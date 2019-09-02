2 сентября 2019



День знаний в Орле (6+)

Сегодня в сквере Ермолова на протяжении всего дня будут проходить различные мероприятия.

С 9.00 для  малышей организованы игровые программы от Детского парка, с 10.00 — все желающие смогут принять участие в викторинах и конкурсах, организованных Централизованной библиотечной системой г.Орла.

В 15.00 для юных спортсменов стартуют «Веселые состязания», организованные ДЮСШ №1. Для любителей боевых искусств пройдет мастер-класс по кикбоксингу.

С 10.00 на площади Ленина работает тематическая книжная выставка, посвященная Дню знаний. Организатор — Орловская библиотека им. М.М. Пришвина.

В 18.00 актеры Орловского театра кукол покажут на площади Ленина театрализованное представление.

По информации администрации г. Орла.

 

Ура, хэппи - энд!
В Орле изъято свыше 1200 одноразовых условных доз героина
В деревне Нижняя Лужна убрали свалку и оборудовали три контейнерные площадки
Опубликовано 02 Сен 2019 в 12:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"