая. При этом есть зависимость от импортных семян, удобрений, а также конкуренция с производителями из соседних регионов. Не последним негативным фактором является падение платёжеспособного спроса населения в Орловской области в связи с низкими доходами граждан. К тому же в регионе нет развитой системы овощехранилищ и перерабатывающих мощностей.

«Есть сложности с программой»

Заявлено, что вновь строящиеся орловские комплексы принадлежат к самым современным теплицам пятого поколения Ultra Clima. В производстве используется гидропоника, то есть овощи выращиваются без почвы, на искусственных питательных средах, таких как минеральная вата, кокосовое волокно (известное как кокосовая пальма) или перлит, а субстрат служит лишь механизмом поддержки корней растений. Но так ли всё просто?

Специалисты поясняют: гидропонное производство – это управление капиталоемкое и трудоемкое. Требуется высокий уровень экспертных знаний и ежедневное внимание, тщательный климат-контроль. Все питательные вещества растворяются в воде и поставляются растениям каждый день. Растениям требуется 16 элементов для питания. Макроэлементы (N, P, K, S, Ca) необходимы в значительных количествах, тогда как растениям нужно очень небольшое количество микроэлементов (Fe, Zn, Mn, Mg, Cu, Co, Mg и др.). Нужно использовать специально разработанные для гидропоники удобрения, которые являются более чистыми (и дорогими), чем обычные, применяемые в полеводстве, для предотвращения осадков и засоров системы.

Для «удлинения» дня или для дополнения естественного солнечного света используются специальные системы освещения, однако они требуют большого количества электроэнергии для работы.

Что касается качества и безопасности тепличной продукции, то здесь тоже всё неоднозначно. Гидропоника, хотя и использует экологические процессы, не является органическим методом, так как до сих пор полной замены синтетическим удобрениям в гидропонных операциях нет.

Снижение пестицидной нагрузки на первых порах не гарантирует, что в дальнейшем не будет накапливаться инфекция, в борьбе с которой будут применяться химпрепараты. По существу, должно быть обеспечено стерильное, тщательно контролируемое производство.

По поводу тщательного контроля уже сегодня есть сомнения. На «дегустации» первого урожая гендиректор «Кумира» Гурген Петросян признался, что «есть сложности с программой». Напомним, раннее официальный портал Орловской области сообщал о планируемой поставке «высокотехнологичного оборудования для теплиц». Также было заявлено о том, что «первоначальное техническое обслуживание будут координировать специалисты из Нидерландов». «Голландские координаторы» по каким-то причинам в эфир Первого областного не попали. Либо что-то пошло не так с голландским оборудованием и координаторами, либо их не было вовсе. Если это так, то «сложности с программой» никуда не денутся и рассчитывать на соблюдение «высоких технологий» не стоит.

Подготовила Наталья Зарубина