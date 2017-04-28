День России в Орле

Программа праздничных мероприятий начнется в 9.00 с легкоатлетических соревнований на Центральном стадионе им. В. И. Ленина.

В 11 часов участники праздничного шествия пройдут от сквера Ермолова по улице Ленина до центральной площади. Орловские спортсмены пронесут многометровое полотно государственного российского флага. Возглавит праздничное шествие оркестр Академии ФСО России.

В 11 часов откроется выставка оружия Вооруженных Сил России в сквере Танкистов и выставка оружия и воинского снаряжения времен Великой Отечественной войны в сквере Гуртьева. Одновременно на площадке перед памятником Героям гражданской войны (Каховка) состоится информационная акция, посвященная 150-летию со дня создания Российского красного Креста.

Мастер-класс по изготовлению бумажных голубей – символов мира будет организован в 11 часов на площадке перед театром «Свободное пространство».

В 12 часов на нескольких площадках пройдет молодежная патриотическая акция «Моя Родина – Россия», где всем желающим волонтеры будут раздавать тексты гимна России и ленточки с триколором (вход на Александровский мост, площадка перед кинотеатром «Октябрь» и площадка перед зданием «Дом быта»).

Центром празднования Дня России в городе Орле станет площадь Ленина. По окончании праздничного шествия в 11.30 здесь состоится праздничный концерт «Все мы – Россия!» с участием оркестра Академии ФСО России и ансамбля «Славица».

В полдень начнутся открытый областной фестиваль для всей семьи «Во!Семья!» в Городском парке культуры и отдыха, городской шахматно-шашечный турнир на площадке у стелы «Орел – город воинской славы», спортивный праздник «Детство» на площадке перед МФЦ г. Орла.

В 12 часов на площадке перед кинотеатром «Победа» состоится концерт Молодёжного русского оркестра Орловского городского центра культуры.

В 13 часов стартует открытая велосипедная гонка-критериум по маршруту: площадь Ленина — ул. Максима Горького до пересечения с ул. Красноармейская (разворот) – ул. Максима Горького — ул. Пионерская — ул. Салтыкова-Щедрина – площадь Ленина (финиш).

В это же время на центральной площади начнется открытый городской турнир по уличному баскетболу, посвященный Дню России.

В 17 часов в Детском парке пройдет праздничный концерт «Я в России рожден».

Также в 17 часов на площади Ленина состоится концерт орловской рок-группы «Туризм» и кавер-группы «Памела, Ах!».

В 18 часов праздничный концерт пройдет на площади перед культурно-досуговым центром «Металлург».

С 19 часов можно будет принять участие в праздничных танцевальных программах «Танцуй, Россия!» в Городском парке культуры и отдыха и Детском парке.

В 19.30 на площади Ленина горожане исполнят гимн России, и праздничную программу продолжит Гала-концерт «Моя Россия».

В 21.30 небо над площадью озарит праздничный фейерверк.

Администрация города Орла.