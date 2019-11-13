Деньги делать надо, господа!

№38 (575) от 13 ноября 2019 г.

Месяц назад «Орловская среда» опубликовала репортаж нашего корреспондента из Спасского-Лутовинова. Напомним, в начале октября там сменилось руководство – новым директором известного на всю страну музея-заповедника стал экс-мэр Орла Сергей Ступин. Через несколько дней после своего назначения он рассказал орловским журналистам о грандиозных планах по развитию музея. Кого-то эти планы вдохновили, кто-то счел их наполеоновскими, а кто-то раскритиковал. В числе критиков оказалась и известная орловская художница и дизайнер Людмила Парицкая, выразившая свое мнение в публикуемой ниже статье. Сразу оговоримся: позицию Парицкой можно счесть излишне резкой и даже непримиримой, но тем не менее «ОС» считает необходимым довести ее до сведения общественности и, главное, до нового руководства музея. В спорах, как известно, рождается истина, и поэтому всех, кто желает продолжить дискуссию о будущем Спасского – милости просим на страницы «Орловской среды».

Как оказалось, самое сложное в жизни – сказать: «А король-то голый!» На тебя сразу со всех сторон нападут не только враги, но и друзья, даже в большей степени, из самых благих побуждений и в бескорыстной заботе о тебе. Все начинают внушать, что у тебя обман зрения, что нужно протереть глаза или надеть очки, чтобы увидеть, какая на короле замечательная одежда, как она тщательно отглажена, какие изумительно ровные швы и как она классно сидит, подчёркивая все достоинства его фигуры. Ведь все же это видят, и ты даже поначалу тоже пытаешься увидеть всё перечисленное, но, протерев глаза, ещё больше замечаешь всю неприглядность его наготы и остаёшься практически в одиночестве, и тебя начинают обвинять в зависти к чужим нарядам. Трудно? Ещё как! Но ты, как последний дурак, всё равно никак не можешь разглядеть ни одной тряпки на теле монаршей особы.

Недавно в государственном мемориальном и природном музее-заповеднике Спасское-Лутовиново произошла «смена караула». Считается, что музей недостаточно привлекал посетителей – «кто приедет, то и хорошо». В подтверждение этого приводятся, на мой взгляд, абсолютно некорректные цифры: Ясная поляна принимает 243 тысячи туристов в год, Тарханы – 300 тысяч, Михайловское – 455 тысяч, а Спасское-Лутовиново – 120 тысяч. Ну, что ж, проведём небольшой сравнительный анализ. Заповедник «Михайловское» имеет территорию площадью 9713 га, Спасское-Лутовиново – 40 га. Произведя несколько арифметических действий в пределах школьной программы, получаем, что в Михайловском на гектар приходится 46 туристов, а в Спасском – 3000. Так кто плохо работает? Все эти высосанные из пальца претензии – сплошное лукавство и подтасовка. Наверняка прежнее руководство музея допускало ошибки, на которые ему можно было указать и за которые можно было и наказать, но, тем не менее, всё, что в нём создано, в том числе и федеральный статус, является результатом именно его деятельности, которая вполне могла быть продолжена. Нормальному человеку непонятно, почему для развития музея двое дипломированных филологов, посвятивших всю жизнь изучению и популяризации творчества Тургенева, но находящихся в родстве между собой – это очень плохо, а три дилетанта, находящихся между собой в длительной и достаточно нежной дружбе – это очень хорошо и созвучно бесконечным разговорам на всех уровнях о приоритете профессионализма.

Назначить директором несостоявшегося врача, знающего о Тургеневе только по «Му-му-фесту» и «Моде на русское», – невероятный прогресс в музейном деле. Похоже, ему предоставили возможность за немаленькую зарплату погрузиться, наконец, в изучение творчества великого русского писателя. Похвальная забота о повышении его культурного уровня, что называется, не отходя от кассы. А если бы он действительно читал произведения Тургенева не только в объёме школьной программы, понимал бы его отношение к жизни, власти, морали и нравственности, а ещё бы углублённо изучил хрестоматийные произведения Ильфа и Петрова, то сам бы отказался от этой должности, что, впрочем, не поздно сделать и сейчас.

Громадьё планов по привлечению туристов вызвало у меня гомерический хохот, даже странно, что министерство не нашло в нём ни малейшего повода для смеха. Правда, что-то мне подсказывает, что никто ничего не читал, а просто поверили на слово усиленно продвигающему именно эту кандидатуру губернатору и, по слухам, господину Церетели.

Тот, кто писал концепцию (а это был не господин Ступин), явно читал мою статью в «Орловской среде» от 18 февраля 2018 года, где я уже излагала свою концепцию создания на отдельной территории развлекательного литературного парка, состоящего из объёмных «иллюстраций» к жизни и произведениям ВСЕХ орловских писателей: «Также, для собственного удовольствия, и чтобы извилины не слишком быстро выпрямлялись, я разрабатываю концепцию литературного парка. У нашего Орла, кроме истории и литературных доблестей, ничего нет. Зарабатывать городу скоро будет нечем. Мы могли бы заработать, если бы сделали этот парк. Глупо заявлять строительство самого большого аквапарка, все равно кто-нибудь построит ещё больший. А вот единственный в мире литературный парк на манер Диснейленда у нас не отнимет никто. Но нужно найти землю достаточной площади и наполнить этот парк переходящими друг в друга «литературными пространствами», где можно, например, пройтись по «Темным аллеям», поохотиться с Тургеневым, посмеяться в «Грабеже» Лескова… Это по-настоящему грандиозный проект. На его основе можно выстроить целую индустрию, издательский дом, ряд мобильных быстро перепрофилирующихся производств, построенных на передовых технологиях. Тогда и литературная премия была бы весомой. Я понимаю, что даже за один губернаторский срок этого не сделаешь, а все любят «короткие» деньги, но это единственное, что даст возможность жить не только городу, но и какой-то части страны, потому что это действительно привлекательно для туристов и могло бы составить нашу гордость.»

Только очень зашоренный и нелюбознательный человек не увидит здесь перекличку концепций. Команда господина Ступина прикарманила мою идею, опошлив её приспособлением к мемориальной усадьбе ОДНОГО писателя, чего делать категорически нельзя. Нет, конечно, я не собираюсь предъявлять претензий, в моей голове рождается такое количество всяких фантазий, что я могу их раздаривать направо и налево без всякого ущерба для своего воображения. Из всего написанного в «новой концепции», представляющей из себя гремучую смесь маниловщины с цинизмом и дурновкусием, ясно только одно – перед новым руководством стоит единственная задача: зарабатывание денег любой ценой – с изменением ли «парадигмы» или вообще без неё. А для этого все средства хороши. И Тургенев здесь совершенно ни при чём, он даже некий мешающий превращению усадьбы в современный развлекательный центр элемент.

Ну, начнём с фирменного стиля. Теперь не только в Орловской области, но и во всём мире будут И.С. Тургенева считать «пустоголовым». Учреждение же кафедры тургеневедения – апофеоз пустозвонства. Интересно, авторы этой эпохальной идеи проводили исследования о том, сколько нужно тургеневедов на душу населения и как, в связи с этим, они намерены трудоустраивать выпускников? По последним, вполне официальным данным, у нас в стране вообще слишком много гуманитариев. Турагентство, оранжерею и музей крестьянского быта смело можно причислить к плохо спетым ариям из той же оперы. А совершенно «гениальная» и, главное, «незаезженная» затея с использованием прекрасного, созданного в английском стиле мемориального парка под проведение свадеб с шумным застольем, пьянством, матом и мордобоем (при том, что Иван Сергеевич никогда не был фанатом семьи), вызывает искреннее восхищение высочайшим уровнем заботы новой администрации об экономическом положении музея. Неужто ей даже в голову не приходит, что это почти также непристойно, как жарить яичницу на Вечном огне? Блестящий религиозный философ Николай Бердяев именно об этом писал: «Цивилизация очень приятно и весело устраивается на кладбищах, забыв о покойниках». Следовало бы вспомнить, что в мемориальные усадьбы едут, как правило, не развлекаться, а отвлекаться от надоевшей и утомительной цивилизации, шума городов, бешеного темпа жизни, губительного технического прогресса, нехватки зелени. Самое главное достоинство этих усадеб – это ТИШИНА, погружающая человека в другое течение времени, в другую эпоху, позволяющую ему забыть о телевизоре, машине, долгах за электричество, пожить несколько часов той невозвратно тихой жизнью, которая гасит излишнюю нервозность мыслей. Приезжать в музей для того, чтобы окунуться в такую же пошлую шумную развлекуху, как правило, рассчитанную на людей с очень умеренным интеллектом, какой и без того переполнены города, нет никакого смысла. Получается, что администрация просто хочет изменить качество туристов, заменив постепенно любителей изящной словесности на оголтелых почитателей разнообразного досуга. Вот хотя бы идея проведения охоты. Чудная мысль! Правда, Иван Сергеевич на косуль не охотился, предпочитая куропаток и вальдшнепов. Говорят, их в Орловской области почти нет. Ну ничего, для ублажения толстосумов, которые приедут охотиться, можно и ферму по разведению пернатых открыть, купить участок, нанять егерей, поставить вышки. Но я совсем не уверена, что после охоты господа с просветлёнными лицами стройными рядами пойдут слушать лекцию о творчестве Тургенева, а после послушно разъедутся в своих роскошных автомобилях по домам. Увы, всё будет по шаблону: после охоты – сытная трапеза с первоклассным алкоголем, бассейн, сауна и девочки по вызову. Тут, конечно, можно внести некоторую долю фольклора. Стилизовать номера под крестьянский хлев, девиц нарядить в крестьянские одежды, а еду готовить только по рецептам тургеневского времени. Итого, будет и этно-, и гастро-, и секс-туризм в одном флаконе. Деньги рекой потекут, будьте уверены. Только вот незадача, в охранной буферной зоне заповедника, составляющей 6500 га, запрещено охотиться и вообще производить любые действия, опасные для окружающей природы. Но можно открыть на территории усадьбы салон по омоложению с названием «Шар Виардо», где руководитель «культурного движения» будет продавать косметические средства собственного изготовления, которые помогают ей скрывать свой истинный возраст, ведь она училась в Баухаусе, который Гитлер навсегда закрыл ещё в 1933 году. Тоже дополнительный доход. Безусловно, надо возрождать «Му-му-фест», но в усовершенствованном варианте. Это должна быть аутентичная во всех смыслах иллюстрация к произведению, то есть собачку надо топить по-настоящему, чтобы туристы в полной мере прочувствовали всю трагичность этого действа, чтобы они проливали настоящие слёзы, а не глицериновые, как в дешевом театре. Для тех, кто возмутится таким кощунством, напоминаю, что, если в столичных продвинутых театрах на сцене (к чему, оказывается, нужно относиться с иронией) несчастные артисты вынуждены бегать голыми на четвереньках и есть фекалии, и именно это оскотинивание за билет в 15 тысяч считается современным и новаторским искусством, которое огромными деньгами поддерживает мэрия, то почему нельзя утопить какую-то безродную собачку. Ну, естественно, чтобы воспроизводить аттракцион перед каждыми новыми туристами, надо создать ферму по выращиванию собачек, а также создать мемориальное кладбище с оригинальными памятниками почившим Му-му, которые, конечно, будут заказаны великому Церетели. Однозначно, это станет одним из самых притягательных, дорогих и посещаемых туристических объектов. А «мода на русское» должна ублажать гостей не только приглашением третьесортных певцов из предместьев Парижа, но и настоящим русским гостеприимством, выраженном в угощении каждой группы двумя вёдрами водки, сладкими пирожками и орехами. Этот набор составлял сам Тургенев для своих крестьян. После такой трапезы туристам уже будет неважно качество проводимого фестиваля, всё будет восприниматься на ура. А уж если как следует постараться, то ведь можно открыть на территории заповедника игорную зону «Лас ТУРгений Вегас». Только представьте себе, какое количество людей приедет проигрывать свои кровные. А! Ну и кто тут вспомнит о каком-то писателе? Кому он нужен? Кто его читает? Деньги делать надо, господа!

Есть такая неофициальная истина: талантливый человек хочет, чтобы его окружали ещё более талантливые люди, а бездарный – чтобы ещё более бездарные. Наверное, имя нынешнего губернатора навечно будет вписано в историю Орловской области как человека, позволившего манипулировать собой какому-то хлестакову в юбке, который с успехом не только уничтожил парки города Орла, но и собирается угробить «Спасское-Лутовиново». Ура!!!

С глубоким уважением ко всем представителям власти,

Людмила Парицкая, гражданка России