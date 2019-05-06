День Победы в Орле

Администрация Орла представила список праздничных мероприятий к Дню Победы.

С 7 по 9 мая в Орле пройдут районные митинги памяти. 7 мая — традиционно в сквере им. Л.Н. Гуртьева, на площади Героев-комсомольцев и в сквере Орловских партизан. В этот же день ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла поприветствуют на торжественном приёме в администрации города Орла.

8 мая в 10.00 в сквере Танкистов состоятся торжественная церемония подъема дубликата Красного флага, водруженного над Орлом 5 августа 1943 года, митинг Памяти, церемония возложения цветов к памятнику героям–танкистам, братской могиле и памятнику маршалу И. Баграмяну.

В 18.00 в муниципальном драматическом театре «Русский стиль» состоится музыкальный вечер «Мы помним! Мы гордимся!», посвященный Дню Победы.

9 мая в 9.00 начнется торжественная церемония возложения гирлянды Славы к стеле Воинской славы на бульваре Победы. Затем участников мероприятия приглашают на фотовыставку «Наши герои. Герои среди нас».

В 10.00 на площади Ленина состоится торжественное прохождение войск Орловского территориального гарнизона и юнармейцев, которое завершится концертом военного оркестра Академии ФСО России, духовых оркестров школ искусств города, ансамблей барабанщиц Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева и Орловского юридического института, хореографических коллективов города.

В 12.30 с площади Ленина начнется шествие «Бессмертного полка». Участники патриотической акции пройдут по ул. Горького, Октябрьскому (Герценскому) мосту, ул. Московской до Сквера Танкистов.

В 13.30 на площади Ленина будет дан старт легкоатлетическому пробегу.

С 14.00 на ул. Ленина начнет работу художественный «Вернисаж Победы».

В сквере Калинникова в 14.00 начнется выступление воспитанников и педагогов Орловской музыкальной школы № 1 имени В.С. Калинникова в рамках традиционного праздничного концерта «Живет Победа в поколениях».

С 12.00 в Городском и Детском парках начнутся праздничные концертные программы детских творческих коллективов города Орла, развернутся книжные выставки, пройдут спортивные соревнования, развлекательные викторины, конкурсы и интерактивные игры.

В 20.00 в Детском парке начнется праздничный концерт «Не гаснет в памяти свеча» с участием муниципального ансамбля танца «Славица» и солистов вокальной студии культурного центра УВД России по Орловской области. В Городском парке культуры и отдыха пройдут танцевальные вечера отдыха под гармонь.

В 17.00 у входа в Городской парк начнется патриотическая акция «Синий платочек».

В это же время на площади Ленина начнется гала-концерт «Да будет всемирное братство людей!» с участием творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, солистов–вокалистов, участников конкурсов и фестивалей.

В 19.00 тематический праздничный концерт состоится у КДЦ «Металлург».

В 22.00 на месте слияния Оки и Орлика и в сквере КДЦ «Металлург» начнется праздничный фейерверк.