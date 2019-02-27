Денег нет, а ямы есть

№7 (544) от 27 февраля 2019 г.

Депутат Орловского горсовета, руководитель общественного движения «Без Ям Орловщина» Евгений Косогов обратился с депутатским запросом к прокурору Орловской области Ивану Полуэктову, в котором попросил принять меры прокурорского реагирования к чиновникам, допустившим неэффективное расходование бюджетных средств при ремонте улично-дорожной сети в областном центре. Перед этим Евгений Косогов побывал на недавно отремонтированных Красном мосту и улице Старомосковской, о чем рассказал орловчанам в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

«20 февраля 2019 года мы выехали на улицы города Орла – в частности, на дорогу на Красном мосту, и оценили произведенный в конце 2018 года ямочный ремонт, — сообщил Косогов. — Те участки дорожного полотна, где ямочный ремонт был произведен фирмой «Гиатт», находятся в ужасном, разбитом состоянии, и уже на этих участках необходимо производить повторный ямочный ремонт.

Гарантийный ремонт здесь должна выполнять фирма «Арида», которая в 2016 году производила ремонт дорожного полотна на Красном мосту. Фирма «Арида» работала при губернаторе Потомском. Как только он уехал, и фирма «Арида» уехала вместе с ним из Орловской области и больше здесь не появлялась ни разу. На сегодняшний день у нас появилась новая фирма из Москвы – ООО «Гиатт». Я оставлю загадкой, кто эту фирму привел, но хочу сказать этому человеку, что именно на его совести работа данной компании в Орле и Орловской области… Некомпетентная организация всего с одним зарегистрированным сотрудником не в состоянии производить крупные ремонтные работы, не в состоянии производить качественный дорожный ремонт в городе Орле и Орловской области.

В конце 2018 года мы обратились в прокуратуру Орловской области с просьбой разобраться в нецелевом использовании денежных средств администрацией и УКХ города Орла, — рассказал депутат. — В конце января 2019 года был обнародован отчет КСП города Орла о результатах проверки работы УКХ в рамках содержания и ремонта улично-дорожной сети. Так вот, за 2017-2018 годы Контрольно-счетная палата выявила 23 пункта нарушений – на десятки миллионов рублей. На сегодняшний день возникает вопрос: на каком основании администрация города Орла выделяет десятки миллионов рублей на ямочный ремонт на тех участках автомобильных дорог, которые находятся на гарантии?»

Аналогичная картина и на Старомосковской улице, которую также в конце 2018 года ремонтировало ООО «Гиатт». В видеоролике, снятом Евгением Косоговым, прекрасно видно, как «замечательно», по выражению депутата, ООО «Гиатт» освоило денежные средства орловских налогоплательщиков.

Невыполнение гарантийных обязательств со стороны фирмы-подрядчика и халатное отношение чиновников УКХ к своим обязанностям, по мнению Косогова, дает прокуратуре повод привлечь их к ответственности. Как отреагирует надзорное ведомство на обращение депутата, мы обязательно сообщим читателям.

Прямая речь

Депутат Евгений Косогов:

«Мы обращаемся – уже в сотый раз – к главе региона: Андрей Евгеньевич, где контроль со стороны правительства Орловской области? Почему вы допускаете столь неэффективное расходование бюджетных средств со стороны администрации города Орла? И почему все нерадивые чиновники, которые осуществляют функцию контроля за содержанием улично-дорожной сети города Орла, до сих пор в своих креслах?»

От редакции:

Напомним, как уже писала «Орловская среда», ООО «ГИАТТ» появилось в Орле в мае 2018 года. «В течение двух майских дней – 22 и 25 мая с ООО «Гиатт» было заключено восемь муниципальных контрактов – все на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Орле. Во всех случаях заказчиком выступило Управление капитального строительства администрации г. Орла. В июле ООО «Гиатт» получило подряды на ремонт дорог от администраций Хотынецкого района и поселка Знаменка Орловского района. А в сентябре-октябре УКХ города Орла заключило с тем же ООО четыре контракта на ремонт городских дорог, тротуаров и проездов (в том числе и ямочный). Еще один подряд ООО «Гиатт» получило от «Дорожной службы». В общей сложности, это микропредприятие с одним человеком в штате получило в Орловской области 15 муниципальных контрактов на сумму чуть более 62 миллионов рублей!

Примечательно, что до 2018 г. ООО «Гиатт» ни дорожным строительством, ни ремонтом дорог не занималось, основным видом деятельности данного ООО являлась деятельность стоянок для транспортных средств.

Однако, как заметил телеграм-канал «Нострадамус», буквально через три месяца после прихода в Орёл Андрея Клычкова (он был назначен врио губернатора в октябре 2017 г.) «ГИАТТ» меняет устав, директора и добавляет новые виды деятельности, связанные со стройкой и дорожными работами.

«До 2018 г. у компании опыта работы в строительстве «ноль». В апреле «ГИАТТ» купила и нарисовала себе сайт giatt.ru, где приписала себе кучу техники и липовых контрагентов. Несложно заметить, что компания предприняла все эти действия только для того, чтобы зайти на рынок Орла. До сих пор она не получила ни одного контракта за пределами орловского региона. Техника, используемая при выполнении работ, в основном арендуется у местных подрядчиков», — пишет «Нострадамус». Таким образом, предполагает телеграм-канал, «с приходом в Орёл Клычкова была создана фирма-кошелек для небольшой компании друзей».