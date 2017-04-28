День защиты детей в Орле

В 10 часов в Детском парке начнется конкурсно-игровая программа «Путешествие в детство».

В 11 часов откроется выставка детских рисунков «Ура, каникулы!», также будут организованы акция управления МЧС «Пожарные и спасатели — детям», конкурс рисунков на асфальте, викторина «Загадки-обманки» и спортивно-игровая программа «Веселая зарядка». В 12 часов в Детском парке пройдут флеш-моб и квест, мастер-класс по аппликации и прыжкам через скакалку, в 16 часов начнется концерт.

Культурно-досуговый центр «Металлург» приглашает на концерт к 11 часам. В это же время возле центра состоится открытие читального зала на свежем воздухе «С книгой на скамейке». В 18 часов «Металлург» для самых маленьких организуют игровую программу «Дорогою добра».

В 11 часов в центральной детской библиотеке имени И.А. Крылова (ул. Ленина, 16/20) состоится открытие передвижной фотовыставки портретов детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Отзовитесь, добрые сердца».

В Городском парке культуры и отдыха праздник начнется в 12 часов с выступления ансамбля «Славица». В это же время здесь стартует библиотечная акция «Солнечный букроссинг». В 13 часов в парке пройдет развлекательная программа для самых маленьких, а в 14 начнется концерт творческих коллективов.

Одним из центральных мероприятий Дня защиты детей станет праздник «На крыльях детства». Он начнется в 16 часов у ротонды возле Ленинского (Александровского) моста. В программе:

концерт воспитанников Орловского городского центра культуры;

выставка декоративно-прикладного творчества «Рукотворные чудеса»;

мастер-классы по изобразительному искусству известных мастеров и педагогов;

музыкальное состязание «Семейная гармонь»;

читательские викторины и конкурсы «Почитаем, отдохнем, время вместе проведем!»;

мастер-классы по парикмахерскому мастерству и маникюру, кондитерскому искусству от Орловского техникума сферы услуг;

бесплатное мороженое;

батут.

В 17 часов здесь же состоится торжественная регистрация рождения 1000-го ребенка (с начала 2017 года) и церемония награждения победителей открытого городского фестиваля социальной рекламы «Мир без насилия, жестокости и слез».

Кроме того, в рамках Международного дня защиты детей 1 июня сотрудники территориального отдела ЗАГС города Орла поздравят женщин, которые в этот день стали мамами. Работники ЗАГСа посетят городскую больницу им. С.П. Боткина и родильный дом, вручат молодым мамам памятные подарки.

Завершится праздник в 18 часов в Орловской хореографической школе отчетным концертом детских школ искусств города «Мира и счастья вам, дети планеты!». В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы детских школ искусств. В фойе будет проходить выставка работ учащихся Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел и Детской художественной школы. Вход свободный, информирует мэрия Орла.