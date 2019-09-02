День знаний в Орле (6+)

Сегодня в сквере Ермолова на протяжении всего дня будут проходить различные мероприятия.

С 9.00 для малышей организованы игровые программы от Детского парка, с 10.00 — все желающие смогут принять участие в викторинах и конкурсах, организованных Централизованной библиотечной системой г.Орла.

В 15.00 для юных спортсменов стартуют «Веселые состязания», организованные ДЮСШ №1. Для любителей боевых искусств пройдет мастер-класс по кикбоксингу.

С 10.00 на площади Ленина работает тематическая книжная выставка, посвященная Дню знаний. Организатор — Орловская библиотека им. М.М. Пришвина.

В 18.00 актеры Орловского театра кукол покажут на площади Ленина театрализованное представление.

По информации администрации г. Орла.