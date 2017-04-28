День защиты детей в Орле

В 10 часов в Детском парке начнется конкурсно-игровая программа «Путешествие в детство».

В 11 часов откроется выставка детских рисунков «Ура, каникулы!», также будут организованы акция управления МЧС «Пожарные и спасатели — детям», конкурс рисунков на асфальте, викторина «Загадки-обманки» и спортивно-игровая программа «Веселая зарядка». В 12 часов в Детском парке пройдут флеш-моб и квест, мастер-класс по аппликации и прыжкам через скакалку, в 16 часов начнется концерт.

Культурно-досуговый центр «Металлург» приглашает на концерт к 11 часам. В это же время возле центра состоится открытие читального зала на свежем воздухе «С книгой на скамейке». В 18 часов «Металлург» для самых маленьких организуют игровую программу «Дорогою добра».

В 11 часов в центральной детской библиотеке имени И.А. Крылова (ул. Ленина, 16/20) состоится открытие передвижной фотовыставки портретов детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Отзовитесь, добрые сердца».

В Городском парке культуры и отдыха праздник начнется в 12 часов с выступления ансамбля «Славица». В это же время здесь стартует библиотечная акция «Солнечный букроссинг». В 13 часов в парке пройдет развлекательная программа для самых маленьких, а в 14 начнется концерт творческих коллективов.

Одним из центральных мероприятий Дня защиты детей станет праздник «На крыльях детства». Он начнется в 16 часов у ротонды возле Ленинского (Александровского) моста. В программе:

  • концерт воспитанников Орловского городского центра культуры;
  • выставка декоративно-прикладного творчества «Рукотворные чудеса»;
  • мастер-классы по изобразительному искусству известных мастеров и педагогов;
  • музыкальное состязание «Семейная гармонь»;
  • читательские викторины и конкурсы «Почитаем, отдохнем, время вместе проведем!»;
  • мастер-классы по парикмахерскому мастерству и маникюру, кондитерскому искусству от Орловского техникума сферы услуг;
  • бесплатное мороженое;
  • батут.

В 17 часов здесь же состоится торжественная регистрация рождения 1000-го ребенка (с начала 2017 года) и церемония награждения победителей открытого городского фестиваля социальной рекламы «Мир без насилия, жестокости и слез».

Кроме того, в рамках Международного дня защиты детей 1 июня сотрудники территориального отдела ЗАГС города Орла поздравят женщин, которые в этот день стали мамами. Работники ЗАГСа посетят городскую больницу им. С.П. Боткина и родильный дом, вручат молодым мамам памятные подарки.

Завершится праздник в 18 часов в Орловской хореографической школе отчетным концертом детских школ искусств города «Мира и счастья вам, дети планеты!». В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы детских школ искусств. В фойе будет проходить выставка работ учащихся Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел и Детской художественной школы. Вход свободный, информирует мэрия Орла.

 

Члены преступной группы Орла, действовавшей по сговору с владельцем и директором фирмы «Бежин Луг»,...
В 2014 году размер материнского капитала увеличится на 20 448 рублей
Праздничные мероприятия для орловчан в новогоднюю ночь
Опубликовано 31 мая 2017 в 15:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 44

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"